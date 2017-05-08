Память «с ошибками»

Захоронение советских воинов на Ольшанском кладбище Праги – не самое большое на территории Чехии, но точно самое известное. Именно сюда приезжают все официальные делегации, именно сюда каждый год в День победы сотни людей приходят с цветами.

Большинство из тех, кто здесь захоронен, умерли в самые последние дни Второй мировой войны или через некоторое время после ее окончания.

Обелиски – мраморный "новодел", а в надписях на надгробных камнях было сделано огромное количество ошибок

Пять лет назад посольство России взялось реконструировать мемориал на Ольшанском кладбище. Официальной причиной называлось то, что старые бетонные обелиски, установленные на могилах сразу после войны, якобы сильно искрошились от времени и пребывали в плачевном состоянии. Кроме того, власти посчитали, что необходимо было заменить на пластик бронзовые части надгробий: раньше они регулярно становились добычей охотников за цветными металлами.

При этом сама работа по замене надгробий была сделана некачественно. Обелиски – мраморный "новодел", а в надписях на надгробных камнях было сделано огромное количество ошибок, – утверждает историк и журналист Владимир Поморцев, который многие годы исследует захоронения граждан СССР и России на территории Чехии.

Точную сумму затраченных на "реконструкцию" средств посольство России не раскрывает, ссылаясь на то, что работа еще не завершена. Однако из неофициальных источников известно, что речь идет даже не о сотнях тысяч, а о миллионах долларов.