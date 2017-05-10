Российские СМИ сообщили о том, что в первые дни майских праздников в аннексированном Крыму увеличилось количество украинских туристов. Они ссылаются на цифры, которые назвали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России. Однако пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины опроверг эти данные, отметив, что пассажиропоток через «Чонгар» в Крым снизился на 60% по сравнению с майскими праздниками 2016 года.

«В Крыму назвали число украинских туристов за первые дни майских праздников», – пишет российское онлайн-издание «Лента.ру».

Далее здесь приводят цифры: «В первые дни майских праздников Крым посетили 11 тысяч граждан Украины. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Отмечается, что на майских праздниках зафиксировано существенное увеличение транспортного и пассажирского потоков через автомобильные пункты пропуска на севере полуострова. «В период с 28 по 1 мая только в пункте пропуска «Джанкой» российско-украинскую границу» в целом пересекло более 18 тысяч человек, из них 11,5 тысяч – граждане Украины, которые прибыли в Крым на отдых, и более три тысячи автомобилей», – сообщили в пресс-службе».

Эту же информацию со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России распространили и другие СМИ: «РИА Новости-Украина», «Восход.info» и другие.

Пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил на своей странице в фейсбуке, что статистика, наоборот, свидетельствует об уменьшении потока людей с материковой части Украины на аннексированный Крымский полуостров.

«Якобы только через КПВВ «Чонгар» в Крым проследовало более 18,5 тысяч человек. Но статистика говорит совсем о другом. К примеру, если в течение 5 рабочих дней (с 24.04. по 28.04.) админграницу в направлении оккупированного полуострова в этом КПВВ пересекли 11,7 тысяч человек и 2,4 тысячи транспортных средств, то за 5 выходных дней (с 29.04. по 03.05.) пограничники в аннексированного Крыму установленным порядком оформили 9,7 тысячи человек и 1,5 тысячи транспортных средств. По сравнению с прошлогодним периодом майских праздников, пассажиропоток только через контрольный пункт «Чонгар» в направлении аннексированного полуострова снизился на 60% и транспортный – на 62%», – пишет Слободян.