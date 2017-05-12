Балканы, постсоветское пространство, Скандинавия... О таких региональных группах говорят, когда подсчитывают баллы на песенном конкурсе «Евровидение». Проблема регионального голосования существует, о ней знают и организаторы конкурса, и музыкальные специалисты, и болельщики.

«Ну-ну, неожиданность!» – такими словами комментаторы на британском телевидении встречают результаты голосования на «Евровидении». Когда говорят о голосовании «соседей за соседей», в основном имеют в виду три региональные группы: балканскую, постсоветскую и скандинавскую.

Но речь идет не только о региональных группах, но и об отдельных парах. Скажем, в среднем Кипр дает Греции 11,55 балла, а Греция Кипру – 11,33 балла из максимальных 12-ти. Молдова дает Румынии примерно 11,80 балла, а Румыния Молдове – 11,71 балла. Так же обмениваются поддержкой Великобритания и Ирландия.

В интернете есть даже форум «Голосование за твоего друга и соседа на «Евровидении».

История максимальных баллов, которые Кипр традиционно дает Греции на «Евровидении»

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«Здесь нет ничего удивительного – так голосовали всегда. Это понятно и очевидно, с этим ничего не поделаешь. Я в этом проблемы не вижу, но это надо учитывать», – говорит в интервью Андрей Уренев, который работает директором у певицы Верки Сердючки (Андрея Данилко).

Яна Прядко, продюсер нескольких исполнителей участников «Евровидения» (в частности Русланы и Алеши), тоже признает существование «соседской проблемы», но призывает не преувеличивать.

«Если внимательно посмотреть, то если песня не очень хорошая и хуже других в полуфинале или финале, то здесь не голосуют даже соседи за соседей, а если и дают, то очень низкий балл. То есть нет такой ситуации, когда голосуют только соседи за соседей и не обращают внимания на действительно хорошие номера, хорошие песни других стран-участниц», – говорит Прядко в интервью Радіо Свобода.





А менеджер культурных проектов Влад Троицкий вообще не считает региональное голосование проблемой.

«А почему это вообще проблема? Ну могут соседи голосовать за соседей – это же нормально! Ну если я люблю белорусов, например, – то почему нет? Если я не могу за свою команду болеть, то буду болеть за команду своих родственников или соседей. Что здесь ненормального?» – говорит Троицкий Радіо Свобода.







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Региональное голосование не влияет на победу

Собеседники Радіо Свобода признают, что проблема голосования «соседей за соседей» на «Евровидении» существует, но она не влияет на победителей и фаворитов.

«Если сильная и хорошая песня, то она в любом случае имеет шансы на победу. Так было уже много раз. Каким бы не было (региональное) голосование, все равно выигрывают сильные песни. Ну, бывает так, что скандинавы голосуют друг за друга, но балканские страны не выигрывают часто», – говорит Уренев.

А Яна Прядко говорит, что «соседских голосов» все равно не хватает для победы –они влияют на результат в итоге, но не кардинально, ведь речь идет о региональных группах, количеством в среднем пять стран, а для победы этого недостаточно.

Победу получают те песни, которые вызывают наибольшие эмоции

«Победу получают те песни, которые вызывают наибольшие эмоции. Возможно, несколько баллов соседи добавляют соседям, но победу и в топ-три, в топ-пять всегда проходят те страны, которые получают признание по всем странам «Евровидения», а это более 40 стран ежегодно», – говорит Прядко.

«Я не могу сказать, что кто-то из моих коллег или друзей будет голосовать за Польшу только потому, что они рядом, или Беларусь только потому, что они соседи. Просто принцип такой: либо нравится артист, или не нравится. Возможно, у других другой подход. Возможно, среди балканских стран ситуация другая, но я не думаю, что это так», – говорит Радіо Свобода официальный ди-джей конкурса «Евровидение» в Киеве Саша Дымов.

Чем объяснить?

Во-первых, в соседних странах часто существуют диаспоры – поэтому когда голосуют телезрители, то понятно, что диаспора активно голосует за страну своего происхождения.

Во-вторых, Европа всегда была континентом регионов, и это нормально, что страны имеют исторические и культурные связи между собой.

Отношения между народами складывались веками, а «Евровидению» только 60 лет

«Вы понимаете, отношения между соседними народами в Европе складывались веками, а «Евровидению» только 60 лет! Ну нельзя же запретить, скажем, черногорцам голосовать за словенцев», – говорит в интервью Андрей Уренев.

«Все люди имеют родственников по разные стороны границ, имеют друзей. То есть люди переезжают, перемещаются. Кроме того, мелодика одного региона отличается от мелодики другого региона Европы. И соседние страны понимают песни друг друга лучше, чем, скажем, португальцы понимают белорусов», – добавляет он.

Соседние страны разделяют медийный ландшафт, язык, а затем и музыкальные вкусы

Представители «Евровидения» указывают, что географические тренды голосования, возможно, объясняются вкусом. «Многие соседние страны разделяют такой же медийный ландшафт, язык, а затем и музыкальные вкусы. Однако, многие люди все еще указывают на много примеров, когда голосование какой-либо страны не учитывает качество песни», – писала газета The Daily Telegraph в прошлом году.

Интересно, как складывается судьба «внеклановых» стран на «Евровидении». Германия, например, не принадлежит к какому-то региональному блоку, но смогла выиграть «Евровидение» в 2010 году, а вот в 2015 году была последней из-за неудачной песни – она не набрала ни одного балла в финале.

«Как на «Евровидении» голосуют? Соседи голосуют за соседние страны. А у Австралии же нет соседей», – говорит Радіо Свобода украинка из Австралии Наталья Алехина. Хотя Австралия в 2016 году заняла второе после Украины место на «Евровидении» за четырехлетнюю историю выступлений той далекой страны на европейском песенном конкурсе.

В региональном голосовании есть и парадоксальный позитив – часто голоса друг другу отдают страны, которые имеют непростую историю взаимоотношений. Такое голосование является своеобразным жестом и стремлением к примирению и попыткой перевернуть страницы тяжелого прошлого, а порой даже войн – как на Балканах.

Твит о конкурсе в Киеве: «Евровидение», честно говоря, – это политический бардак, где страны голосуют только за соседей. Но все же, классное развлечение»