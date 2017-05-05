Заключенного в Крыму Лугина из больницы увезли в неизвестном направлении – жена

Заключенного из Крыма Андрея Лугина после операции увезли в неизвестном направлении. Об этом 5 мая в комментарии Крым.Реалии сообщила жена задержанного Ирина Лугина.

«Неизвестные его вывезли из больницы и до настоящего момента у меня нет официальной информации о его местонахождении. На территорию СИЗО меня не пускают и никакой информации не дают. Я предполагаю, что его вывезли в Краснодарский край или Ростовскую область России», – заявила жена Лугина.

Она добавила, что получила выписку из больницы, где указано, что Лугин переведен в медсанчасть СИЗО.

«Ему должны были пятого числа (5 мая –КР) снимать швы, но что с ним сейчас происходит я не знаю. Ни на территории больницы, ни в медсанчасти СИЗО его нет. Я обратилась с жалобами и запросами в прокуратуру и ФСИН. Сейчас направляю обращение в Следственный комитет, президенту, уполномоченному по правам человека в России и Украине, но пока никакого ответа нет», – добавила Ирина Лугина.

В конце апреля сообщалось, что экс-депутат Керченского горсовета Андрей Лугин, который отбывает наказание в СИЗО Симферополя, предпринял попытку суицида при попытке этапировать его в Россию. В понедельник, 24 апреля, он объявил сухую голодовку.

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека отправил письмо российскому омбудсмену для того, чтобы «разобраться» с ситуацией, которая сложилась с голодающим заключенным Андреем Лугиным в аннексированном Крыму.

Лугин был осужден в 2010 году и приговорен к пожизненному заключению. Суды двух инстанций признали его виновным в убийстве и участии в преступной группировке Андрея Лаптева, которая действовала в Керчи в 90 годах. В обнародованном обращении Андрей Лугин заявляет, что в течение последних трех лет подконтрольные России чиновники в Крыму нарушают его права.

Заявления с уведомлением о начале голодовки он направил президенту России, подконтрольному России прокурору Крыма и прокурору России, начальнику крымского управления подконтрольной России Федеральной службы исполнения наказаний, крымскому и российскому омбудсменам.