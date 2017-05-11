В подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя 10 мая завершилось очередное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены. Журналиста обвиняют в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Статья Семены, ставшая объектом внимания ФСБ России, размещена на Крым.Реалии. На заседании в Симферополе присутствовал корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, сообщивший новые подробности процесса.

– Антон, что происходило на очередном судебном заседании по делу Николая Семены?

– Сторона обвинения вновь представляла своих свидетелей, успели опросить двоих – это все свидетели обвинения, которых хотел опросить прокурор. Теперь сторона обвинения приступила к изучению материалов дела, которые, по мнению прокурора, подтверждают вину журналиста. После окончания это процесса сторона защиты приступит к допросу своих свидетелей – возможно, на следующем заседании, назначенном на 22 мая.

Протокол допроса свидетельницы составлен не совсем с ее слов. Некоторые куски следователь просто придумал, а свидетельница, не сопротивляясь, подписала

Одна из опрошенных сегодня свидетелей – работник Фонда обязательного медицинского страхования, которая выступала понятой при оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых Федеральной службой безопасности. Речь идет об осмотре сайта Крым.Реалии, где находилась и до сих пор находится статья Николая Семены, вызвавшая интерес силовиков. Следователь делал скриншоты с этой страницы, осматривал наличие статьи на сайте, и понятые – три девушки из соседнего здания – должны были зафиксировать эти оперативно-розыскные мероприятия.

По ходу допроса выяснилось, что протокол допроса свидетельницы составлен не совсем с ее слов. Некоторые куски следователь просто придумал, а свидетельница, не сопротивляясь, подписала. Вряд ли этот факт сильно отразится на оценке ее показаний в суде. Очевидно, что это такие дежурные понятые, которых сотрудники ФСБ частенько привлекают, чтобы зафиксировать свои действия.

– Была ли у вас возможность пообщаться Николаем Семеной? Как он видит перспективы своего дела?

– О перспективах всего процесса вообще рано говорить. Николай пока что оценивает происходящие заседания, каждое из которых насыщено судебными действиями.

Крымский журналист Сергей Мешковой, который дал показания против своего коллеги, сейчас, по имеющейся информации, работает в пресс-службе самопровозглашенной «ЛНР»

На судебном заседании допрашивали свидетелей, из которых один – гражданка, по сути, сотрудничающая с ФСБ, а второй – крымский журналист Сергей Мешковой, который дал показания против своего коллеги. Сейчас, по имеющейся информации, он работает в пресс-службе самопровозглашенной «Луганской Народной Республики».

Он подтвердил свои показания, то, что он считает статьи Семены однобокими, как и редакционную политику Крым.Реалии. Это все заявления, которые он сделал в рамках суда и допроса, но почему-то ФСБ считает его важным свидетелем.

Результат процесса, скорее всего, очевиден. Но Семена очень позитивный человек и старается смотреть в будущее с надеждой

Семена не стал комментировать поведение своего коллеги. Похоже, сейчас следствие, а теперь и обвинение, пытаются перевести дело из обсуждения состава преступления, то есть того, что написано в статье и вызвало нарекания российских силовиков, к процессуальному доказательству того, что это его статья, что она опубликована на Крым.Реалии. Чего Николай Семена никогда и не отрицал.

Статья до сих пор есть на сайте. Результат процесса, скорее всего, очевиден. Но Семена очень позитивный человек и старается смотреть в будущее с надеждой.

Следующее заседание суда назначено на 22 мая.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.

(Над текстовой версией материала работала Галина Танай)