Празднование Дня победы в Крыму, сольный концерт Джамалы в Киеве, коллективная молитва в доме зампредседателя Меджлиса Ильми Умерова и другие фотографии. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 8 – 14 мая.
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Празднование Дня победы в Севастополе, 9 мая
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Празднование Дня победы в Севастополе, 9 мая
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Крымчанка Джамала выступила с сольной программой I Believe in U в Киеве, 13 мая
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Крымчанка Джамала выступила с сольной программой I Believe in U в Киеве, 13 мая
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Крымские татары поднимаются на гору Чатыр-Даг в канун Дня депортации, 13 мая
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Крымские татары поднимаются на гору Чатыр-Даг в канун Дня депортации, 13 мая
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Коллективная молитва (дуа) в доме заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, 12 мая
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Коллективная молитва (дуа) в доме заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, 12 мая
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Акция к третьей годовщине ареста крымского режиссера Олега Сенцова в Киеве, 11 мая
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Российские силовики проводят обыск в доме крымскотатарского активиста Ризы Изетова в Строгоновке, 11 мая
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Празднование крымскотатарского праздника Хыдырлез в Ялте, 7 мая
Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке длилось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции.
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Празднование крымскотатарского праздника Хыдырлез в Ялте, 7 мая
Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке длилось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции.
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Крымские татары у здания Центрального районного суда Симферополя. Энвер Муслядинов с женой организовали обед для тех, кто пришел поддержать Ахтема Чийгоза на судебном заседании, 10 мая
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Обыски в доме крымского татарина Тороза Юсуфа, село Морское, 8 мая
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