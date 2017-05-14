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Экономика

Генплан для Севастополя: «У нас есть риск город потерять»

Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото

Генеральный план развития аннексированного Севастополя – закон, который по уровню «нормативного авторитета» можно отождествить с городским Уставом, выполняющим, в рамках российского законодательства, роль местной конституции. Его принятие до сих пор является предметом «рабочих» дискуссий во множестве властных кабинетов.

Разработка концепции потенциального Генплана стартовала в Севастополе в 2014 году. Инициативу по пространственному развитию города взяло на себя Агентство стратегического развития. Через год севастопольский депутат (будучи на тот момент еще главой парламента – КР) Алексей Чалый заказал проекты Генплана в трех различных институтах, которые, в свою очередь подготовили соответствующие презентации.

Тогда же состоялись первые общественные обсуждения проекта документа, которые выявили условного победителя – вариант, представленный ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы».

Проект имени Овсянникова

«Этот проект учитывал практически все аспекты развития Севастополя, – сказал Крым.Реалии глава севастопольского отделения «Партии Роста» Олег Николаев. – Он представлял собой предварительные наметки по разработке Генерального плана».

В настоящее время подконтрольное Кремлю правительство Севастополя, возглавляемое врио губернатора Дмитрием Овсянниковым, отрапортовало об окончании разработки проекта Генплана и его подготовки к общественным слушаниям, которые состоятся во всех муниципальных образованиях. Несмотря на столь длительные сроки разработки документа, актуальным остается ряд вопросов, отражающих несколько проблемных позиций в области городского развития.

Олег Николаев

Олег Николаев

«По сути на сегодняшний день мы обнаруживаем, что от того проекта, представленного НИИ Генплана Москвы практически ничего не осталось. Все наработки, которые были представлены и которые прошли полноценные общественные слушания, нынешним правительством не учтены», – продолжает Николаев.

Политик считает, что проект, разработанный под руководством главы российского департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя Александра Моложавенко, опасен для города, так как отвечает, преимущественно, интересам девелоперского бизнеса и его лоббистам во властных кулуарах.

Складывается впечатление, что разработка Генплана происходила каким-то странным хаотичным образом
Олег Николаев

«Нынешний проект Генерального плана, прежде всего, с моей точки зрения, отвечает интересам застройщиков и никоим образом не коррелирует с российским законодательством, где отражены положения, регламентирующие процедуру разработки подобных документов. Складывается впечатление, что его разработка происходила каким-то странным хаотичным образом», – сказал Николаев.

Острая проблема застройки

По мнению экспертов, основной проблемой Севастополя по-прежнему остается нерегулируемая застройка. При этом авторы проекта Генплана отмечают, что их задача – прекратить девелоперский хаос и упорядочить городское строительство, как в части многоквартирных домов, так и в части индивидуального строительства.

«Сегодня город из-за хаотичной застройки последних 25 лет разбалансирован чудовищно! Про пробки вы знаете сами, про точечную застройку, уродующую силуэт города, рассказывать не нужно – вы это видите. Все должно быть приведено в некий порядок, город должен жить сбалансированной жизнью – это главная цель Генплана. Более точные вещи, которые касаются непосредственно квартала, дома, определяются Правилами землепользования и застройки», – отметил соавтор проекта Генерального плана Максим Перов.

Тем не менее, по словам члена российской Общественной палаты Севастополя Ивана Комелова, в действующем проекте центры развития города определены в зонах индивидуального строительства, что может породить большое количество казуальных ситуаций.

Иван Комелов

Иван Комелов

«Определенные Генпланом центры развития города, в основной массе, накладываются на зоны индивидуальной застройки. Это с моей стороны вызывает очень много вопросов. Кроме того, в документе присутствуют так называемые «серые зоны» Министерства обороны (России – КР), которые в Генплане отмечены, как земли оборонного ведомства, однако и там, как известно, присутствует конфликт интересов, как с частными собственниками, так и с коммерческими предприятиями города», – заявил Комелов.

Среди конфликтных городских зон, о которых говорит Комелов, можно выделить улицу Кирпичную, улицу Частника, а также микрорайон Красная горка. В проекте Генплана они обозначены, как зоны многоквартирной застройки.

Город находится на грани бунта
Олег Николаев

«Главное, что остается непонятным в этой части – какая дефиниция у этого понятия: «многоквартирная застройка»? Какие там будут дома? Пяти-, четырех-, трехэтажные? Все, что не прописано, может быть интерпретировано по-разному. У людей это вызывает очень сильное волнение. Они, разумеется, думают, что их дома будут сносить, а после – предоставят квартиры в новых многоквартирных домах. Это все вызывает недопонимание у народа, которое уже, по моим ощущениям, перерастает в бурю негодования, потому что я разговаривал со многими людьми, которые мне говорят, что город находится на грани бунта», – описал ситуацию Олег Николаев.

Не конец, а середина

Кроме всего прочего остается проблемным вопрос, связанный с землями Министерства обороны России. На многих участках уже давно находятся дачи и частные жилые дома. В настоящее время в связи с подобными земельными конфликтами между ведомством и горожанами идет ряд судебных процессов.

Представители правительства Севастополя отрицают какие-либо намерения насильно отбирать у граждан земельные участки и/или частные жилые дома.

«Генеральный план не предполагает, «что кто-то кого-то будет сносить, права собственности – незыблемые», также никаких изъятий не будет происходить, поскольку Генплан не несет в себе таких функций», – заявил глава градостроительного департамента Александр Моложавенко.

Олег Николаев опасается, что правительство будет настаивать на том, чтобы принять Генплан в существующей редакции, обещая впоследствии внести изменения в наиболее конфликтные части документа. По мнению политика, этого допустить нельзя.

Дмитрий Овсянников

Дмитрий Овсянников

Если Генплан будет принят в том виде, в котором есть, у нас есть серьезный риск город потерять
Олег Николаев

«Я считаю, что чиновники из правительства рассчитывают на то, что удастся каким-то образом провести общественные слушания, убедят людей, что, мол, ничего страшного, давайте примем Генплан в том виде, в котором есть, а потом мы со временем все поменяем. Но я убежден, что если Генплан будет принят в том виде, в котором есть, у нас есть серьезный риск город потерять», – подытожил Николаев.

Впрочем, представители правительства утверждают, что нынешний этап производства Генплана – это не финишная прямая, а середина пути. Чиновники заверяют, что замечания к документу, выраженные на общественных слушаниях, будут учтены и лишь после внесения соответствующих изменений Генеральный план будет поставлен на повестку дня пленарного заседания городского парламента.

«Публичные слушания – не конец работы над проектом Генплана, а «примерно ее середина – и впереди нас ждет принятие замечаний по результатам слушаний. Для нас очень важно соавторство граждан города в этой работе – мы хотим обсудить все решения, которые мы предлагаем, с жителями Севастополя, это мы считаем принципиальным для развития Генплана», – заявил главный архитектор проекта Генплана Андрей Гнездилов.

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