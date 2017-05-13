«Можем повторить» – под этим девизом уже третий год подряд на территории оккупированного Россией Крыма проводится празднование 9 мая. Но что именно хотят повторить? Войну? Исковерканные судьбы? Почему эта дата стала чуть ли не единственным общим праздником современной России и почему все больше крымчан подхватывают вирус «победобесия»? Как это отразится на психике крымчан и когда это выльется в очередную эскалацию агрессии против мира? Как на полуострове отметили 9 мая и устроят ли крымчан военные парады в качестве замены курортного сезона – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии».