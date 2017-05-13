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Новый спецвыпуск проекта по изучению крымскотатарского языка «Элифбе» – о самом масштабном международном песенном конкурсе «Евровидение». Выучим новые слова и выражения. А затем попросим проговорить эти выражения гостей столицы.
На улицах Киева можно встретить множество людей, которые приехали увидеть конкурс в живую
Luğat (словарь): Международный песенный конкурс – Halqara yır yarışı, песенный конкурс – yır yarışı.
На улицах Киева можно встретить множество людей, которые приехали увидеть конкурс в живую.
Luğat (словарь): гости – müsafirler, много людей – çoq insan, adam.
В Киеве расположены фан-зоны, где можно лицезреть «Евровидение» на больших экранах
В столице Украины расположены фан-зоны, где можно лицезреть не только выступление украинских артистов, но и сам международный песенный конкурс на больших экранах.
Luğat (словарь): выступление – icra etüv, выступление артистов – аrtistlerniñ çıqışı.
Luğat (словарь): Международный песенный конкурс – Halqara yır yarışı, песенный конкурс – yır yarışı, гости – müsafirler, много людей – çoq insan, adam, выступление – icra etüv, выступление артистов – аrtistlerniñ çıqışı.
«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.
Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.
Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!
Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com
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