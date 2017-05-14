«А теперь маслину получай...» – из крымских сетей

Очередная поездка российского телеведущего и пропагандиста Дмитрия Киселева в Крым выдалась экстремальной. После посещения своего дома в Коктебеле он появился на публике с разбитым лицом.

Происхождение ссадин и царапин пострадавший объяснил падением. «Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камешков», – сказал Киселев.

Но интернет-общественность пропагандисту не поверила и принялась высказывать свои версии случившегося.

Олег Козырев

Ничего себе. Крымская земля напала на Дмитрия Киселева

Пятая Колонка‏

Кажется, Киселев на выходных повстречал парочку благодарных телезрителей

​Arkadl Vinokurov

Под глазом это особенно заметно. Конечно упал. И прямо на кулак.

Ирена Сорокина

Фонарь напротив правой руки. Если бы у маслин были руки, я бы пожала.

Julia Zaniness

Спасибо тебе, неизвестный человек Маслинка)

Израиль Ветровский

Маслины не сажают, а достают из банки, на деревьях растут оливки. :) А на лице нашего ТВ мы видим скорее всего ручную работу опытного скульптора, отсекавшего от этого куска <дерьма> лишнее. Высекал, так сказать... "Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию", - добавил Киселев. :) Это твой теперь постоянный имидж!

Вера Победеннова

Асфальтная болезнь? Совпадение -не думаю. Точно морду набили. Видать гостей наприглашал и начал им спьяну свою туфту нести. А может благодарные крымчане фейс отрихтовали за то, что показывал не ту россию, что за МКАДом. Вот мне лично кажется, что когда человек падает, он впереди лица ладони выставляет. Чтобы такой бланж прямо на веке получить, нужно в этот гравий со всего разбегу зарыться с головой, не вынимая руки из карманов.

​

Количество шуток и колкостей по этому поводу просто зашкаливает.

Внук подпольщицы

Киселев вернулся из Крыма с разбитой физиономией.Чувствую вскоре это станет всероссийской тенденцией-съездил в Крым - получил по морде!

Серый Кардинал

Киселев в Крыму травмировал лицо. А ещё утром я не верил в бога

subz!k

Теперь так выглядит крымский загар

Santa‏

У крымской земли своя позиция. На лице у Киселева.

RBTUBCA

Дмитрий Киселёв подрался с верёвками и гравием.

Михаил Беднаржевский‏

Аннушка уже просыпала гравий на дорожку

Znak.com‏

Гравийная дорожка Коктебеля сделала то, о чем мечтали многие из вас

Sergey Fedosyuk

Маслина, сорт "бандера"

Шахтар‏

Меченый Крымом

Виктория Туник

Камни с неба повалили))))

владимир из Крыма‏

просили камни с неба, хотя даже гравий лежащий на земле ставит метки на лживых рожах..

ЛибероДогг

Взяли русского мальчика в трусиках, <лицом> по гравию тащили и стреляли маслины в него

Roman Miheenkov

Если бы он не проехался репой по камням, это сделали бы солдаты НАТО!

figurarechi‏

"А теперь маслину получай.." )))

Добрый Шубин

...Надо было маслинам дать закурить, когда они просили.

Андрей Копырин

маслины нынче крепкие )))

Ирина Зорина

Маслины: "Можем повторить" (с)

Anton Yelnikov

@МАСЛИНЫ С НАРОДОМ

@ВСЕХ НЕ ПЕРЕСАЖАЕТ

​