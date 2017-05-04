В Севастополе бродячая собака укусила дочь спикера МИД России Захаровой

В аннексированном Крыму дочь спикера российского МИД Марии Захаровой укусила бродячая собака. Эту информацию подтвердила сама Захарова в своем Фейсбуке 4 мая.

При этом Мария Захарова опровергает сообщения крымских СМИ, которые утверждают, что девочке не моги оказать помощь в больнице Севастополя из-за отсутствия медикаментов и бензина у «скорой».

«Посыпались сообщения и звонки о том, что Марьяну укусила собака. Не знала, что детское приключение может вызвать такой переполох. Было дело – хватанула. Страху и реву было много. Собака не бродячая, привитая, сейчас под контролем ветеринаров. Ребенку оказана необходимая помощь. Всем спасибо за внимание и заботу», – написала Мария Захарова в социальной сети.

Как сообщает городской портал Севастополя «Форпост», после укуса собаки на Приморском бульваре, дочь Марии Захаровой доставили в горбольницу №5. Издание, со ссылкой на собственные источники, утверждает, что в медучреждении «не оказалось необходимых медицинских препаратов, которые имелись в другой севастопольской больнице, однако оперативно привезти вакцину не было возможности: хотя в больнице есть служебная машина – бензина не оказалось».

В то же время, издание приводит слова главврача Марины Зиминой, которая утверждает, что «в медучреждении были готовы оказать необходимую помощь, однако гостья пока не приняла решение, где лечить ребенка», и что больница располагала необходимыми вакцинами и бензином для транспортировки больных.

Брифинг спикера МИД России Захаровой в Севастополе начался с почти двухчасовым опозданием. Сама Захарова в начале мероприятия сослалась на форс-мажорные обстоятельства.

Министерство иностранных дел Украины назвало незаконным приезд спикера Министерства иностранных дел России в аннексированный Крым. Как сообщила 4 мая пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца, такие визиты нарушают международное и украинское законодательство.