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Как в России активисты SERB устраивают провокации на акциях протеста оппозиционеров (видео)

Как в России активисты SERB устраивают провокации на акциях протеста оппозиционеров (видео)
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В России члены прокремлевского движения SERB (South East Radical Block – Юго-восточный радикальный блок) устраивают провокации на оппозиционных акциях протеста. 4 мая полиция Москвы начала проверять ее активистов после нападения на оппозиционера Алексея Навального. Сторонники политика обвинили SERB в причастности к нападению. 27 апреля Навального облили зеленкой у офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве. Политик получил сильный химический ожог глаза. Сам оппозиционер обвинил в организации нападения Кремль. Он отметил, что точную информацию о его передвижениях могут знать только спецслужбы. Позднее сторонники Навального опознали по видеозаписи с камер наблюдения членов группировки SERB Александра Петрунько и Алексея Кулакова. Последний подтвердил свое присутствие на видеозаписи, но причастность к нападению отверг. (Видео: Мумин Шакиров, Александра Агеева, Ольга Сапронова)

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