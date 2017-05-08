И ведь хорошая страна – с великолепной природой, богатая нефтью, золотом и алмазами, алюминием. Богатая, одним словом. А народ при этом живет плохо. Нет, не весь, конечно: президент, силовики, Национальная гвардия, судейские – эти живут более или менее. А вот народ в массе своей – увы...

И ведь какой народ!!! Красивейшие, как подтверждают международные конкурсы, женщины в мире. Умницы при том. И мужчины, в общем, тоже стараются по-своему... Но вот эта нефть проклятая, которая составляет основной источник доходов страны и одновременно – ее проклятье. Потому что цены обвалились...

И радуются этому враги страны. Главный из которых (ну, если не враг, но противник) – США. Радуется проблемам этой страны. Козни плетет. Хочет прибрать к рукам ее национальные богатства и сломить ее народ. Заставить дрогнуть президента. Но не сдается президент. В том числе и потому, что есть у страны и друзья. Сирия. Иран. Может, не самые сильные экономически, но сильные духом. Помогают словом, а если могут – то и делом.

И конечно, помогает стране еще один ее друг – почти главный – Россия. Думаете, это опечатка? Что не может быть Россия главным другом самому себе? Правильно. Не может. Потому что страна, о которой я пишу, – Венесуэла.

То, что там происходит, грустно. И поучительно. И уныло – похоже на то, что мы уже проходили. Возглавляет страну президент Николас Мадуро. В прошлом – министр иностранных дел при президенте Уго Чавесе. Ну а вообще по профессии – водитель автобуса. Без высшего образования. То есть из народа, пролетарий. Не буржуй какой-нибудь.

Лимит выдачи наличных – 5 долларов в день на человека. Продуктов нет. Зубной пасты, шампуня, туалетной бумаги, медикаментов нет

Ну а когда страной правит истинный представитель пролетариата, то со страной все ясно. Инфляция в Венесуэле в этом году должна составить 1600%. Лимит выдачи наличных в банках – 5 долларов в день на человека. Но в долларах никто, естественно, деньги не выдает. В местных боливарах выдает банк. И лимит – 10 000 боливаров в день на человека. Так мало наличных выдают прежде всего потому, что денег не хватает. Печатают за границей (у себя печатать нет технической возможности: нет нужной бумаги, красок, оборудования для защиты от подделок) и самолетами привозят в Венесуэлу...

Но даже то, что выдают, никакой роли для жизни венесуэльца или венесуэлки не имеет. Потому что на эти деньги купить в принципе ничего нельзя. Все, что существует на свете, стоит дороже. А, кроме того, очень многого нет в этой стране. Продуктов нет. Зубной пасты, шампуня, туалетной бумаги, памперсов, медикаментов нет. Закрылись "Макдональдсы", потому что нет картошки для "френч фрайз". Грузовики с какой-никакой едой не доезжают до магазинов. Их элементарно грабит толпа по дороге – даже в столице, если грузовик едет без армейского сопровождения.

В магазинах тоже армейские патрули. Они следят, чтобы магазины не разворовывали. А кроме того, следят, чтобы цены на товары торговцы не поднимали выше лимита, установленного правительством. А лимит таков, что продавать по этим ценам бессмысленно. В убыток всем. Вот и получается: никто не продает, никто не производит.

Озверевший от такой славной жизни народ, обожавший Чавеса, на минувших парламентских выборах проголосовал за оппозицию. И та получила большинство в парламенте. Что в такой ситуации делает настоящий патриот, каковым является верный последователь Чавеса, президент Мадуро? Объявляет все проблемы следствием заговора США.

Парламент объявляет импичмент президенту. Что делает президент? Грозно-вопросительно смотрит на Верховный суд. Члены которого, как и военные, не испытывают проблем с продовольствием, памперсами, зубной пастой (ну, как-то так получилось...) И Верховный суд принимает решение, что объявлять импичмент президенту парламент не имеет права. Более того, чтобы уж не мелочиться, Верховный суд берет на себя полномочия парламента.

Оппозиция выводит людей на улицы. Более того, Генеральный прокурор Венесуэлы вдруг заявляет, что это все-таки уж слишком. Перебор. И тогда Верховный суд отменяет (пока!) собственное решение. Тем временем президент в шестой раз подряд продлевает на два месяца чрезвычайное положение в экономике. И разрешает два раза в неделю открывать границу с Колумбией, чтобы народ мог хоть что-то там купить из еды и медикаментов. Десятки тысяч граждан курсируют через границу.

А нефть – главная кормилица гордого венесуэльского народа – все не дорожает. Экспорт упал на 45%. Дефицит государственного бюджета – 13% (самый высокий в мире). Золотовалютных резервов осталось в стране 10 миллиардов долларов, притом что в этом году Венесуэле нужно отдать долгов на 7,5 миллиардов... Год назад резервов было 20 миллиардов долларов, два года назад – 30 миллиардов...

Вам картинка эта никаких мыслей не навевает?

Президент Мадуро, который, по его собственным словам, по ночам скорбит на могиле Уго Чавеса, объявил о созыве Учредительного собрания – чтобы изменить конституцию

В такой отчаянной ситуации президент Мадуро обращается с мольбой о помощи к друзьям: к России, Китаю и Ирану. Тем более что с Ираном у Венесуэлы особые отношения. Скажем, в подсанкционном Иране можно купить венесуэльский паспорт (прямо в посольстве Венесуэлы), с которым можно путешествовать по всему миру. В Венесуэлу в последние годы зачастили бойцы и новобранцы "Хезболлы". Приедут, исчезнут на два-три месяца где-то в джунглях и саванне, потом возвращаются к своим ближневосточным повседневным хлопотам – окрепшие, натренированные и умелые в бою.

А еще вице-президентом Венесуэлы с 2012 года является не какой-нибудь Педро или Хуан. Нет. Зовут его Тарек Эль-Айссами. Как говорят злые недруги Венесуэлы, бывший губернатор одного из штатов и бывший министр внутренних дел Эль-Айссами является главой системы организации наркотрафика в Венесуэле и куратором некоторых радикальных исламских группировок Ближнего Востока. Можно, конечно, в этом сомневаться. Вот только папу его, известного в Венесуэле как Карлос Зайдан, зовут на самом деле Зайдан Эль-Амин Эль-Айссами. Соратник Саддама Хуссейна...

Но не спешит Иран в эти трудные времена помогать президенту Мадуро. И не только Иран. И Китай, вложивший в экономику Венесуэлы более 40 миллиардов долларов и законтрактовавший венесуэльскую нефть на 15 лет вперед по совсем уж смешным ценам, тоже вдруг охладел к президенту Мадуро. Это очень показательно и говорит многое о дальнейшей судьбе Мадуро. Очень уж мудрый народ – китайцы.

И лишь одна Россия, которая, как и Венесуэла, является жертвой козней США, решила помочь, чем может. "Роснефть" на днях выделила Венесуэле кредит в 1,5 миллиарда долларов. Но дело в том, что кредит без обеспечения разоренному и бесперспективному правительству Мадуро "Роснефть", естественно, давать не рискнула. Поэтому Венесуэла предоставила залог под этот кредит – 50% акций компании CIGO. А эта CIGO, которой принадлежит 48 нефтяных терминалов, 3 нефтеперерабатывающих завода и сеть автозаправок, принадлежит венесуэльской нефтяной госкомпании. И находится вся эта CIGO – в США.

Дураку понятно, что Венесуэла окажется не в состоянии вернуть кредит "Роснефти". То есть эта самая CIGO на территории США перейдет под контроль "Роснефти". И в США поймут: российская "Роснефть" может получить контроль над крупными американскими НПЗ. Результат – иск к "Роснефти" и Венесуэле о ничтожности сделки. Ну и, чтобы не нарушать традиций, как утверждают эксперты, готовится указ Трампа о воспрепятствовании деятельности "Роснефти" в США.

Но это все, в общем, игры больших парней. И простым венесуэльцам, которые не могут купить пива, и венесуэлкам, которые (уж простите!) не могут купить прокладки, на эти стратегические фишки наплевать. И потому в Венесуэле как снежный ком нарастает то ли латино-майдан, то ли гражданская война. За последний месяц практически непрерывных протестов полицией и армией убито более 30 человек. Уже совсем безжалостно грабят магазины; начали сносить памятники самому Чавесу. Организация американских государств заявила, что власти Венесуэлы перешли красную черту при подавлении уличных протестов. Что в ответ сделала Венесуэла? Вышла из состава организации.

Военные, которые вообще-то горой за президента, и те стали роптать. Результат – за последние три дня арестовано 85 армейских офицеров. Президент Мадуро, который, по его собственным словам, по ночам скорбит на могиле Уго Чавеса, объявил о созыве Учредительного собрания – чтобы изменить конституцию.

Изменить конституцию, конечно, можно. Можно затем объявить все продукты бесплатными. Можно отменить деньги. Нет, деньги нельзя пока отменять в Венесуэле, потому что тогда президент лишится поддержки своих сторонников (у него таких еще много), которые получают пособие по безработице в 400 долларов месяц. Притом что минимальная зарплата в Венесуэле – 230 долларов в месяц. Как уж тут безработным не поддерживать такого президента.

Вот только долларов в Венесуэле – увы, нет. А президент от власти сам не уйдет. Разве что на вертолете дружественная страна вывезет. К себе. А ведь изумительная страна! Я бывал там не раз. Природа. Погода. Лангусты. Женщины. Нефть. Восхитительно. А все вместе – не работает. И почему так?

Владимир Бекиш, эксперт в сфере стратегической безопасности​

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Оригинал публикации – на сайте Радио Свобода