«Бессмертный полк» Кремля

"Бессмертный полк" в России – целая организация. Но так было не всегда – пять лет назад акцию придумали томские активисты. Когда шествие стало популярным, авторов идеи оттеснили люди, связанные с Кремлем. На смену активистам-добровольцам пришли чиновники на окладах.

Томичи Игорь Дмитриев и Сергей Лапенков пять лет назад организовали первое в стране шествие памяти героев войны. Тогда на акцию с портретами воевавших родственников пришли шесть тысяч жителей Томска. Сегодня по улицам десятков городов идут уже сотни тысяч участников, а вдохновители "Бессмертного полка" вспоминают героев в сквере на окраине Петербурга.

Корни народные. Ну не мы придумали дедушку любить

"Мы в 2012 году заявили, что не претендуем на авторство. Корни народные. Ну не мы придумали дедушку любить", – объясняет Лапенков.

"Мне хочется, чтобы "Бессмертный полк" был таким же праздником, как Новый год, как 8 марта. Чтоб никто не знал, кто его организовал. Чтобы люди не спрашивали, а просто чтобы люди были", – добавляет Дмитриев.

Через три года после первого шествия, в мае 2015-го "Полков" стало два.

"Никаких претензий у нас к нашему движению нет. Оно чистое, прозрачное и белое как снег", – говорит сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Николай Земцов.

Никаких претензий у нас к нашему движению нет. Оно чистое, прозрачное и белое как снег

Николай Земцов – депутат Госдумы и руководитель организации "Бессмертный Полк России". Когда-то бы одним из координаторов движения, появившегося в Томске. Затем, когда движение подхватили по всей стране, создал альтернативную организацию.

"Появился этот полк в 2015 году. В какой-то момент кто-то принял в высоких кабинетах решение, что низовое движение должно быть перестроено в привычную для государства форму. Должна быть организация вертикальная, чтобы голова в Москве управляла процессом", – вспоминает Лапенков.

Теперь процессом управляет возглавляемый депутатом Земцовым "Бессмертный Полк России". Помимо него, в организации еще два сопредседателя. Геннадий Иванов – его позиционируют как истинного автора "Бессмертного полка". Идея шествия, как утверждается на сайте организации, озарила его во сне. Лицо нового движения – актер Василий Лановой.

Но уже весной этого года в "Бессмертном Полку России" едва не произошел раскол.

На очередном из съездов три сопредседателя – Лановой, Иванов и Земцов – начали ссориться из-за денег

"На очередном из съездов три сопредседателя – Лановой, Иванов и Земцов – начали ссориться из-за денег. Лановой сказал, что куда-то делись 15 миллионов, которые должны были пойти на концертную деятельность", – рассказывает Игорь Дмитриев.

"Творческий человек, он подвержен эмоциям. Он прочел документ про финансирование. Потом мы пожали руки и обнялись", – объясняет Земцов.

Руки пожали, но осадок и вопросы остались.

"Мы создали систему установления судеб солдат. Это добровольческое подразделение, называется оно "Архивный батальон", – рассказывает Земсков.

На запуск "Архивного батальона" организация Земскова получила грант 5 миллионов рублей. Этот грант был потрачен на создание сайта. Там приводится перечень давно известных архивных и поисковых ресурсов, где любой желающий может найти информацию по участникам войны. Еще три миллиона были получены на создание горячей линии. Сколько еще денег и из каких источников получает "Бессмертный полк России" – неизвестно.

Я надеюсь, что пройдет время, и пена сдуется. И останется только память

Накануне акции в этом году по регионам из Москвы разослали подробнейший список инструкций. 21 пункт о том, что можно и чего нельзя во время шествия. Здесь есть, например, и пункт про запрет на акциях политической пропаганды и обязаловки. Но, по мнению томских организаторов "Полка", акция уже потеряла свой первоначальный смысл.

"В патриотическом раже творятся такие глупости. Когда школьников заставляют выходить с портретами, когда колонны выстраиваются чуть ли не на предприятиях. Когда в колоннах идут люди с флагами партий. И это будет усугубляться. Но, я надеюсь, что пройдет время, и пена сдуется. И останется только память", – говорит Дмитриев.

Два "Бессмертных полка" сегодня существуют именно так – один на всех телеканалах, с господдержкой и первыми лицами государства в строю. Другой – под военные песни в тихом сквере.