Празднование 9 мая ежегодно выливается в борьбу символов в аннексированном Крыму. Для одних это – повод тихо помянуть своих предков, переживших тяготы и невзгоды военного времени. Для других – возможность обвесить себя георгиевскими лентами и залепить на машину наклейку со словами «На Берлин!».

В Крыму градус милитаризма и всеобщей истерии повысился задолго до 9 мая.

Романтик Степей

Новый уровень победобесия в Евпатории – спустили флаг города и повесили т.н. флаг победы. Как символ победы над городом, что ли??

Август Ландмессер‏

#Керчь в Генбанке специалисты сидят в пилотках с красными звездами и георгиевскими лентами. АААААААД

Ацтойный Севас

Включен телек, льется победобесие, они гордятся, они, хоть и с ужасом, вспоминают, но жаждут чтобы повторилось, всем, Сирией и Донбассом…

КРЫМский бандеровец

В Севастополе детей классом организованно водили на перезахоронение останков солдат Второй мировой войны. Зачеееем?!!! Детей!!!! Некрофилы!

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​Вдоль трасс и на городских улицах, словно грибы, расплодились многочисленные торговцы «победной» символикой. В ассортименте – «георгиевские ленты», наклейки на автомобили и пилотки.

Крымец

В надписях "На Берлин!" видится мне нереализованное желание русского человека хоть как-то попасть в европейский город #BerlinSyndrome

Сергей Мокрушин

Про георгіївську стрічку

Для мене вона стала символом окупації Криму, початку підступної військової агресії Росії проти України в дуже важкий для неї час.

Мабуть, такою вона в новітній історії і залишиться.

Некоторые крымские комментаторы поделились личными наблюдениями – в нынешнем году намного меньше крымчан надели на себя «георгиевские ленты» и украшали свои машины «победными» наклейками.

Руслан Ермаков

Меньше, реально, я бы сказал – в разы

Крымское ХамНство

А наклеек про дидов почти нет на машинах в оккупированном Крыму. Торгаши вдоль всех магистралей дежурят, конечно, но торговля явно не идет..

Многие крымчане предпочли установить на аватарки в соцсетях и прикрепить к своей одежде значки с изображением красного мака. И отмечали они не День победы, который празднуется 9 мая, а День памяти, который отмечают днем ранее – 8 мая.

Рогозин-на-орбите

Честно, не могу представить, чтобы кто-то, у кого дед погиб на фронте или вернулся с инвалидностью, ходил и орал "Можем повторить".

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