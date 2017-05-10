Российская певица Юлия Самойлова выступила 9 мая на концерте в честь Дня победы в Севастополе. Она исполнила песню, которую готовила для международного песенного конкурса «Евровидение». В это время он как раз стартовал в Киеве. Как выглядят выступления россиянки в Крыму и репетиция одного из участников «Евровидения» – на видео Крым.Реалии. СБУ запретила Самойловой въезд в Украину, так как певица нарушила законодательство страны, выступив в аннексированном Крыму в 2015 году. Россия, в свою очередь, отказалась от участия «Евровидении-2017».