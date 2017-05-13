Благодаря трехлетнему сопротивлению украинцев, президент России Владимир Путин понимает, что Украина – не искусственное государство. Это отметил Радіо Свобода экс-советник президента Путина, ныне сотрудник Института Катона (США) Андрей Илларионов. Но имперцу Путину сложно признаться в ошибке, к тому же, остается потребность компенсировать неудачи внутри России. Поэтому, не исключает Илларионов, Кремль может снова разыграть сценарий «кримнашизма», например, в Беларуси. В то же время, Илларионов констатировал: современная Россия имеет огромное количество противоречий – этнических, культурных, мировоззренческих и тому подобное. И, как СССР, она обречена на распад. Между тем, в Украине произошла экономическая катастрофа, которую можно списать на войну. Поэтому Путин не побеждает, но и Украина не выиграет.