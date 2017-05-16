Аннексия Крыма и вооруженный конфликт на Донбассе привели к тому, что крымчане оказались по разные линии фронта: одни защищают территориальную целостность Украины, другие воюют на стороне непризнанных «республик». И если в Украине погибших хоронят публично и с почестями, то в России и на оккупированных территориях тела военных и добровольцев прячут от всеобщего внимания – их кодируют обозначением «груз 200». Кто из крымчан оказался под этим кодом, выясняли Крым.Реалии.

На стороне группировки «ДНР» воевали около двух тысяч крымчан, сообщил в марте этого года глава группировки ​Александр Захарченко​. Он признал, что среди них были потери, но количество погибших назвать отказался, заявив, что это «закрытая информация».

Крымские лица «Бессмертного полка»

В прошлом году бывший советник министра информации непризнанной группировки «ЛНР», а ныне главред ресурса пророссийских боевиков «Луганск1» Юрий Першиков назвал некоторые цифры в эфире Радио Крым.Реалии​.

Основной процент людей, которые были в Славянске и Краматорске, – это крымчане

«Никто не скрывает, что основной процент людей, которые были в Славянске и Краматорске, – это крымчане, которые прибыли туда, уже имея опыт крымского антифашистского противостояния. Славянск и Краматорск – это во многом был крымский проект. Дальше, конечно, уже были люди донецкие и луганские, но точную численность вам никто не скажет. Для понимания скажу, что 74 человека выдвинулось, пришло нам на помощь. Это были казаки, наши ребята, казачий кулак, который есть в Крыму. В целости и сохранности вернулось, наверное, человек 40», – заявил он.

Фамилии этих людей не называют. Но публичные доказательства смертей крымских боевиков «ДНР» и «ЛНР» мы обнаружили 9 мая во время акции «Бессмертный полк» в Симферополе. Представители «крымской самообороны» несли в руках портреты крымчан с датами смерти – 2014-2015 годы. По этим фотографиям мы идентифицировали ряд фамилий из списков «груза 200 из Украины в Россию», составленных российскими правозащитниками и волонтерами.

«Медведь»: поход на Славянск

На одном из представленных фото фигурирует ​Вячеслав Рудаков, погибший 5 мая 2014 года – через месяц после начала антитеррористической операции на Донбассе. Он был одним из командиров подразделений, которые захватывали Славянск (Донецкая область). Рудаков действовал под позывным «Медведь», входил в группу Стрелкова-Гиркина.

«Мало кто знает, что отряд, который первым занял Славянск весной 2014 года, изначально назывался «Группа «Крым». В начале мая это было уже одно из подразделений, которым командовал Вячеслав Рудаков (позывной «Медведь»). На тот момент это было самое боевое подразделение в Славянске. Когда «Медведь» принял 2 мая командование группой, было заметно, что ему как бы неловко быть в роли командира, он считал, что есть более достойные претенденты на эту должность», – пишут боевики на официальном форуме донских казаков.

В блогах можно найти информацию, что смерть застала Рудакова между Семеновкой и Изюмом Донецкой области, когда он обеспечивал отход группы пророссийских боевиков вместе с взводом ныне покойного «Моторолы» (Арсена Павлова).

«Около часа украинский спецназ не мог взять перекресток. Исход боя решил снайпер в броне группы, которая двигалась с Краматорского аэропорта. Их отряд вышел к «Медведю» в тыл на возвышенность, на расстояние метров в 500. «Медведя» расстреляли, как в тире, пять пулевых ранений. Он уже не стрелял, но еще мог говорить по рации, его нужно было срочно эвакуировать. <...> Ранения «Медведя» не были совместимы с жизнью, но он продолжал дышать. Уже в Славянске нам сообщили, что он скончался в больнице. 20 минут врачи боролись за жизнь, но были слишком тяжелые ранения и большая потеря крови», – пишут участники событий в открытых источниках.

Пророссийские боевики сообщают, что 37-летний Вячеслав Рудаков был уроженцем Симферополя, у него остались двое детей.

24-летний фигурант «груза 200»

Следующим за Рудаковым на Донбассе погиб крымчанин Роман Гонтарь. На фото в «Бессмертном полку» датой его смерти значится 8 июля 2014 года.

Подробных сведений о нем в открытых источниках нет. Исходя из информации в соцсети «Вконтакте», он тоже симферополец. На момент гибели ему было 24 года.

Фамилия Гонтаря присутствует в списке из 179 фамилий россиян, тела которых вывезли с востока Украины в соседнюю Россию. Такой список составляет российская группа правозащитников «Груз-200 из Украины в Россию».

«Василич» и «Вэл»

В июле 2014 года погибли Дмитрий Калешник и Валерий Насибулин. Они погибли с разницей в две недели.

Калешник в списке «груз 200» значится под позывным «Василич». Он симферополец и погиб на Донбассе в возрасте 40 лет.

Насибулин носил позывной «Вэл» и погиб в 32 года.

Повар-боевик из Ялты

35-летний уроженец Ялты Руслан Кочубеев, имя которого также фигурирует на портретах симферопольского «Бессмертного полка», воевал на Донбассе до августа 2014 года.

Он командовал взводом отдельной батальонно-тактической группы «Сомали», имел позывной «Ялта». Он стал героем репортажей российского «ЛайфНьюс». По информации издания, Кочубеев пришел в армию «ДНР» добровольцем. Через российских журналистов он обращался к матери, заявляя, что «работает в Донбассе поваром» (по профессии он был поваром).

Крымчанин погиб во время захвата пророссийскими боевиками Донецкого аэропорта.

Батальоном «Сомали» в «ДНР», напомним, руководил известный боевик Гиви (Михаил Толстых), принимавший участие в захвате Иловайска и Донецкого аэропорта. Толстых был убит в феврале этого года из реактивного огнемета «Шмель» в Макеевке.

И другие...

Некоторые фамилии крымчан, погибших в «ДНР» и «ЛНР», обнародовали на стенде в Музее истории города Симферополя. По этой информации, в августе 2014 года в селе Лисичье Донецкой области погибли Игорь Адамов и Александр Гусев, а в мае 2014 года – Александр Пархоменко.

На форумах и в блогах сторонников пророссийских боевиков говорится, что 42-летний симферополец Пархоменко ранее был сотрудником крымского управления Госохраны Украины, который после аннексии Крыма перешел в федеральную службу охраны, а затем отправился воевать на Донбасс в рядах «ДНР». Он погиб 5 мая 2014 года в Славянске.

37-летний симферополец Игорь Адамов, по информации из блогов, отправился на Донбасс с грузом гуманитарной помощи, а затем стал воевать под позывными «Малой» и «Кусок». Погиб 23 августа 2014 года у села Лисичье Донецкой области. В этот день здесь погиб и Александр Гусев.

Ранее правозащитница и основатель сообщества «Груз-200 из Украины в Россию» Елена Васильева обнародовала фамилии девятерых крымчан в списке более двух тысяч граждан России, которые по состоянию на 1 марта прошлого года погибли на Донбассе или пропали там без вести. Среди них 49-летний Эдуард Грядов (позывной «Шаман Шаманыч») из Севастополя, 34-летний Сергей Журиков (позывной «Ромашка») из Симферополя, 34-летний Ростислав Лазаренко из Севастополя (старший инструктор Федерации армейского рукопашного боя), 32-летний Сергей Никонов из села Днепровка Джанкойского района, 28-летний Дмитрий Новиков (позывной «Южанин») из села Крайнее Сакского района, Станислав Заикин, Владимир Коваленко, Дмитрий Кузнецов и 58-летний Виктор Брюсов из Качи (Севастополь).

На акции «Бессмертный полк» в Симферополе представители «крымской самообороны» также несли фото Ивана Левченко с датой смерти – 31 января 2015 года. В списках «Груз 200 из Украины в Россию» мы такой фамилии не обнаружили. Не упоминается она и в блогах боевиков.