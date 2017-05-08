Наблюдение за собой

Один из основных законов нашего мира – постоянный перенос энергии и поддержание статус-кво: на каждое действие есть противодействие, на каждого кролика найдется своя лиса. У всего живого есть своя ниша и свое предназначение. Окружающий мир можно структурировать в виде пищевой цепи или экологической пирамиды. Это множественное взаимодействие приводит к равновесию экологические системы и саморегуляции: чем больше появляется пищи для зайцев – тем больше становится их популяция, тем самым увеличивается кормовая база для заячьих врагов – хищников. Природа, таким образом, находится, с одной стороны, в постоянном состоянии движения и борьбы, а с другой стороны – в состоянии динамической стабильности. Только экологическая катастрофа или вмешательство человека могут временно нарушить этот статус-кво, но в длительном промежутке времени система все равно так или иначе стабилизируется.

Человек выбивается из этого природного круга. Человечество победило всех своих природных врагов. В отсутствии естественных врагов человечество покорило все континенты, изменило под себя разные экосистемы, вплоть до создания своих собственных (например, городской фауны). Человек с невероятной жадностью переделывает весь мир, приспосабливая его для своего удобства. У человека остался только один настоящий естественный враг – он сам. Вся история развития человеческой цивилизации – это история войн, история колонизации земель, завоевания, создания империй и их крушения, потом следует возрождение цивилизации, новый виток развития и – неизбежная техногенная или социальная катастрофа.

XX век оставил после себя не только промышленную и научную революции, но и серию крупнейших в истории социальных катастроф. В этом году 24 апреля в Израиле отметили день памяти жертв Холокоста, в результате которого было планомерно уничтожено более 6 миллионов евреев. Когда в большинстве стран постсоветского пространства массово празднуют праздник весны и труда и жарят шашлыки, мало кто вспомнит: столетие назад общество расслоилось по классовому признаку, классовая борьба пролетариата и его победа над диктатурой буржуазии пролила реки крови. Вскоре после этого произошло расслоение по национальному признаку; за этим – попытка германской нации установить диктатуру над другими европейскими народами, что привело к еще более ужасающему количеству жертв по всему миру.

Вспоминая все эти события, мы задаемся вопросом: возможно ли их повторение? Какие причины спровоцировали две мировых войны и революции? Что может предпринять человечество для предотвращения этого в будущем? По окончании Первой мировой войны была создана Лига Наций. После окончания Второй мировой войны была создана ООН. Человечество попыталось провести послевоенную работу над ошибками и сформировать не только международные организации, но и выработать опыт, который поможет избежать катастроф в будущем.

Избавились ли мы от угрозы войн? Нет, ведь мир продолжают сотрясать локальные конфликты. Избавились ли мы от угрозы нового глобального противостояния? Будущее неизвестно, но мы можем сделать предположение о нем, исходя из анализа исторических фактов. Например, длительные наблюдения за погодой говорят о том, что за зимой идет весна, а за весной – лето. Строго говоря, мы не знаем, наступит ли в этом году осень, но можем сказать, что за весь период наблюдения не было зафиксировано случая, когда случалось бы по-иному. За весь период наблюдений за человечеством не было зафиксировано ни одного случая, когда наша цивилизация хотя бы относительно длительное время существовала без локальных или глобальных конфликтов.

Человечество хорошо научилось наблюдать за природой, но, к сожалению, плохо умеет наблюдать за самим собой, делать выводы из своей истории и меняться

Много усилий потрачено на анализ причины глобальных конфликтов, для того, чтобы попробовать устранить или минимизировать риск новой катастрофы. Многие ученые пытались понять причины возникновения фашизма. Людвиг фон Мизес в работе "Всемогущее правительство: тотальное государство и тотальная война", написанной еще до окончания Второй мировой войны, проанализировал социальные и экономические факторы, послужившие росту национализма. Фашисты не скрывали, что их целью было завоевание "жизненного пространства на Востоке" путем порабощения других народов и депортации (уничтожения) "расово-нежелательного" населения. Каждому конфликту требуется какая-то объясняющая идеология. Немцы в довоенный период старательно искали доказательства величия германской расы и прочие доказательства, дающие им моральные права на доминирование. Марксисты, коммунисты считали несправедливым разделение общества и искали моральные обоснования для доминирования одного класса над другим. Эта потребность, похоже, зиждется в сущности человека. Еще Платон выстраивал такую общественную пирамиду: сословие господ, сословие стражей, сословие прочих граждан.

Как только происходит изменение экономических или экологических условий (как, например, промышленная революция в Европе), то нарушается и без того хрупкий баланс интересов различных слоев общества. Этот момент можно считать начальной точкой накопления внутренней энергии, которая со временем найдет свои точки разлома и вырвется наружу, сокрушая все на своем пути. Как геологи наблюдают за движением тектонических плит, так и социальные психологи могут следить за плавным изменением политико-экономических условий и за накоплением общественного напряжения по предполагаемым линиям разлома. Человечество хорошо научилось наблюдать за природой, прогнозировать землетрясения, знает, что может спровоцировать наводнение, когда можно ожидать очередного вулкана, но, к сожалению, плохо умеет наблюдать за самим собой, делать выводы из своей истории и меняться. Многие наблюдения за обществом, сделанные античными философами, актуальны и сегодня.

Обратим внимание на экономическую историю человечества: отчетливо заметны периоды становления империй, которые чередуются с периодами смуты. Объединение людей обеспечивает концентрацию ресурсов, которые можно использовать, например, для развития систем орошения, которое в свою очередь даст возможность собирать большие урожаи и прокормить большее количество людей. Эти условия позволяют перейти к другой форме общественного устройства: от родоплеменного общества – к власти иерархов; от феодальной раздробленности – к абсолютной монархии; от удельных русских княжеств – к Российской империи. Но наступает момент, когда продолжение концентрации ресурсов больше не приводит к улучшению экономических условий; нарастает напряжение, происходит попытка военной или экономической экспансии, а в случае провала – наступает раздробление и период смуты.

Чем сильнее растет безработица – тем больше людей не находят своей ниши в этой жизни, это и вызывает общественное напряжение

Стоит ли мир сегодня перед угрозой новой экономической катастрофы? На этот вопрос трудно ответить, находясь в гуще событий. Думаю, что одним из ключевых показателей можно считать уровень занятости. Чем сильнее растет безработица – тем больше людей не находят своей ниши в этой жизни, это и вызывает общественное напряжение. Безработица сейчас растет практически во всех странах, и проблема уже настолько остра, что экономисты предлагают ее решать при помощи безусловного базового дохода. Эксперименты идут по всей богатой Европе, в 2017 году Финляндия стала платить безработным по 560 евро без каких-либо условий. Во времена Древнего Рима тоже существовала норма, гарантирующая бесплатную еду и одежду всем свободным гражданам, но это не уберегло империю от распада. Пособия и безусловный доход не решают причину общественного напряжения – это всего лишь средства смягчения симптомов.

Возможно, мы сможем увидеть мир, в котором будет действовать глобальное правительство и будет существовать свобода миграции

Можно проследить две тенденции: укрупнение и концентрацию сверхресурсов в политико-корпоративных кругах, с одной стороны, и нарастающую проблему с поиском своей ниши как для отдельных граждан, так и для целых государств и народов – с другой. Это напряжение будет копиться до тех пор, пока не произойдет новый технологический прорыв, благодаря которому откроются новые возможности как потребления, так и применения человеческих ресурсов. За этим последует следующий виток укрупнения и глобализации. Возможно, мы сможем увидеть мир, в котором будет действовать глобальное правительство и будет существовать свобода миграции. Если нового технологического скачка не произойдет, то нас ждет новая серия локальных конфликтов до тех пор, пока какая-то новая идеология не сможет обобщить и упростить эти противоречия до простых категорий – это враги, а это друзья; уничтожай врагов, спасай друзей. Где пройдет эта линия разлома – по классовому признаку, по национальному, по расовому, по профессиональному, по религиозному – не так уж и важно, в любом случае это приведет к глобальной социальной катастрофе.

Арье Готсданкер, израильский бизнес-психолог, эксперт по управлению изменениями

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