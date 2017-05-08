«Как фанера над Парижем» – из крымских сетей

Украинцы вздохнули с облегчением: новым президентом Франции стал лидер центристского движения En Marche!, сторонник укрепления Евросоюза Эммануэль Макрон. Его соперница, лидер праворадикального Национального фронта Марин Ле Пен, обещавшая признать Крым российским, выборы проиграла.
С новым Макроном, с новым счастьем!
Всем макароны на завтрак!
Не проходит в горло редька,
Не жуётся макарон,
Плачет Танька, воет Федька:
Победил не наш Макрон…
В соцсетях откровенно потешаются над Ле Пен, которая на этих выборах считалась фавориткой Кремля. Ранее СМИ выяснили, что лидер Национального фронта получила деньги от России. Сразу после этого она заявила, что, в случае победы на выборах намерена признать Крымский полуостров российской территорией.
Ле Пен пролетела, как лист фанеры…
...как пилотка над Парижем
Но некоторые комментаторы считают, что радоваться и пить шампанское украинцам пока рано.
35% - это много. Где 35, там и 51... Проблема не решена, просто отложена.
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