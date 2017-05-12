Напряженность на Балканах – на подъеме. Рост национализма, этнического соперничества, слабость демократических учреждений, умноженная на вялую экономику, – все это может стать рецептом для углубления кризиса и, возможно, даже вспышки насилия в некоторых балканских государствах. Ночные протесты в Белграде и Скопье, опасные призывы к референдумам о независимости или воссоединении на этнической основе и соревнования по внешнему воздействию заставляют мировых лидеров размышлять над дальнейшей судьбой Балкан.

Крупнейшая оппозиционная партия Косово настаивает на референдуме по объединению с Албанией, несмотря на то, что конституция этой бывшей провинции уже несуществующей Югославии такой шаг запрещает. Этнические сербы в Боснии хотят референдума о независимости. Белград и Скопье стали сценами ночных протестов – и сочетание политической нестабильности, территориальных споров и этнических противостояний грозит беспокойством целому региону.

На этом фоне сводятся на нет экстренные меры, которые были внедрены в середине 1990-х годов для обеспечения стабильности и безопасности на Балканах, где тогда вспыхнул кровавый конфликт. Как следствие, Москва, Брюссель и Вашингтон ушли в гонку за влияние в регионе, в то время как Турция на восточном краю Балкан укрепляет исторические связи с мусульманами региона, чем придает этим процессам еще большую неопределенность.

В Гейдельбергском институте исследований международных конфликтов подсчитали, что на Балканах сейчас существует 18 споров – вокруг предоставления большей автономии или отделения. Это представляет угрозу хрупкому миру, наступившему с окончанием Боснийской войны.

На протяжении более четырех десятилетий после Второй мировой войны Иосиф Броз Тито использовал понятие «братство и единство», чтобы сплотить хорватов, словенцев, сербов, боснийцев, косоваров, черногорцев и македонцев в плотную ткань под названием «Югославия». Но ряд войн между этническими группами разорвали Югославию по швам.

Память о войне до сих пор жива

Жесткое насилие переросло в «этнические чистки» и настроило друг против друга мусульман и христиан различных конфессий. Сейчас в регионе даже появляются очаги исламского экстремизма.

В январе перед границей с Косово остановили поезд из сербской столицы. Его незавершенный маршрут вызвал поток гнева – чтобы избежать конфликта между сербами и этническими албанцами, потребовалось множество дипломатических усилий.

Декабрьские выборы в Македонии не смогли положить конец двухлетнему политическому «тупику», где президент Георге Иванов отказывается дать мандат на формирование правительства его союзникам социал-демократов с партиями этнических албанцев – якобы потому, что они хотят получить больше прав и признание албанского языка вторым государственным языком Македонии. При этом Иванов утверждает, что вопрос языка является частью попытки уничтожения независимости Македонии, и обвиняет Албанию во вмешательствах в дела Черногории.

Вопрос этнических албанцев, насчитывающих около 8 миллионов человек, в том числе по 1,5 миллиона в Сербии и Косово, может стать крупнейшей вспышкой напряжения.

Президент Косово Хашим Тачи 19 апреля заявил Радіо Свобода, что «все албанцы региона будут жить в одной стране, чтобы продолжать интеграцию в европейскую семью». После этого выросли опасения, что албанцы региона вместе с ультранационалистами из Тираны, прибегнут к вооруженному конфликту, продвигая концепцию Великой Албании.

«Несмотря на то, что географически это относительно небольшой регион, на Балканах существует большое количество старых и очень острых конфликтов. Прежде всего, не уменьшилось количество многих конфликтов на этнической почве, которые мы наблюдали на Балканах в течение многочисленных лет и даже десятилетий. По нашим оценкам, вероятность вспышки конфликта на Балканах остается значительной», – считает Сильвия Стейнингер из Гейдельбергского института исследований международных конфликтов.

Членство в ЕС уже привлекает меньше граждан

После распада Югославии демократические процессы в регионе двигались перспективой вступления в Европейский союз. Первой бывшей югославской республикой, присоединившейся к ЕС, стала Словения – в 2004 году, в 2013 году членом Евросоюза стала Хорватия.

Но жесткие реформы, необходимые для искоренения остатков десятилетнего коммунистического правления, и адаптация к евростандартам экономики, разрушенной гражданскими войнами, ощутимо ударили по рядовым гражданам других частей региона и пошатнули их желание присоединения к ЕС.

Скажем, в Сербии, подавшей заявку на вступление в ЕС в декабре 2009 года и надеющейся на присоединение к 2020 году, поддержка членства в феврале упала до 47 процентов по сравнению с 73 процентами, зафиксированными в ноябре 2009 года.

Если ЕС оставит в покое все эти страны, то мы снова получим войну

К тому же, рост националистических, антииммигрантских настроений внутри ЕС, похоже, охладил энтузиазм самих европейцев привлекать к своему союзу новых членов из Западных Балкан. В Евросоюзе растет обеспокоенность относительно потенциальной несостоятельности уладить «чрезвычайно опасную» этническую напряженность внутри или между странами в Балканском регионе.

«Если ЕС оставит в покое Боснию и Герцеговину, Сербию, Македонию, Албанию и все эти страны, то мы снова получим войну», – заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в феврале с вице-президентом США Майком Пенсом.

Российский след

Политики в черногорской Подгорице обвинили Россию в причастности к возможному государственному перевороту в конце прошлого года. Москва эти утверждения отвергает.

Александр Вучич, который недавно выиграл президентские выборы в Сербии, выступает за более тесные связи с Москвой. В последние дни избирательной кампании он даже встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Москва, в свою очередь, уже предоставила Сербии вооружение и военную технику, а также пообещала шесть самолетов МиГ-29.

На ратификацию Соединенными Штатами вступления Черногории в НАТО 11 апреля Россия отреагировала резко, заявив, что это «отражает логику противостояния на европейском континенте и создает новые разделительные линии».

Кремлевское бряцание оружием может переместиться на Балканы

​Джон Шиндлер, эксперт по вопросам безопасности, бывший аналитик и сотрудник Агентства национальной безопасности, пояснил: «То, к чему Путин стремится на Балканах, – политический хаос, который будет отвлекать Запад, в 90-х годах ставший там региональным защитником».

«Нынешнее кремлевское бряцание оружием, которое имеет целью проверить решимость союза НАТО, может переместиться на Балканы, где государства слабы, а западный контроль выглядит шатким. Поэтому Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками должны срочно утихомирить Юго-Восточную Европу, прежде чем ее проблемы выйдут из-под контроля и в этот постоянно беспокойный регион не вернется массовое насилие», – считает эксперт.

Коррупция среди балканцев сеет уныние

Несмотря на попытки реформировать государственные учреждения, частный сектор и судебную систему, коррупция в странах нынешних Балкан остается на высоком уровне.

На недавних президентских выборах в Сербии одним из кандидатов был сатирик, который хвастался, что представляет собой карикатуру всех худших качеств политиков страны. Указывая на свой поддельный университетский диплом, на свое богатство, происхождение которого он не может объяснить, и готовность давать обещания, которых он не сможет выполнить, 25-летний Лука Максимович занял третье место в голосовании с почти 10 процентами голосов избирателей.

Однако после выборов по всей Сербии начались ночные демонстрации с участием тысяч протестующих против победы Вучича. Его называли «вором», который «украл» результат, манипулируя средствами массовой информации, запугиванием избирателей и подкупом.

Прошлогодние опросы выявили, что 65 процентов косовцев считают коррупцию одной из трех самых больших проблем, с которыми сталкивается их страна. В Боснии таких было 55 процентов, в Сербии – 39 процентов, в Македонии, гд действует офис специального прокурора по коррупционным делам, – 34 процента.

Пока злоупотребления властью остаются безнаказанными, к правовой системе не будет доверия

«Пока злоупотребления властью остаются безнаказанными и царит общая безнаказанность за свои действия, к правовой системе не будет никакого доверия – так же, как и не будет поддержки реформ среди людей», – комментирует Анди МакДевитт, автор доклада Transparency International по борьбе с коррупцией в западных Балканах и Турции, который опубликовали в конце прошлого года.

«Не менее важно убедиться в том, чтобы достигнутые положительные реформы не были отменены, как слишком часто случалось в этом регионе», – отмечает Анди МакДевитт.

Над материалом работали Алан Кросби и Виталий Еремица