Жители Крыма поднялись на гору Чатыр-Даг в память о жертвах депортации крымских татар

На Ангарском перевале в Крыму, 13 мая, в память о жертвах депортации крымских татар жители полуострова поднялись на одну из самых высоких гор Крыма – Чатыр-Даг.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, во время восхождения на гору один из участников включил песню Джамалы «1944», повествующей о депортации крымскотатарского народа.

В столице Турции Анкаре в субботу, 13 мая, пройдет митинг ко Дню памяти жертв депортации крымских татар. В мероприятии примут участие глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и посол Украины в Турции Андрей Сибига.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню депортации крымских татар. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».