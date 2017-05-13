Специально для Крым.Реалии

16 мая депутаты российского «парламента» Севастополя намерены избрать уполномоченного по защите прав предпринимателей. Впрочем, «избрать» – это громко сказано. Уже сейчас известно, что процедура «выборов» будет безальтернативной, а фамилия победителя известна заранее, что вполне соответствует принципам «управляемой демократии».

В России должность бизнес-омбудсмена появилась в 2012 году. Как и все хорошие инициативы, идея создать институт, который помогал бы решать споры между бизнесом и органами власти, исходила лично от Владимира Путина. Первоначально аппарат уполномоченного вписали в структуру президентской администрации, но позже его перевели в Общественную палату. Бизнес-омбудсмен подотчетен непосредственно российскому президенту и считается ходатаем за интересы ущемляемых чиновниками предпринимателей. С июня 2012 года эту должность занимает Борис Титов, бизнесмен и политик, лидер карликовой «Партии роста», которая на минувших выборах выполняла роль спойлера, мешающего демократической оппозиции пройти в Госдуму.

Принятый в 2013 году федеральный закон о «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» предполагает, что такие же институты должны быть созданы во всех российских регионах. Определение процедуры их назначения, компетенции и правового положения отдали на откуп законодательным органам субъектов федерации, которые должны прописать их в соответствующих региональных законах.

В Севастополе о необходимости создания института бизнес-омбудсмена заговорили сразу же после «русской весны», но долгое время этому мешал конфликт между высшими российскими чиновниками города – председателем ЗакСобрания Алексеем Чалым и губернатором Сергеем Меняйло, каждый из которых хотел контролировать процесс назначения на эту важную должность. Лишь с появлением в городе Дмитрия Овсянникова депутатам из подконтрольного Чалому большинства российского ЗакСа удалось принять окончательную редакцию местного закона об уполномоченном по защите прав предпринимателей.

В соответствии с документом, список кандидатур в бизнес-омбудсмены утверждается депутатами, обговаривается с бизнес-сообществом, а затем направляется в Москву на согласование Борису Титову. После согласования местные законодатели должны приступить к процедуре назначения уполномоченного.

Великолепная пятерка

К назначенному сроку в феврале этого года депутаты отобрали пять кандидатур, которые они сочли наиболее достойными: Константина Андриевского, Ивана Комелова, Аллу Лазареву, Руслана Тарасенко и Марата Тюнина, представив их фамилии на обсуждение предпринимательской общественности.

Тяжеловесом из этого списка можно считать лишь Константина Андриевского. Это выдвиженец старых севастопольских элит, бывший депутат городского совета от Партии регионов, бывший начальник юридического отдела Севастопольской городской государственной администрации. Его кандидатуру внесла депутат Татьяна Лобач, которую считают личным представителем в ЗакСе миллионера и бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, чьи бизнес-интересы в Севастополе сосредоточены главным образом в сфере строительства, недвижимости и гостиничного бизнеса.

Если Андриевский – выразитель интересов олигархов-застройщиков, то Тюнин – неутомимый борец за права мелких ларечников

Полная противоположность ему – Марат Тюнин – шумный севастопольский общественник. Если Андриевский – выразитель интересов олигархов-застройщиков, то Тюнин – неутомимый борец за права мелких ларечников. Российские власти в течение трех лет ведут кампанию по ликвидации значительной части объектов нестационарной розничной торговли (НТО) в городе, что, разумеется, вызывает протесты предпринимателей, которых лишают рабочих мест. Тюнин и его соратники ведут борьбу за сохранение ларьков под лозунгом «борьбы с внутренними врагами» и «пятой обороны Севастополя» (Третьей обороной в современной мифологии города считаются события весны 2014 года, а Четвертой – «оборона» города от Сергея Меняйло).

Алла Лазарева – дежурная «общественница» из группы «чего изволите» при любой власти. В свое время была заместителем председателя «Общественного совета» при главе СГГА Владимире Яцубе от «Профсоюза таксистов Украины». Представляет интересы части старого чиновничьего лобби и приближенных к ним предпринимателей.

Самая незаангажированная персона из этой пятерки – юрист Руслан Тарасенко, не связанный с местными кланами и не замешанный в громких скандалах. Но его шансы на прохождение депутатского чистилища с самого начала были невелики.

Если верить депутату Татьяне Лобач, которая возглавляет профильный комитет ЗакСобрания по предпринимательству, то больше всего положительных оценок от городского бизнес-сообщества получил Константин Андриевский, но в Москве ему предпочли кандидатуру Ивана Комелова.

Безальтернативный кандидат

Биография Ивана Комелова – яркий пример судьбы человека, приспосабливающегося к любым обстоятельствам. Начав свою политическую карьеру с Либерально-демократической партии Украины, в годы Виктора Ющенко он возглавил в Севастополе «Фронт перемен» и отвечал за предвыборную кампанию Арсения Яценюка, активно выступая за евроинтеграцию. С приходом к власти Виктора Януковича возглавил созданное под эгидой Виктора Медведчука движение «Украинский выбор» и столь же яростно агитировал за Евразийский союз и против «прогнившей» Европы. Зимой 2013/2014 стал одним из публичных лиц севастопольского «Антимайдана», первым провозгласив начало обороны города от «бандеровцев», а с появлением на улицах Севастополя «зеленых человечков», буквально на последнем вираже успел вписаться в «команду Чалого».

Иван Комелов отвечал за предвыборную кампанию Арсения Яценюка, активно выступая за евроинтеграцию

Но долгое время Комелов не мог получить материальной и статусной компенсации за свою поддержку «русской весны». Слишком уж одиозной казалась многим эта фигура, которую в течение двух лет чаловцы пытались протолкнуть на должность бизнес-омбудсмена. В местных СМИ периодически появлялись статьи, фото и видео, авторы которых утверждали, что общественник занимается банальным шантажом предпринимателей, вымогая у них квадратные метры в строящихся домах, а в обмен обещая не устраивать шумных акций против застройки.

Однако в аппарате федерального бизнес-омбудсмена посчитали, что именно Комелов – единственный достойный кандидат, которому можно доверить защиту севастопольских предпринимателей. В письме, которое Борис Титов направил севастопольским депутатам в последний день марта, он проинформировал, что из пяти кандидатов только один, по его мнению, «соответствует требованиям, предъявляемым к лицу, замещающему соответствующую должность и способной наиболее полно реализовывать возложенные функции»

«Остальные кандидаты не согласованы», – лаконично добавил Титов, отказавшись привести иную мотивацию своего решения.

При этом в Москве не стали дожидаться решения севастопольских депутатов и уже разместили данные о Комелове как о региональном уполномоченном на официальном сайте ведомства.

За кулисами

Решение Бориса Титова не покажется странным, если учесть, что кандидатуру Ивана Комелова поддержала местная ячейка «Деловой России» – организации, которую в свое время основал нынешний федеральный бизнес-омбудсмен. Возглавляет ее на городском уровне винный ресторатор Олег Николаев, выдвигавшийся в прошлом году на выборах в Госдуму под брендом «соратник Чалого». В руководство также входят родственница «народного мэра» Елена Баженова и винодел Павел Швец.

Кандидатуру Комелова поддержала местная ячейка «Деловой России»

Одно из главных направлений деятельности «Деловой России» в Севастополе – лоббирование проекта «Винный терруар», предполагающего в числе прочего передачу виноградников на льготных условиях российским бизнесменам. Поддерживает эту идею и Алексей Чалый со своей командой.

Сам Борис Титов до ухода на госслужбу был главным акционером крупнейшего российского винодельческого холдинга ПАО «Абрау-Дюрсо», руководство которым в 2012 году передал по наследству своему сыну Павлу. По городу ходят упорные слухи, что именно интересы семейного бизнеса Титовых стоят за «Винным терруаром», а бизнес-омбудсмен должен стать их лоббистом. В этой щекотливой ситуации Титову пришлось сделать все, чтобы исключить любую возможную неожиданность. Севастопольским депутатам сразу дали понять, что их функция – лишь «одобрямс» заранее принятого без них решения, что вполне соответствует нормам российской «управляемой демократии».

Впрочем, интересы Титова здесь оказались в противоречии с интересами другого олигарха – Павла Лебедева, который категорически не хочет видеть Комелова на должности бизнес-омбудсмена. У Лебедева есть свой «группа поддержки» в ЗакСе, и не исключено, что ему удастся в последний момент заблокировать невыгодное для себя решение. Но, скорее всего, сессия 16 мая пройдет без сюрпризов и Комелов наконец-таки получит долгожданную должность высокопоставленного чиновника в качестве долгожданного гонорара за активное участие в «русской весне».

Захар Самсонов, севастопольский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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