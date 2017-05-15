Крымские коллаборанты поверили Навальному?

Специально для Крым.Реалии

В российских городах в последние месяцы активизировались оппозиционные настроения, связанные с деятельностью Навального и его сторонников, которые не побоялись выходить на улицы. В аннексированном Крыму они проявились тоже – и в таком отдаленном и специфичном изводе много чего диагностировали.

Прежде всего, оказалось, что «симпатизантов» Навального в Крыму немало. И в этих симпатиях неявно проявили себя те, кто вполне искренне считает Крым российским. Для крымских украинцев и крымских татар история Навального и вся его проблематика неинтересна, но тех, кто искренне радовался захвату Крыма, Навальный смущает, болезненно интересует и даже вдохновляет. И восхищает, и вызывает сдержанный энтузиазм, и дает надежду. Но именно в Крыму все это безнадежно.

Фанатами Навального здесь оказались именно те, кто при более тонком оккупационном режиме стали бы опорой этого режима

Фанатами Навального (скрытыми, лишь намеками это признающими) здесь оказались именно те, кто при более тонком оккупационном режиме стали бы опорой этого режима. Это искренние и идеологизированные коллаборанты среднего имущественного положения, активные в деловом смысле и возбудимые в эмоциональном. Это те, кто хотел строить «русский Крым», кто шалел весной 2014-го от открывающихся перспектив. К ним тогда примыкали и умеренно-пророссийские крымские патриоты, осторожно поверившие, что Россия завалит Крым деньгами, сделает там все образцово, современно и технологично. Но произошло как обычно в российской истории – идеалисты только мешают, их отодвинули на второй план, вытерли об них ноги и сейчас они – особенно если открыто полюбят Навального – явные претенденты на роль экстремистов. Недовольны «Единой Россией» и ее местным активом? Конечно, экстремисты, льют воду на мельницу врагов, подпевают Киеву и Вашингтону!

Крымчанам любить Россию нужно только такой, какой она им дана, малейшее сомнение в ней, попытки ее улучшить будут наказываться и быстрей, и серьезнее, чем подобное у подданных из других регионов. Компрадоры-идеалисты раздражают делового оккупанта – они претендуют на моральное право быть недовольным, они, мол, «одно дело делали». Когда компрадорам указали на их настоящее место, они обиделись, и теперь смотрят на Навального.

Оказалось, что Россия не умнее и не честнее Украины – откормленные воры и подлецы времен Януковича остались на своих местах и даже укрепились на них еще больше. Та простая мысль, что именно благодаря повальной воровитости и скомпрометированности этой крымской «элиты» и стал возможен захват Крыма, идеалистам в головы не приходила. И потом, они почему-то решили, что России нужно «развивать» Крым. Когда же оказалось, что он для России – бездонная бочка, которую никакими вливаниями не наполнишь, эту печальную картину глупые и алчные, еще от украинских времен оставшиеся чиновники лишь дополняют особенно обидным штрихами.

Крымским разочарованным идеалистам Навальный очень удобен – он, как им кажется, прежде всего «против коррупции», а не совсем «против Путина»

Крымским разочарованным идеалистам Навальный очень удобен – он, как им кажется, прежде всего «против коррупции», а не совсем «против Путина». Для таких как они выступить против Путина никак нельзя, они в полной мере его дети, без захвата Крыма они остались бы никем. Они думают, что Навальный тем хорош и полезен, что поможет очистить Россию от аморфного Медведева, а Крым – от Константинова с его новостройками на морских берегах и от прихвостней Аксенова. Та безнадежность, что все более и более разливается по Крыму и проникает даже в самые восторженные головы, требует хоть какой-то отдушины.

Но в Крыму поддерживать Навального будет труднее, нежели делать подобное, скажем, в Костроме. Ситуация на полуострове осложнена его полувоенным положением. Это «выдвинутый к странам НАТО форпост», это спорная территория, он кишит подпольем – какие здесь могут быть оппозиционеры? И потому жаль их, поверивших Навальному, уставших от Аксенова крымчан – даже робкие намеки на протест в Крыму будут пресекать куда решительнее, чем где бы то ни было еще.

Ян Синицын, крымский журналист

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