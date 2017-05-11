Дончанки возродили визитную карточку столицы Украины – легендарное киевское сухое варенье. Исторический деликатес делается по старым рецептам, но современным методом, рассказывает дончанка Анна Донцова. Главное правило – ингредиенты должны быть без всяких нитратов, а готовят только вручную – с любовью и частичкой души. «Сухое варенье от Аннушки» – это не только засахаренные фрукты и ягоды, донецкие кондитеры готовят продукцию и из овощей. Говорят, что клиенты с первого раза не отгадывают вкус, но от этого только больше поклонников сухого варенья.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/donbassrealy/donchanki-vozroditi-vizitnuyu-kartochku-donetska-v-stolitse-ukrainy">SoundCloud</a>

​Еще век назад столица Украины славилась ни котлетами по-киевски, ни киевскими тортами, а цукатами – киевским сухим вареньем. А вот в современной Украине о киевском сухом варенье почти никто не знает, говорит дончанка Анна Донцова. Сама узнала от подруги, которая изучала историю Киева.

​

Вся Европа знала о Киеве как о сладкой столице

«Она начала общаться с экскурсоводами. И вот они рассказали, что есть экскурсии «Сладкий Киев», «Сладкие истории Крещатика», которые рассказывают о киевском сухом варенье. И вся Европа знала о Киеве как о сладкой столице. А вот попробовать его негде», – говорит Анна.

Мама Анны на протяжении двадцати лет проработала главным технологом на донецкой кондитерской фабрике «Лучиано», а Анна долгое время работала в сфере недвижимости. После того как узнали рецепт исторического сухого варенья, попробовали его сделать по старым технологиям. Получилось невкусно, признается Анна. Говорит: по старому рецепту фрукты должны сушиться на улице. Но сейчас так делать нельзя, много пыли, а значит, не гигиенично и не вкусно. Нашли свою технологию.

Отбираем фрукты. Они должны быть без изъянов внешних

«Первое, что мы делаем – отбираем фрукты. Они должны быть без изъянов внешних. Вымачиваем в подсоленной воде, чтобы избавиться от нитратов. Просто страхуемся. Обычно мы покупаем фрукты и овощи с сертификатами качества. Дальше все это режется, чистится, заливается сахарным сиропом и доводится до кипения. Отставляем, чтобы остыло и напиталось. Так делаем 3-5 раз», – говорит Анна.



По словам Анны Донцовой, свою технику продумывали специально так, чтобы даже в сухом варианте фруктов оставались витамины. Начинали же свою работу над рецептом сухого варенья из шелковицы. Говорят: хотя и вкусно, но сложно. Ведь все процессы – от мытья ягоды до их сушки – выполняются руками. Зато с любовью и от души. Далее в меню попали яблоки, абрикосы, груши, сливы, крыжовник, тыква, а уже чуть позже дошла очередь и до овощей – свекла, помидоры, морковь и сельдерей.

«Мы участвовали в ярмарке и давали покупателям попробовать. Спрашивали у них: «Вы понимаете, что это?». Нет! Им непонятно! Сельдерей почти никто не угадал, а морковку узнавали только по внешнему виду. Скучно делать одно и то же. Всегда хочется новых вкусов, новых ощущений», – рассказывает Анна.

Признается: самые большие затраты уходят на электроэнергию, ведь фрукты и овощи сушатся до 3 суток. Кроме того, ненормированный рабочий график. А работают практически круглый год. Летом и осенью – подготовительные работы, как раз сезон овощей и фруктов. Зимой и весной – обработка и доставка заказов. Ждать недолго – уже на следующий день после заказа вы получаете киевский деликатес. Продают варенье в обычных стеклянных баночках, но в планах изменить «обертку» – сувенирная «золотая» баночка с фотографиями Киева. Чтобы про столицу вновь заговорили, как о самом сладком городе Европы. По словам Анны, ее клиенты часто заказывают сухое варенье в подарок своим иностранным коллегам. Отзывы только положительные.