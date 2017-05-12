«Евровидение» без «фриков»

Татьяна Попова

Вопрос «Евровидения» – в центре внимания западной прессы. Deutsche Welle пишет, что среди нынешних участников нет «фриковых шоу» или безвкусных песен. The Guardian предполагает, что после конкурса Киев может ожидать увеличения количества туристов из Великобритании. А The Telegraph критикует ведущих песенного конкурса.

Журналисты Deutsche Welle отмечают, что отсутствие на «Евровидении» представительницы России (Юлии Самойловой, которой запретили въезд в Украину из-за посещения ею аннексированного Крыма – КР) отражает конфликт между Киевом и Москвой. В статье отмечается, что те, кто смотрит «Евровидение» для музыки, а не спектакля, довольны успехом Бельгии и Португалии. А разочаровал зрителей неуспех наиболее опытного вокалиста – Мартина Барта из Чехии. Среди нынешних участников нет «фриковых шоу» или безвкусных песен, только соперники, которые, кажется, воспринимают конкурс чрезвычайно серьезно, отмечают журналисты Deutsche Welle.

Издание The Guardian отмечает, что в Украине никогда не было много посетителей из Великобритании, но Киев заслуживает большего. «Единственное, что люди знают об Украине, – это Чернобыль и война, а «Евровидение» – о том, что является чем-то украинским и хорошим», – говорится в статье. Возможно, именно песенный конкурс разожжет интерес у британцев, и они захотят посетить Украину, отмечают журналисты.

Журналисты британского издания The Telegraph убеждены: нынешнее «Евровидение» не разочаровало. Здесь было все: дискотека на ложной свадьбе со свадебным букетом и саксофонистом-танцовщиком, было эксцентричное выступление Черногории с метровой косой-«спиннингом», были и полуобнаженные люди, которые плескались в воде.

Вместе с тем, журналисты критикуют ведущих песенного конкурса. «Три одинаковых белых мужчины-ведущих «Евровидения», кажется, были выбраны как преднамеренный удар по нынешней теме «Евровидения» – «Празднуем разнообразие», – пишет газета. Более того, им не хватает харизмы, а их шутки звучат так же смешно, как и сообщения от пьяного друга на голосовой почте поздно ночью, отмечается в статье.