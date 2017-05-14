Генеральный план развития аннексированного Севастополя – закон, который по уровню «нормативного авторитета» можно отождествить с городским Уставом, выполняющим, в рамках российского законодательства, роль местной конституции. Его принятие до сих пор является предметом «рабочих» дискуссий во множестве властных кабинетов.

Разработка концепции потенциального Генплана стартовала в Севастополе в 2014 году. Инициативу по пространственному развитию города взяло на себя Агентство стратегического развития. Через год севастопольский депутат (будучи на тот момент еще главой парламента – КР) Алексей Чалый заказал проекты Генплана в трех различных институтах, которые, в свою очередь подготовили соответствующие презентации.

Тогда же состоялись первые общественные обсуждения проекта документа, которые выявили условного победителя – вариант, представленный ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы».

Проект имени Овсянникова

«Этот проект учитывал практически все аспекты развития Севастополя, – сказал Крым.Реалии глава севастопольского отделения «Партии Роста» Олег Николаев. – Он представлял собой предварительные наметки по разработке Генерального плана».

В настоящее время подконтрольное Кремлю правительство Севастополя, возглавляемое врио губернатора Дмитрием Овсянниковым, отрапортовало об окончании разработки проекта Генплана и его подготовки к общественным слушаниям, которые состоятся во всех муниципальных образованиях. Несмотря на столь длительные сроки разработки документа, актуальным остается ряд вопросов, отражающих несколько проблемных позиций в области городского развития.

«По сути на сегодняшний день мы обнаруживаем, что от того проекта, представленного НИИ Генплана Москвы практически ничего не осталось. Все наработки, которые были представлены и которые прошли полноценные общественные слушания, нынешним правительством не учтены», – продолжает Николаев.

Политик считает, что проект, разработанный под руководством главы российского департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя Александра Моложавенко, опасен для города, так как отвечает, преимущественно, интересам девелоперского бизнеса и его лоббистам во властных кулуарах.

Складывается впечатление, что разработка Генплана происходила каким-то странным хаотичным образом

«Нынешний проект Генерального плана, прежде всего, с моей точки зрения, отвечает интересам застройщиков и никоим образом не коррелирует с российским законодательством, где отражены положения, регламентирующие процедуру разработки подобных документов. Складывается впечатление, что его разработка происходила каким-то странным хаотичным образом», – сказал Николаев.

Острая проблема застройки

По мнению экспертов, основной проблемой Севастополя по-прежнему остается нерегулируемая застройка. При этом авторы проекта Генплана отмечают, что их задача – прекратить девелоперский хаос и упорядочить городское строительство, как в части многоквартирных домов, так и в части индивидуального строительства.

«Сегодня город из-за хаотичной застройки последних 25 лет разбалансирован чудовищно! Про пробки вы знаете сами, про точечную застройку, уродующую силуэт города, рассказывать не нужно – вы это видите. Все должно быть приведено в некий порядок, город должен жить сбалансированной жизнью – это главная цель Генплана. Более точные вещи, которые касаются непосредственно квартала, дома, определяются Правилами землепользования и застройки», – отметил соавтор проекта Генерального плана Максим Перов.

Тем не менее, по словам члена российской Общественной палаты Севастополя Ивана Комелова, в действующем проекте центры развития города определены в зонах индивидуального строительства, что может породить большое количество казуальных ситуаций.

«Определенные Генпланом центры развития города, в основной массе, накладываются на зоны индивидуальной застройки. Это с моей стороны вызывает очень много вопросов. Кроме того, в документе присутствуют так называемые «серые зоны» Министерства обороны (России – КР), которые в Генплане отмечены, как земли оборонного ведомства, однако и там, как известно, присутствует конфликт интересов, как с частными собственниками, так и с коммерческими предприятиями города», – заявил Комелов.

Среди конфликтных городских зон, о которых говорит Комелов, можно выделить улицу Кирпичную, улицу Частника, а также микрорайон Красная горка. В проекте Генплана они обозначены, как зоны многоквартирной застройки.

Город находится на грани бунта

«Главное, что остается непонятным в этой части – какая дефиниция у этого понятия: «многоквартирная застройка»? Какие там будут дома? Пяти-, четырех-, трехэтажные? Все, что не прописано, может быть интерпретировано по-разному. У людей это вызывает очень сильное волнение. Они, разумеется, думают, что их дома будут сносить, а после – предоставят квартиры в новых многоквартирных домах. Это все вызывает недопонимание у народа, которое уже, по моим ощущениям, перерастает в бурю негодования, потому что я разговаривал со многими людьми, которые мне говорят, что город находится на грани бунта», – описал ситуацию Олег Николаев.

Не конец, а середина

Кроме всего прочего остается проблемным вопрос, связанный с землями Министерства обороны России. На многих участках уже давно находятся дачи и частные жилые дома. В настоящее время в связи с подобными земельными конфликтами между ведомством и горожанами идет ряд судебных процессов.

Представители правительства Севастополя отрицают какие-либо намерения насильно отбирать у граждан земельные участки и/или частные жилые дома.

«Генеральный план не предполагает, «что кто-то кого-то будет сносить, права собственности – незыблемые», также никаких изъятий не будет происходить, поскольку Генплан не несет в себе таких функций», – заявил глава градостроительного департамента Александр Моложавенко.

Олег Николаев опасается, что правительство будет настаивать на том, чтобы принять Генплан в существующей редакции, обещая впоследствии внести изменения в наиболее конфликтные части документа. По мнению политика, этого допустить нельзя.

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Если Генплан будет принят в том виде, в котором есть, у нас есть серьезный риск город потерять

«Я считаю, что чиновники из правительства рассчитывают на то, что удастся каким-то образом провести общественные слушания, убедят людей, что, мол, ничего страшного, давайте примем Генплан в том виде, в котором есть, а потом мы со временем все поменяем. Но я убежден, что если Генплан будет принят в том виде, в котором есть, у нас есть серьезный риск город потерять», – подытожил Николаев.

Впрочем, представители правительства утверждают, что нынешний этап производства Генплана – это не финишная прямая, а середина пути. Чиновники заверяют, что замечания к документу, выраженные на общественных слушаниях, будут учтены и лишь после внесения соответствующих изменений Генеральный план будет поставлен на повестку дня пленарного заседания городского парламента.

«Публичные слушания – не конец работы над проектом Генплана, а «примерно ее середина – и впереди нас ждет принятие замечаний по результатам слушаний. Для нас очень важно соавторство граждан города в этой работе – мы хотим обсудить все решения, которые мы предлагаем, с жителями Севастополя, это мы считаем принципиальным для развития Генплана», – заявил главный архитектор проекта Генплана Андрей Гнездилов.