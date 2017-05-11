В ЕС без виз: лайфхак для крымчан

Совет министров Евросоюза 11 мая принял решение о безвизовом режиме с Украиной. Уже через два месяца украинские граждане смогут свободно въезжать в страны шенгенской зоны. Корреспондент Крым.Реалии выяснил, что нужно знать жителям полуострова, чтобы ездить в Европу без виз.

Безвизовый режим для Украины 11 мая приняли окончательно. Совет министров ЕС утвердил это решение без обсуждения в рамках заседания Совета по вопросам сельского хозяйства и рыболовства. Ожидается, что официальная церемония предоставления Украине безвизового режима состоится 17 мая во время пленарного заседания Европейского парламента в Страбурге.

После подписания законодательный акт должен быть опубликован в Официальном журнале ЕС. Ориентировочно «безвиз» вступит в силу 11 июня. То есть уже через два месяца гражданам Украины не надо будет простаивать очереди в визовых центрах для поездки в страны шенгенской зоны.

Зеленый коридор в 30 стран

Украинские граждане смогут без виз въезжать в 26 государств-членов ЕС. Также свободно можно будет попасть на территорию 4 стран, которые имеют соглашение с Евросоюзом и входят в шенгенскую зону: Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швецария.

Визовые документы по-прежнему нужны для посещения Великобритании и Ирландии – на эти государства не распространяется шенген.

​Главное условие для въезда в страны ЕС – наличие биометрического паспорта. Это документ, который удостоверяет личность и содержит электронный носитель информации. На нем записана информация о биометрических данных собственника с целью его идентификации. Такие паспорта считаются более защищенными от подделок и исключают возможность использования их кем-то кроме собственника.​

Где крымчанам оформить биопаспорт?

Граждане Украины, зарегистрированные в АРК и Севастополе, могут оформить биометрический паспорт в любом отделении Государственной миграционной службы по все территории страны или в Центрах предоставления административных услуг. Крымчане делают это на общих основаниях – как и другие украинские граждане.

Для получения биопаспорта необходимо подать пакет документов: внутренний паспорт, идентификационный код, ранее выданные загранпаспорта (если выдавались) и банковский чек об оплате административного сбора. Дети до 14 лет подают свидетельство о рождении, идентификационный код и заявление одного из родителей (оформляется на месте).

Крымчанам советуют взять с собой дополнительные документы

Крымчанам, выезжающим на материк для оформления биопаспорта, общественники советуют брать с собой и другие документы, удостоверяющие личность, например, свидетельство о браке, водительские права, студенческий билет, свидетельство о рождении. По словам эксперта общественной организации «Европа без границ» Екатерины Кульчицкой, это может ускорить выдачу паспорта.

«На материковой Украине нет исходников – бумажных справок, на основании которых крымчанам выдавался внутренний паспорт. Они все остались в архивах на захваченной территории. Поэтому крымчанам советуют взять с собой дополнительные документы», – сказала эксперт.

Сколько стоит новый «загран»?

Оформление биометрического паспорта – платная услуга. Минимальная стоимость – 557 гривен 32 копейки. За эту сумму миграционная служба обязана сделать паспорт в течении 20 рабочих дней. Однако нередко чиновники выходят за рамки этого срока.

Оформить биопаспорт в течении 3-5 дней стоит 810 гривен 32 копейки.

Очереди в паспортных столах

Стоит также учитывать, что после первого сообщения о введении безвизового режима с Евросоюзом толпы людей устремились за биопаспортами. По наблюдениям общественников, во многих отделениях миграционной службы сейчас большие очереди. По словам эксперта Екатерины Кульчицкой, загруженность паспортных столов в разных регионах отличается. По ее информации, наибольший ажиотаж наблюдается в отделениях ГМС в западных областях, поскольку там мало паспортных столов, но много желающих получить «заграны».

Ближайшее к Крыму отделение ГМС – в поселке Новотроицкое Херсонской области

«В Киеве, например, тоже очереди есть, но не слышала, что они являются настолько катастрофичными. Все-таки тут есть и Центр предоставления административных услуг, 12 отделений ГМС, центр «Готово», тут хватает мест, где можно оформить загранпаспорт», – сказала эксперт.

Ближе всего к Крыму находится отделение ГМС, расположенное в поселке Новотроицкое Херсонской области. По словам руководителя этого паспортного стола Виктора Шарудилова, с 6 апреля, когда приняли первое решение о «безвизе», количество посетителей из Крыма здесь повысилось примерно в полтора раза.

«Раньше в день у нас проходило 30-35 человек, сейчас – 50-55. В течении рабочего дня у нас все обслуживаются, у нас вообще сбоев нет. С близлежащих районов все едут сюда, потому что у меня работает два центра: на выдачу и прием, а у всех остальных – только один», – рассказал начальник Новотроицкого отделения ГМС.

Справка переселенца не нужна

Распространенным слухом является то, что для получения биопаспорта крымчанам якобы нужно иметь справку, подтверждающую статус внутренне перемещенного лица. На самом деле, это не так – справка переселенца не нужна. Корреспонденту Крым.Реалии это подтвердил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

«Паспорт для въезда за границу оформляется независимо от места регистрации для всех. Поэтому не обязательно предоставлять какие-либо справки переселенца и так далее», – сказал представитель ГМС.

Сроки пребывания в шенгенской зоне

Безвиз для граждан Украины распространяется только на краткосрочные поездки. В шенгенской зоне можно будет находится не более 90 дней за период 180 дней. В том случае, если этот срок будет превышен, то нарушителю запретят въезд на срок до 10 лет. Кроме того, по словам эксперта Екатерины Кульчицкой, в случае превышения срока пребывания будет непоправимо испорчена визовая история.

«В шенгенской информационной системе напротив этого человека будет внесена отметка, что этот человек был нарушителем, и теперь она будет выскакивать, что бы человек не делал. Вот он собирается получить национальную визу по прохождению двух лет после депортации, но возле него даже с новым паспортом будет отметка, что он был нарушителем», – отметила Кульчицкая.

​Документы для пересечения границы

Эксперт «Европы без границ» Екатерина Кульчицкая обращает внимание на то, что, по Шенгенскому кодексу о границах, пограничник имеет право затребовать у лица, въезжающего в его страну, подтвердить цель поездки и способность соблюдать миграционные правила. Она рекомендует гражданам Украины, планирующим поездку в шенгенскую зону, иметь при себе соответствующие документы. Таковыми могут быть обратный билет, бронирование в отеле, приглашение от друзей в вольном изложении. Подойдут также программы мероприятий, которые лицо собирается посетить, или туристический ваучер.

Меньше на этот счет стоит переживать людям с хорошей визовой историей и несколькими шенгенскими визами – у них больше шансов, что их пропустят без лишних вопросов. Однако во время первой поездки в Евросоюз эксперты советуют подстраховаться и иметь при себе документы, подтверждающие цель поездки.