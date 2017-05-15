Португальский журнал Diario de Noticias содержит интервью с журналистом Виталием Портниковым, который размышляет над современным положением вещей в Украине. Британское издание The Sunday Times пишет о многомиллионной сети нелегальной перевозки людей морскими путями, в которой задействованы украинцы. Австралийская газета The Australian сообщает об обнажении ягодиц человеком, который был завернут в австралийский флаг, во время финала песенного конкурса «Евровидение» в Киеве.

Журнал Португалии Diario de Noticias печатает статью «Россию не интересует восток Украины, она лишь хочет дестабилизировать Киев». Корреспондент издания встретился в Лиссабоне с украинским журналистом и политологом Виталием Портниковым, который посещал столицу Португалии, где принимал участие в политологической конференции. Португальский журналист Абел Куэлью де Мораэш, прежде всего, спросил Портникова о перспективах выполнения Минских соглашений.

Прекращение огня – не в интересах России, потому что это приведет к стабилизации Украины

​«Я никогда не думал, что эти соглашения будут работать. Прекращение огня – не в интересах России, потому что это приведет к стабилизации Украины. Дальнейшее существование конфликта в Украине, гибель людей, неуверенность и так далее – все это подрывает поддержку и доверие к украинской власти. Россия никогда не согласится на прекращение огня. Единственным инструментом в этой ситуации являются дальнейшие санкции против Москвы», – отметил Виталий Портников.

Далее украинский журналист и политолог говорит, что еще с 1991 года был сторонником вступления Украины в НАТО. Этого не произошло – и Украину атаковали. Портников подчеркивает, что Украина хочет иметь хорошие отношения с Россией, однако иметь хорошие отношения с Украиной – не в интересах современной России. Вопрос возможного вступления Украины в НАТО является чрезвычайно чувствительным для Кремля.

Одна особа, приближенная к Кремлю, сказала мне, что реальная война начнется в тот день, когда первый воин Североатлантического альянса ступит на территорию Украины

​«В 2014 году одна особа, приближенная к Кремлю, сказала мне, что реальная война начнется в тот день, когда первый воин Североатлантического альянса ступит на территорию Украины», – отметил Виталий Портников.

Поэтому Портников считает, что существуют определенные ограничения в отношениях Украины и НАТО. В то же время сотрудничество и в дальнейшем возможно. Украина должна модернизировать свою армию. Противники Украины, по мнению Портникова, должны знать, что Киев не хочет войны, но сможет – в случае необходимости – защитить себя. Украина не позволит, чтобы кто-то воровал у нее территории.

Далее корреспондент португальского издания спрашивает о прогрессе реформ в Украине и борьбе с коррупцией. Портников в этом плане подчеркивает важность изменения менталитета украинцев и необходимость избавиться от негативного советского промышленного наследия.

Нужно помнить, что прошло всего 3 года с тех пор, как в Украине начались серьезные реформы. Важно в корне изменить менталитет украинцев

​«Нужно помнить, что прошло всего 3 года с тех пор, как в Украине начались серьезные реформы. Киев должен отойти от постсоветской экономики, радикально изменив области тяжелой и химической промышленности, а также модернизировать сельское хозяйство. Важно в корне изменить менталитет украинцев», – считает Виталий Портников.

Несмотря на все проблемы и трудности, как отмечает Портников в беседе с корреспондентом Diario de Noticias, одним из главных моментов в современной Украине является то, что официальный Киев сохраняет демократию в стране, а сама Украина не становится похожей на, скажем, Казахстан. Но ситуация, как считает украинский журналист и политический эксперт, меняется. Украинцы все больше понимают важность участия в решении социальных проблем страны, активной роли в осуждении коррупции и нехватки верховенства закона.



«Россию не интересует восток Украины, она лишь хочет дестабилизировать Киев»

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Один из самых уважаемых британских журналов The Sunday Times публикует материал «Роскошные яхты используются для нелегальной перевозки мигрантов в ЕС». В статье говорится о том, что украинцы, которые занимаются нелегальной перевозкой людей, разрабатывают многомиллионный бизнес сети перевозки мигрантов из Турции в Южную Европу на дорогих яхтах. Именно это установило расследование британского журнала. Более 2 тысяч мигрантов, в основном с Ближнего Востока и Южной Азии, заплатили более 5,5 тысяч фунтов стерлингов с человека за перевозку из Турции в Италию с начала этого года. Только за последний месяц на юге Сицилии арестовали 8 украинских нелегальных перевозчиков после того, как их яхты перехватила береговая охрана. Еще 6 украинцев арестовали на Мальте и на острове Крит. Каждое из их судов содержало, по крайней мере, 30 мигрантов из Сирии, Афганистана, Пакистана, Сомали и Ирака. Издание указывает, что в прошлом году были арестованы 42 украинца по подозрению в нелегальной перевозке людей из Греции в Италию.

Здесь речь идет о чрезвычайно развитой операции по нелегальной перевозке людей

​«Это важный новый маршрут из Турции. Здесь речь идет о чрезвычайно развитой операции по нелегальной перевозке людей. Но мы знаем их маршруты продвижения и мы знаем, каким образом они работают. Мы довольно хорошо их вылавливаем», – отмечает Карло Парини, председатель специального отдела итальянской полиции в области борьбы с нелегальной перевозкой людей.

Газета добавляет, что мигранты обычно выходят на связь с нелегальными перевозчиками в Стамбуле, а затем их перевозят в портовый город Измир. Там их сажают на яхты, которые обычно используют туристы. Эти яхты имеют команду из 2-3 украинцев, которые под парусами идут на Мальту или Сицилию, иногда останавливаясь в Греции для того, чтобы взять еще дополнительных пассажиров. Все это продолжается 3-4 дня.



The Sunday Times пишет, что мореходная культура Украины и тесные связи через Черное море с Турцией – идеальные условия для набора новых нелегальных перевозчиков в Украине. По словам одного из итальянских чиновников, украинцы являются как бы «водителями грузовиков на море». Мигранты также знают, что украинцы не ставят лишних вопросов и являются хорошими моряками. Британское издание сообщает, что главарями бизнеса по нелегальной перевозке людей являются состоятельные украинцы, живущие в Турции. Но их имен не разглашают, потому что нелегальные перевозчики соблюдают мафиозный обет молчания. По мнению итальянской полиции, многие нелегальные перевозчики – дезертиры из украинской армии, которые стремятся найти хороший заработок за рубежом.



«Не только на «Евровидении» украинцы плывут в бурном море подозрительных дел»

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Периодическое издание Австралии The Australian печатает статью «Украина задержала пранкера на «Евровидении». Газета сообщает, что украинская полиция задержала украинца, выскочившего на сцену во время проведения финала песенного конкурса «Евровидение». Издание добавляет, что особым моментом для австралийцев в этом случае было то, что этот украинский молодой человек был завернут именно в австралийский флаг, когда обнажил ягодицы перед камерами во время выступления украинской певицы Джамалы на сцене с новой песней.



The Australian отмечает, что украинский пранкер по имени Виталий Седюк продемонстрировал свои обнаженные ягодицы перед многомиллионной международной аудиторией, и все это нашло живой отклик в социальных сетях во всем мире. Журнал добавляет, что украинская власть не оценила «юмора» Виталия Седюка, задержав его на 72 часа. Ему грозит штраф или даже 5-летнее заключение по обвинению в «хулиганстве». Далее газета напоминает, что Седюк уже имел определенную историю выходок на международном уровне. Однажды он, как пишет австралийский журнал, даже ударил голливудского актера Брэда Питта в лицо, когда тот раздавал автографы в Лос-Анджелесе. Украинец также в свое время прорвался на красный ковер Каннского кинофестиваля, пытаясь забраться под платье актрисы Америки Ферреры. Седюк, кроме того, «отличился», взобравшись на сцену во время выступления британской певицы Адель и пытаясь поцеловать американского актера Уилла Смита во время кинопремьеры в Москве, за что и получил пощечину от актера.



14 мая Днепровский районный суд Киева отпустил Виталия Седюка под личное обязательство на два месяца. Суд обязал его прибывать в суд и к следователю по вызову, а также сдать загранпаспорта.



«Украина задержала пранкера на «Евровидении»