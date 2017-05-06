В России члены прокремлевского движения SERB (South East Radical Block – Юго-восточный радикальный блок) устраивают провокации на оппозиционных акциях протеста. 4 мая полиция Москвы начала проверять ее активистов после нападения на оппозиционера Алексея Навального. Сторонники политика обвинили SERB в причастности к нападению. 27 апреля Навального облили зеленкой у офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве. Политик получил сильный химический ожог глаза. Сам оппозиционер обвинил в организации нападения Кремль. Он отметил, что точную информацию о его передвижениях могут знать только спецслужбы. Позднее сторонники Навального опознали по видеозаписи с камер наблюдения членов группировки SERB Александра Петрунько и Алексея Кулакова. Последний подтвердил свое присутствие на видеозаписи, но причастность к нападению отверг. (Видео: Мумин Шакиров, Александра Агеева, Ольга Сапронова)