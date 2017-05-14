Празднование Дня победы в Крыму, сольный концерт Джамалы в Киеве, коллективная молитва в доме зампредседателя Меджлиса Ильми Умерова и другие фотографии. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 8 – 14 мая.