Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Общество

«Сладкая легенда» от переселенцев из Донецка

Иллюстрационное фото

Дончанки возродили визитную карточку столицы Украины – легендарное киевское сухое варенье. Исторический деликатес делается по старым рецептам, но современным методом, рассказывает дончанка Анна Донцова. Главное правило – ингредиенты должны быть без всяких нитратов, а готовят только вручную – с любовью и частичкой души. «Сухое варенье от Аннушки» – это не только засахаренные фрукты и ягоды, донецкие кондитеры готовят продукцию и из овощей. Говорят, что клиенты с первого раза не отгадывают вкус, но от этого только больше поклонников сухого варенья.

​Еще век назад столица Украины славилась ни котлетами по-киевски, ни киевскими тортами, а цукатами – киевским сухим вареньем. А вот в современной Украине о киевском сухом варенье почти никто не знает, говорит дончанка Анна Донцова. Сама узнала от подруги, которая изучала историю Киева.

Из личных архивов Анны Донцовой

Из личных архивов Анны Донцовой

Вся Европа знала о Киеве как о сладкой столице
Анна Донцова

«Она начала общаться с экскурсоводами. И вот они рассказали, что есть экскурсии «Сладкий Киев», «Сладкие истории Крещатика», которые рассказывают о киевском сухом варенье. И вся Европа знала о Киеве как о сладкой столице. А вот попробовать его негде», – говорит Анна.

Мама Анны на протяжении двадцати лет проработала главным технологом на донецкой кондитерской фабрике «Лучиано», а Анна долгое время работала в сфере недвижимости. После того как узнали рецепт исторического сухого варенья, попробовали его сделать по старым технологиям. Получилось невкусно, признается Анна. Говорит: по старому рецепту фрукты должны сушиться на улице. Но сейчас так делать нельзя, много пыли, а значит, не гигиенично и не вкусно. Нашли свою технологию.

Отбираем фрукты. Они должны быть без изъянов внешних
Анна Донцова

«Первое, что мы делаем – отбираем фрукты. Они должны быть без изъянов внешних. Вымачиваем в подсоленной воде, чтобы избавиться от нитратов. Просто страхуемся. Обычно мы покупаем фрукты и овощи с сертификатами качества. Дальше все это режется, чистится, заливается сахарным сиропом и доводится до кипения. Отставляем, чтобы остыло и напиталось. Так делаем 3-5 раз», – говорит Анна.


По словам Анны Донцовой, свою технику продумывали специально так, чтобы даже в сухом варианте фруктов оставались витамины. Начинали же свою работу над рецептом сухого варенья из шелковицы. Говорят: хотя и вкусно, но сложно. Ведь все процессы – от мытья ягоды до их сушки – выполняются руками. Зато с любовью и от души. Далее в меню попали яблоки, абрикосы, груши, сливы, крыжовник, тыква, а уже чуть позже дошла очередь и до овощей – свекла, помидоры, морковь и сельдерей.

«Мы участвовали в ярмарке и давали покупателям попробовать. Спрашивали у них: «Вы понимаете, что это?». Нет! Им непонятно! Сельдерей почти никто не угадал, а морковку узнавали только по внешнему виду. Скучно делать одно и то же. Всегда хочется новых вкусов, новых ощущений», – рассказывает Анна.

Признается: самые большие затраты уходят на электроэнергию, ведь фрукты и овощи сушатся до 3 суток. Кроме того, ненормированный рабочий график. А работают практически круглый год. Летом и осенью – подготовительные работы, как раз сезон овощей и фруктов. Зимой и весной – обработка и доставка заказов. Ждать недолго – уже на следующий день после заказа вы получаете киевский деликатес. Продают варенье в обычных стеклянных баночках, но в планах изменить «обертку» – сувенирная «золотая» баночка с фотографиями Киева. Чтобы про столицу вновь заговорили, как о самом сладком городе Европы. По словам Анны, ее клиенты часто заказывают сухое варенье в подарок своим иностранным коллегам. Отзывы только положительные.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ПО ТЕМЕ

В ДРУГИХ СМИ

Loading...

Загрузка...

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG