Юрист: изъятие ранее выданных земель в Севастополе – новый прецедент даже для соседней России

Изъятие земельных участков у жителей аннексированного Севастополя, которые имеют на руках полный пакет документов, совершенно новый прецедент даже для соседней России. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал крымский юрист по земельным вопросам Алим Мамбетов.

Так он прокомментировал решение российского правительства Севастополя об изъятии земельных участков у людей, которое аргументируется тем, что городская земля до 2014 года «была выдана незаконно».

«Сложная практика складывается в Крыму. Прецедентов в России, судебных, я имею в виду, в отношении таких проблем вышеупомянутых (изъятие земельных участков у людей с полным пакетом документов – КР), еще не было. Я не понимаю и многие юристы не понимают, которые имеют опыт работы в сфере земельных правоотношений, каким образом суды будут принимать решения по отмене ранее возникших прав на земельные участки», – подчеркнул Мамбетов.

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Юрист объяснил, что процедура, по которой земельные участки выделялись до аннексии полуострова, была четкой. Без согласования одной из служб города участок выделить не имели права. Соответственно, нынешние владельцы севастопольской земли получили ее законным образом.

«Земельная проблема в Крыму существовала давно, это острая проблема, и законодательство Украины динамично менялось, формируя право на получение земельного участка. Не только органы самоуправления принимали участие в выдаче земельного участка. Порядок был таков: органы самоуправления принимали решение на разработку проекта отвода, а проект отвода уже согласовывали другие службы, ветви исполнительной власти. Если на протяжении согласования проекта отвода одна из служб давала отрицательное заключение по отчуждению земельного участка, то орган самоуправления не мог принять решение или распоряжение о передаче в собственность участка. Процедура отличается от российской, это новый прецедент», – закончил Мамбетов.

Накануне стало известно, что местные власти Севастополя подали сотни исков о лишении права собственности владельцев земельных участков. По мнению российских чиновников, украинские власти до аннексии Крыма «незаконно» предоставляли людям землю.

В Севастополе также проходит процесс общественного обсуждения проекта нового генплана города, который разработали местные чиновники. Согласно документу, в районах, где расположен частный сектор и одноэтажные дома, авторы запланировали территорию многоэтажной и общественной застройки. Жители города предполагают, что их дома подконтрольные Кремлю власти города намерены снести и построить на их месте многоэтажки.

Среди жителей частного сектора в центре города распространяют листовки с информацией, что согласно новому проекту генплана на их улицах «будет изменен вид целевого назначения земли: из категории Ж2 (индивидуальное жилищное строительство), земля района будет переведена в категорию Ж3 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки». По мнению авторов обращения, на этой земле «допускается строительство многоквартирных жилых домов, со всеми вытекающими из этого проблемами, вплоть до сноса существующих строений».

По словам разработчиков генплана, они пытались совместить две задачи – разработку генплана и выполнение приказа российского Министерства культуры о включении Севастополя в российский перечень исторических и культурных поселений. Основной контракт на выполнение генплана подконтрольные Кремлю власти заключили в 2015 году с «Научно-исследовательским и проектным институтом Генерального плана города Москвы» и Институтом территориального планирования «Урбаника» из Санкт-Петербурга.