Полиция Москвы проверяет членов прокремлевского радикального движения SERB после нападения на оппозиционнного политика Алексея Навального. Проверка началась после того, как сторонники Навального по видеозаписи с камер наблюдения опознали в нападавших членов радикальной группировки SERB – Александра Петрунько и Алексея Кулакова, и обнародовали свои выводы.

При этом сам Навальный подозревает: на самом деле расследование проводиться не будет, поскольку в случае ареста виновные "дадут показания о том, что они невиновны, и на оригинальную мысль плеснуть в лицо из стаканчика их навел "куратор из АП", а данные о передвижении им дал "куратор из ФСБ". Однако даже в таком случае я бы не советовала радикалам рассчитывать на безнаказанность: с каждым годом учащаются случаи "сдачи" своих. При этом у российских спецслужб достаточно способов убедить подставляемых ими исполнителей не называть подлинных заказчиков преступления – как с помощью "заманчивых предложений", так и методом откровенных угроз.

Наверное, большинство людей, участвующих в неблаговидных деяниях Кремля (будь то милитаристская пропаганда, мелкое хулиганство, травля оппозиции или даже военные преступления), уверены, что лояльность власти становится для них своего рода щитом, гарантирующим безнаказанность и особый, привилегированный статус. Однако жизнь свидетельствует об обратном: российские власти с легкостью жертвуют своими верными слугами, притом зачастую ради сиюминутных пропагандистских целей.

В апреле мы наблюдали за довольно забавной историей. Российские пропагандисты обвинили американца Луиса Маринелли в том, что он может быть агентом ЦРУ. Живя в США, Маринелли возглавлял движение за выход Калифорнии из состава Соединенных Штатов, как он сам заявлял, "по крымскому сценарию". Он участвовал в московском "сепаратистском" форуме "Диалог наций. Право народов на самоопределение и строительство многополярного мира" и клялся в верности России. Еще в прошлом году Маринелли признался, что какое-то время уже проживает в Екатеринбурге, поскольку считает Россию своим "вторым домом" и "не может больше жить под американским флагом". Однако стоило американцу перебраться на постоянное место жительства на Урал, как телеканал "Россия-24" продемонстрировал видеосюжет, "расследующий" возможное сотрудничество Маринелли с американскими спецслужбам. Повод для подозрений дали выбор города проживания и спального района – непривлекательные пейзажи неизбежно попадают в кадр всякий раз, когда американский "патриот России" имеет несчастье давать интервью.

Информационную кампанию против Маринелли можно объяснить как российской паранойей, так и – что в данном случае более вероятно – желанием опровергнуть слухи о связях американского сепаратиста с Кремлем. Как бы то ни было, ситуация, когда вначале человека приглашают на престижный кремлевский форум, а через полгода публично позорят на всю страну, для России обыденна: в последние годы Москва готова в пропагандистских целях пожертвовать многим.

За месяц до этих событий Новомосковский районный суд Тульской области признал бывшего депутата Госдумы от "Единой России" и бывшего же руководителя молодежного прокремлевского движения "Россия молодая" Максима Мищенко виновным в мошенничестве с бюджетными средствами: вместе с сообщником он получил и присвоил деньги на проведение конференции, которая так и не состоялась. В итоге единоросс Мищенко, в течение многих лет клеймивший либеральную оппозицию, отправился за решетку.

"Я до последнего была уверена, что суд разберется в этом сфабрикованном деле и оправдает Максима. Но этого не произошло, более того, суд принял решение о более суровом наказании, чем просила прокуратура! Мне больно и обидно… из-за того, что стала возможна ситуация, когда осудили и приговорили к реальному сроку не преступника, не предателя Родины, а честного и порядочного человека, который преданно служил своей стране!" – возмущенно писала в соцсетях супруга осужденного Юлия. "Родина тебя бросит, сынок. Всегда", – прокомментировал произошедшее журналист Аркадий Бабченко. "И, да. Своих (мелких своих) они всегда бросают. Всегда", – вторит ему другой комментатор Андрей Волна.

Вполне возможно, что активистам SERB придется вскоре вкусить особой кремлевской "благодарности"

Впрочем, публичное шельмование и даже уголовные дела – не единственное, что может ждать сторонников Кремля в случае изменения приоритетов руководства. Вспомним загадочную смерть одного из главных создателей путинской пропагандистской машины Михаила Лесина. Неожиданно (по официальной версии – от инфаркта) скончался начальник российской военной разведки Игорь Сергун, руководивший операцией по аннексии Крыма и внесенный за это в западные санкционные списки. Незадолго до смерти Сергуна "от остановки сердца" скончался другой участник аннексии, возглавлявший операцию по захвату полуострова, – заместитель начальника штаба воздушно-десантных войск России генерал-майор Александр Шушукин.

А вот другой перечень "подозрительных смертей", связанных с другой российской "спецоперацией" – с печально известной "подменой мочи". Неожиданно умер бывший исполнительный директор Российского антидопингового агентства Никита Камаев, незадолго до смерти сообщивший журналистам о намерении обнародовать секретную информацию о применении допинга в российском спорте с 1987 года. Причиной смерти формально объявлен "инфаркт". Менее чем за две недели до этого скончался бывший председатель исполнительного совета РУСАДА Вячеслав Синев.

В Донецке в лифте собственного дома взорван один из лидеров донбасских боевиков Арсений Павлов (Моторола). Выстрелом из гранатомета в собственном кабинете убит другой полевой командир, Алексей Толстых (Гиви), ранее были ликвидированы видные сепаратисты Павел Дремов, Александр Беднов. По одной из версий, Моторолу ликвидировали свои же – по приказу из Москвы, в связи с его неуправляемостью.

Можно сделать вывод: ни преданное следование кремлевской идеологии, ни безоговорочное выполнение приказов не гарантирует неприкосновенности. Москва не верит слезам, порой расправляется со своими слугами не менее беспощадно, чем с врагами. Вполне возможно, что активистам SERB тоже придется вскоре вкусить особой кремлевской "благодарности".

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