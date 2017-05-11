Первый полуфинал «Евровидения-2017» позади, и уже в четверг состоится второй. На открытии этого шоу будет попурри из композиций, ранее выигравших в песенном конкурсе, а также традиционный украинский гопак от народного ансамбля. Иностранные журналисты и фаны преимущественно хвалят Украину за организацию такого масштабного концерта, хотя и жалуются на проблемы с логистикой и работу пресс-центра.

«Евровидение» в разгаре, и именно по первому полуфиналу, который прошел вечером 9 мая, конкурсанты, журналисты и критики делают выводы о подготовке Украины к такому масштабному шоу.

Киевское «Евровидение» показывает высокий уровень оформления музыкальных номеров

По мнению главного редактора музыкального портала Live.karabas, экс-редактора портала Cultprostir Игоря Панасова, финал и второй полуфинал должен стать столь же эффектными шоу, как и первый полуфинал. Телекартинка, которую увидели зрители во вторник, свидетельствует, что организаторы уделяют много внимания оформлению, подстраивают сцену под каждого артиста.

«На мой взгляд, киевское «Евровидение» показывает высокий уровень оформления музыкальных номеров. Это, на мой взгляд, частично связано с резонансом, который в прошлом году вызвали постановки Джамалы и Сергея Лазарева. Что же касается организации, то делать выводы сложно – на самконцерт меня как журналиста не пускают. А что касается репетиций – все слаженно работают. Меня устраивает, как охрана общается с людьми, как налажена логистика внутри», – сказал Панасов.

Стрим Радiо Свобода из пресс-центра первого полуфинала

В то же время, журналист из Греции Костас Стефанополус говорит, что охрана и представители пресс-центра часто предоставляют противоречивую информацию. Он объясняет это тем, что в организации «Евровидения-2017» задействовано очень много людей, которые, вероятно, не всегда знают о последних изменениях в программе мероприятия.

«Я хотел поговорить с Джамалой, но слишком поздно узнал, что она будет давать пресс-конференцию. Нас предупредили чуть ли не в последний момент. Это просто пример, но из таких маленьких деталей газеты и страны во всем мире создают для своей аудитории представление о конкурсе в Украине», – сказал он.

Участие в шоу Джамалы, певицы, которая принесла Украине в прошлом году победу на «Евровидении», интересует также главного редактора музыкального портала Comma Сергея Кейна. Он вспоминает возмущение пиар-директора исполнительницы, что ее не пустили на официальное открытие красной дорожки. Тогда организаторы «Евровидения» объяснили, что мероприятие проходило по утвержденному Европейским вещательным союзом сценарию, и только конкурсанты этого года имели право дефилировать возле Мариинского дворца.

«Я надеюсь, что организация будет хорошей, но из того, что я вижу пока, у меня есть большие сомнения. Есть много вопросов к уровням доступа на шоу, к хаосу, который происходит на бэкстейдже и так далее», – сказал он.

Джамала дважды выступила в первом полуфинале и будет еще один номер в финале шоу. Ее пиар-менеджер Денис Козловский в эфире программы Радiо Свобода заявил, что певица будет делать это бесплатно. А сумма в 985 тысяч гривен, заявленная в системе Prozorro как гонорар певице, является на самом деле суммарной стоимостью постановок.

Если вы посмотрите на бюджет, увидите, что гонорара Джамалы там нет вообще. Джамала выступает на «Евровидении» бесплатно

«Люди, которые работают в этой сфере, не являются юрлицами. Оркестра, который записывали, вообще формально не существует – сборная «солянка» из лучших музыкантов, которые неофициально оформлены. Не существует никакого юрлица, которое можно было бы в систему ProZorro завести и написать, что это вот такой оркестр, а это – его гонорар. На самом деле, если вы посмотрите на этот бюджет, увидите, что гонорара Джамалы там нет вообще. Джамала выступает на «Евровидении» бесплатно. А этот миллион гривен – бюджет трех номеров», – отметил он.

Сама же Джамала сказала, что гордится тем, что Киев привлекает украинских певцов.

«Они пригласили лучших из лучших. Монатик, «Онука», Руслана очень талантливые исполнители», – сказала певица на пресс-конференции.

Во втором полуфинале, который состоится 11 мая, выберут еще одну десятку стран, которая примет участие в финале 13 мая.