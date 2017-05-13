В Крыму 13 мая более двух тысяч крымских татар поднялись на гору Чатыр-Даг в преддверии Дня депортации. Молодежь с национальной символикой на флагах, футболках и лентах почтила память погибших, проведя дуа (коллективную молитву) у подножья горы на Ангарском перевале и позже совершила намаз на вершине Чатыр-Дага. 18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню депортации крымских татар. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.