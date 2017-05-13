Новый спецвыпуск проекта по изучению крымскотатарского языка «Элифбе» – о самом масштабном международном песенном конкурсе «Евровидение». Выучим новые слова и выражения. А затем попросим проговорить эти выражения гостей столицы.

На улицах Киева можно встретить множество людей, которые приехали увидеть конкурс в живую

Luğat (словарь): Международный песенный конкурс – Halqara yır yarışı, песенный конкурс – yır yarışı.

На улицах Киева можно встретить множество людей, которые приехали увидеть конкурс в живую.

Luğat (словарь): гости – müsafirler, много людей – çoq insan, adam.

В Киеве расположены фан-зоны, где можно лицезреть «Евровидение» на больших экранах

В столице Украины расположены фан-зоны, где можно лицезреть не только выступление украинских артистов, но и сам международный песенный конкурс на больших экранах.

Luğat (словарь): выступление – icra etüv, выступление артистов – аrtistlerniñ çıqışı.

Luğat (словарь): Международный песенный конкурс – Halqara yır yarışı, песенный конкурс – yır yarışı, гости – müsafirler, много людей – çoq insan, adam, выступление – icra etüv, выступление артистов – аrtistlerniñ çıqışı.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com