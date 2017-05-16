На линии разграничения между оккупированными Россией территориями Донбасса и свободной Украиной вместо желанного мира продолжаются обстрелы – ежедневно погибают и получают ранения военные и мирные люди.

Никем не объявленная война продолжается не только на фронте. Праздник Победы – 9 мая – всегда праздновали и продолжают праздновать в Украине. Ни у кого нет сомнения в том, что украинцы внесли огромный вклад в победу над немецкими захватчиками и фашистами. Однако пропаганда России и «республик оккупированных территорий» не оставляет попыток лишить украинцев и Украину права быть народом и государством-победителем.

Пропаганда России и «республик оккупированных территорий» не оставляет попыток лишить украинцев и Украину права быть народом и государством-победителем

Во Дворце культуры имени Маяковского оккупированного Россией Чистякова (Тореза) в фойе открылась выставка политического плаката. На листах ватмана школьников выпускных классов школ города под «заботливым руководством» учителей и руководителя Торезского отделения организации «Донецкая республика» заставили нарисовать неприемлемые для большинства граждан Украины рисунки и карикатуры. Очевидно, некоторые из них были взяты из социальных сетей и из интернета, с разных пропагандистских сайтов Российской Федерации.

К большому сожалению, то, что вы увидите на плакатах и рисунках, не способствует возвращению оккупированного Донбасса в Украину и разжигает вражду и конфронтацию между людьми.

На одном из рисунков мальчик, изображенный в цветах флага «ДНР», метлой убирает с небосклона фашистские свастики на фоне желто-голубого флага Украины. Ассоциативный ряд намекает на пропагандистский штамп СМИ России о том, что к власти в Киеве пришли «фашисты».

На другом рисунке подсолнечное поле с флагами Украины, а в нем военный в балаклаве с фашистской свастикой и красно-черными флагами с надписью «Правый сектор». Мифический «Правый сектор», которого здесь никто никогда не видел, должен пугать зрителя и вызвать ярость. Однако вместо этого такой рисунок у многих вызывает отвращение, а фигуру в камуфляже и балаклаве жители оккупированного Донбасса видели не раз с флагом России на шевроне.

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Следующий «шедевр ненависти» – шарж на президента Украины Петра Порошенко, которого бьют в лицо два кулака с двух сторон с символикой флагов «ЛНР» и «ДНР» на обшлагах рукавов. Рисунок позаимствовали со времен Второй мировой войны, только усики под носом убрали.

Ни у кого не вызывает сомнения, цель этой выставки политического плаката – оторвать оккупированные Россией территории Донбасса, сделать невозможным возвращение Чистякова в Украину. На одном из плакатов на колонне фойе Дворца культуры, разделенном пополам, написали: «Правильному выбору народа Республики – «да, да, да», чуждому режиму – «нет, нет, нет!».

Ни у кого не вызывает сомнения, цель этой выставки политического плаката – оторвать оккупированные Россией территории Донбасса

​На стороне с сине-желтыми украинскими флагами огромный красный крест, который зачеркивает все, что связано с Украиной. С противоположной стороны на плакате написано: «Я выбираю Россию».

Попытки заставить жителей оккупированного Чистякова забыть Украину остаются тщетными. В проезжающих автомобилях почти что нет флажков «ДНР», РФ, «георгиевских ленточек», как это было когда-то ради снисхождения инспекторов оккупационной «ГАИ». Школьники в школах остаются равнодушными к попыткам учителей навязать ненависть к Украине – они ничего не желают слушать. Поэтому учителя на классных часах заставляют писать конспекты – от чего все, что связано с «республиками» и РФ, вызывает отвращение и внутреннее сопротивление у детей.

Вызывает большое сомнение то, что все те плакаты рисовали именно школьники. Наверное, как и в детсадах воспитатели, сами учителя, для сохранения рабочего места и зарплаты помогли врагу сеять вражду между людьми оккупированного Донбасса и свободной территории Украины.



На входе во Дворец культуры имени Маяковского висит плакат с объявлением концерта танцевального коллектива из Абхазии, которую тоже когда-то Россия оторвала от Грузии и бросила как ненужный хлам. Бросила и не отпускает – уже более двадцати лет. Неужели такая горькая участь постигнет и оккупированные территории Донбасса?

Мирослав Тямущий, пенсионер, город Чистяково (Торез)

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Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода