МИД Украины проверяет информацию о приезде в Крым муфтиев из Беларуси и Эстонии

Министерство иностранных Украины проверяет информацию о посещении аннексированного Крыма муфтия из Беларуси Абу-Бекира Шабановича и муфтия из Эстонии Ильдара Мухамедшина.

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

Ранее муфтий Духовного управления мусульман Украины «УММА» Саид Исмагилов написал на своей странице в Facebook, что муфтии из Беларуси и Эстонии посетили Мемориальный музей имени Гаспринского в аннексированном Бахчисарае.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Раньше МИД Украины опубликовал обращение, в котором министерство предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве 19 ноября 2016 года создали муфтият. Муфтием был избран Айдер Рустамов, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева. Участники съезда сформировали Совет улемов (ученых, обладающих знаниями религии), главой которого стал глава Ассоциации мусульман Украины Сулейман Хайруллаев.

ДУМК (позднее – ДУМКС) после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом. На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар в Геническом районе Херсонской области приняли решение создать Муфтият на материковой части Украины. Инициатива его создания возникла с того момента, как несколько тысяч крымских татар были вынуждены переехать на материковую часть Украины.