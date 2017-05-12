Российские СМИ процитировали якобы заявление народного депутата Украины Надежды Савченко о том, что участники АТО и патриоты возомнили себя героями и цветом нации. Но такого сообщения не было на настоящих страницах Савченко в соцсетях. Это сообщение взяли с фейковой страницы во «Вконтакте».

Российские СМИ сообщили, что народный депутат Украины Надежда Савченко якобы назвала бойцов Вооруженных сил Украины «быдлом, убивающим собственный народ».

«После 9 мая участники АТО и патриоты возомнили себя героями и цветом нации. Нет, вы для адекватных людей – быдло и отребье, которое поехало на Донбасс убивать свой же народ за деньги или чтобы не сесть в тюрьму, вам чужая жизнь ничего не стоит, вы спасали свои шкуры, вы отдавали свои жизни за олигархов», – якобы заявила на своей странице Савченко».

Error rendering VK.

Российские СМИ сослались на фейковую страницу якобы Надежды Савченко в российской социальной сети «ВКонтакте». На ее настоящей странице в фейсбуке таких заявлений нет.

Пресс-секретарь Надежды Савченко Татьяна Проторченко опубликовала официальный комментарий-опровержение, где подтвердила, что страница во «ВКонтакте» – фейковая.

​

Новость распространили российский телеканал «РЕН-ТВ», телеканал Министерства обороны России «Звезда», «Московский комсомолец», сайт российского канала «НТВ» и другие.

Некоторые российские СМИ позже опубликовали опровержение этой информации. В частности, это сделали издание Lenta.ru и сайт канала «НТВ». Но в Lenta.ru его лишь добавили в последнем абзаце материала, а заголовок остался прежним: «Савченко назвала участников АТО быдлом и отребьем».