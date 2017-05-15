Кремль против исторической памяти крымских татар

Специально для Крым.Реалии

«Власти» аннексированного полуострова ведут планомерную политику культурной ассимиляции крымских татар, изменения исторической памяти народа и насаждения ложных стереотипов. Чиновники и пропагандисты пытаются переформатировать День памяти жертв сталинской депортации в нейтральную «скорбную дату» вне исторического и политического контекста.

Кремль и его крымские ставленники после «референдума» первым делом запретили крымским татарам проводить в центре Симферополя траурные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации. Последний митинг состоялся 18 мая 2014 года на окраине города и под надзором российских силовиков. После такие мероприятия оказались под фактическим запретом. Крымская «элита» достигла цели, которой добивалась более 20 лет: коренной народ не выходит на улицы с политическими требованиями к «власти».

С начала массового возвращения на землю предков, митинги и шествия на 18 мая стали символом национального единения крымских татар. Республиканское руководство с тревогой ожидало каждую годовщину насильственного выселения. С одной стороны, они расценивали траурный митинг (совершенно необоснованно, кстати) как повод к массовым беспорядкам и межэтническим столкновениям. С другой стороны, крымские татары, вышедшие на улицы 18 мая, были живым напоминанием того, что местные татарофобы – пришельцы, занявшие чужой дом. После 2014 года республиканское начальство постаралось изменить политические декорации, «обрезав» наиболее неудобные исторические сюжеты.

Крымская «элита» достигла цели: коренной народ не выходит на улицы с требованиями к «власти»

Судя по заявлениям и действиям чиновников, 18 мая пытаются переформатировать в нейтральный «день скорби» вне исторического контекста. Из общественной памяти намереваются вымарать сам факт того, что виновником бед и лишений крымскотатарского народа была советская власть, а ее российские правопреемники ведут против народа политику «тихого геноцида». Целевая аудитория манипуляций – крымские татары молодого и среднего возраста. Именно их пытаются убедить в том, что трагедия произошла «сама по себе»; и только президент Владимир Путин якобы восстановил справедливость, подписав «указ о реабилитации».

Тех, кто не согласен с уничтожением исторической памяти, заранее обозвали «провокаторами». Именно такую формулировку используют местные коллаборационисты. Например, глава «госкомитета» по делам национальностей Заур Смирнов собрал расширенное совещание, на котором призвал чиновников «совмина», работников «администраций» и лояльных общественников «не допустить провокаций» 18 мая. По его словам, после аннексии траурная дата приобрела «истинное значение памяти и скорби, а также единства и солидарности всех народов».

«Депутат» Госдумы Руслан Бальбек также назвал «провокаторами» всех, кто отказывается думать и действовать по указке «властей». Как он заявил журналистам, сторонники Меджлиса якобы готовят диверсии: «осквернение мусульманских могил, памятников, вскрытие и попытки поджогов мечетей». «На сегодняшний день меджлисовские агенты, традиционно используя в политических целях памятную дату 18 мая на полуострове, пытаются сформировать протестное настроение антироссийской направленности», – заявил Бальбек.

Публичные акции на 18 мая стали символом мужества народа, который выстоял, невзирая на тысячи смертей и кремлевский произвол

На самом деле, сложно представить себе мусульманина, который в здравом уме пойдет рушить могильные плиты и поджигать мечети. Подобные действия – визитная карточка адептов «русского мира» или просто вандалов.

Когда Заур Смирнов, Руслан Бальбек и их единомышленники говорят, что 18 мая стало «днем солидарности» крымчан, речь идет о грубой подмене понятий. В 1944 году коренной народ стал жертвой сталинской диктатуры. Людей, ограбленных и оболганных, бросили в вагоны для скота и отправили по дороге смерти. НКВД специально создал такие условия, дабы большая часть погибла по дороге к местам ссылки, а оставшиеся ассимилировались среди местного населения. Коммунистическая верхушка полагала, что окончательно решила «крымскотатарский вопрос». Упоминание о коренном народе вымарывалось из истории полуострова. Крымских татар вычеркнули из реестра национальностей СССР. Советские власти до последнего отрицали, что такая нация существует вообще. Коммунисты не ожидали, что они сохранятся и вернутся на землю предков. Публичные акции на 18 мая стали символом мужества народа, который выстоял, невзирая на тысячи смертей и кремлевский произвол.

Теперь крымские татары стали «лишними людьми» для Кремля, потому что они высказались против российской оккупации. Выселить всех, как в 1944 году, не получится. Поэтому республиканские «власти» при поддержке Кремля и спецслужб перешли к следующей фазе превращения крымских татар в безмолвных россиян.

Крымские татары стали «лишними людьми» для Кремля, потому что они высказались против российской оккупации

Символом новой «исторической памяти» должен стать как бы мемориал памяти жертв депортации. В прошлом году на станции Сирень Бахчисарайского района установили первый элемент – товарный вагон. Руслан Бальбек и местные чиновники изначально заверили, что проект завершат к 2019 году. По задумке создателей, комплекс будет состоять из «серого здания» с разломом посредине, в котором расположится музей. Освещение в здании будет примерно таким, как в товарном вагоне – дабы передать атмосферу трагедии. За зданием будет сама теплушка, мечеть, православная часовня, стела «Возрождение народов Крыма». Сомнительно, что на изваянии отобразят подлинный исторический сюжет: солдаты НКВД, старики, застывшие от ужаса, и женщины, прижимающие к груди плачущих детей и пожитки. «Власти» Бахчисарайского районе в конце прошлого года сообщили, что фундамент музея и административного здания готовы к заливке, а на остальной территории ведутся земельные работы.

Конечная цель таких манипуляций очевидна. В Кремле намерены скрыть правду о преступлениях своих советских предшественников, сделать вид, что крымские татары «реабилитированы» и любые претензии в адрес Москвы неуместны. Если никто не будет противодействовать фальсификациям, со временем российские власти могут заявить, что трагические последствия депортации «преувеличены» или же ее вообще не было.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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