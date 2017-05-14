«А теперь маслину получай...» – из крымских сетей

Очередная поездка российского телеведущего и пропагандиста Дмитрия Киселева в Крым выдалась экстремальной. После посещения своего дома в Коктебеле он появился на публике с разбитым лицом.
Происхождение ссадин и царапин пострадавший объяснил падением. «Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камешков», – сказал Киселев.
Но интернет-общественность пропагандисту не поверила и принялась высказывать свои версии случившегося.
Ничего себе. Крымская земля напала на Дмитрия Киселева
Кажется, Киселев на выходных повстречал парочку благодарных телезрителей
Под глазом это особенно заметно. Конечно упал. И прямо на кулак.
Фонарь напротив правой руки. Если бы у маслин были руки, я бы пожала.
Спасибо тебе, неизвестный человек Маслинка)
Маслины не сажают, а достают из банки, на деревьях растут оливки. :) А на лице нашего ТВ мы видим скорее всего ручную работу опытного скульптора, отсекавшего от этого куска <дерьма> лишнее. Высекал, так сказать... "Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию", - добавил Киселев. :) Это твой теперь постоянный имидж!
Асфальтная болезнь? Совпадение -не думаю. Точно морду набили. Видать гостей наприглашал и начал им спьяну свою туфту нести. А может благодарные крымчане фейс отрихтовали за то, что показывал не ту россию, что за МКАДом. Вот мне лично кажется, что когда человек падает, он впереди лица ладони выставляет. Чтобы такой бланж прямо на веке получить, нужно в этот гравий со всего разбегу зарыться с головой, не вынимая руки из карманов.
Количество шуток и колкостей по этому поводу просто зашкаливает.
Киселев вернулся из Крыма с разбитой физиономией.Чувствую вскоре это станет всероссийской тенденцией-съездил в Крым - получил по морде!
Киселев в Крыму травмировал лицо. А ещё утром я не верил в бога
Теперь так выглядит крымский загар
У крымской земли своя позиция. На лице у Киселева.
Дмитрий Киселёв подрался с верёвками и гравием.
Аннушка уже просыпала гравий на дорожку
Гравийная дорожка Коктебеля сделала то, о чем мечтали многие из вас
Маслина, сорт "бандера"
Меченый Крымом
Камни с неба повалили))))
просили камни с неба, хотя даже гравий лежащий на земле ставит метки на лживых рожах..
Взяли русского мальчика в трусиках, <лицом> по гравию тащили и стреляли маслины в него
Если бы он не проехался репой по камням, это сделали бы солдаты НАТО!
"А теперь маслину получай.." )))
...Надо было маслинам дать закурить, когда они просили.
маслины нынче крепкие )))
Маслины: "Можем повторить" (с)
@МАСЛИНЫ С НАРОДОМ
@ВСЕХ НЕ ПЕРЕСАЖАЕТ
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