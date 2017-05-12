11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях одновременно провели так называемые «референдумы о самоопределении». По результатам псевдоголосования поддерживаемые Кремлем боевики объявили ряд населенных пунктов на востоке Украины, которые уже были под их контролем, так называемыми «ЛНР» и «ДНР». А многие очевидцы даже спустя 3 года это «голосование» считают «махинацией».

Сотни человек на «избирательных участках», более 90% «проголосовавших» оказались за «республику»… Все это не более чем картинка для российских телеканалов. Уже на следующий день после псевдореферендума сепаратистские издания заявили: группировкам «ЛНР» и «ДНР» быть. Вот только луганчане и дончане так и не поняли, как решилась судьба родных городов без ихнего ведома, ведь ажиотажа на псевдоголосованиях на самом деле не было, говорит луганский журналист Игорь Рец. Даже на «избирательном участке» напротив луганского спорткомплекса «Динамо», где всегда было полно народу. Говорит: такая низкая посещаемость была предсказуемой, ведь за день до псевдореферендума он проводил опрос на улицах.



«Пойдут ли голосовать 11 мая? Большинство не знало, что вообще будет проходить «референдум». Одна женщина вообще спросила: «Это тот, который Коломойский проводит для присоединения к Днепропетровской области?», – говорит Игорь.

Луганчанка Ирина признается: идти на «референдум» собиралась, но только для того, чтобы проявить проукраинскую позицию и проголосовать против. Вот только найти «избирательный участок» ей не удалось ни в поселке Тельмана, где она проживала, ни в Луганске, где зарегистрирована. Говорит, что теперь не жалеет, что не попала на «голосование», так как ее голос ничего бы не решил.

«Построение вопроса было такое, что не было понятно, за что голосовать. Одни «голосовали» за отделение, другие – против России, третьи – против создания «республики». А в сумме оказалось, что все против Украины. Ничего не зависело от голосов электората. Бюллетени уже тогда были заполнены, и заранее был понятен результат этого «голосования», – говорит Ирина.

В результате 12 мая 2014 года сепаратисты объявляют, «явка» в Луганской области составила более 79%. «За» «проголосовали» более 96 %. А если не было ажиотажа в городах, то откуда такие цифры? По словам луганского блогера Алексея Фалина, голосовать люди ходили, но как говорится «за себя и за того парня».

«На следующий день приходим на работу, я спрашиваю у коллеги: «Ну что? Сходила? Проголосовала?» И она мне отвечает, что нет. Ее бабушка взяла ее паспорт, ее мамы – и пошла «голосовать» за всех троих. Вот все, что надо знать о «референдуме», – говорит Фалин.

Ничем не отличалась ситуация и в Донецке. Все те же «толпы» людей, бумажные «бюллетени», напечатанные на обычном принтере, рассказывает журналист Денис Казанский. По словам донецкого журналиста, повлиял на результат не размытый вопрос в «бюллетени», а надежда на второй «референдум».

«Людей обманывали и рассказывали им, что это только первый «референдум», а потом последует второй – «о вхождении в состав России». Вот нужно сначала отделиться от Украины, а потом Россия сразу нас заберет. Люди не хотели отделяться, и они были уверены, что, как и Крым, Россия заберет их в свой состав. Но этого не произошло. Второй оказался фейком», – рассказывает Казанский.

Результаты донецкого «референдума»: «за» «проголосовали» более 89 %, «против» – более 10%. По словам донецкого журналиста Дениса Казанского, «референдум» – не более чем «постановка».

«Там было всем наплевать на паспорта. Можно было вообще не приходить. Никакой надобности в подделке не было. Так как все равно все результаты были нарисованы заранее. И сами «бюллетени» – это обычная бумага, которая напечатана на домашнем принтере, и можно сколько угодно их печатать и дальше», – рассказывает Казанский.

Результаты псевдореферендумов не были признаны ни Евросоюзом, ни США, ни международными организациями.​