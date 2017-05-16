Крымские газеты возвращаются к вопросу​ реконструкции центра Симферополя, пишут о незаконной ловле рыбы и обсуждают поведение украинских футбольных фанатов.

«Крымский телеграф» в материале «Секреты реконструкции центра Симферополя» пишет о скандальном ремонте центральных улиц города. Издание подготовило интервью с Валерием Писаревым – гендиректором ООО «Крымдевелопмент», которое выполняло ремонтные работы.

Горожане очень надеются, что реконструкция перейдет и на другие улицы

Писарев рассказывает, почему центр Симферополя пришлось переделывать после реконструкции: «Это связано со сложными погодными условиями в период работ по укладке плитки и нашим желанием сделать так, чтобы новогодние праздники жители города и его гости встретили в максимально комфортных условиях». При этом он видит больше положительных моментов. «Уже сейчас центр стал модернизированным, очень современным. Здесь есть все: видеонаблюдение, подсветка, громкая связь. А к нам сейчас обращаются горожане, которые очень надеются, что реконструкция впоследствии перейдет и на другие улицы нашего города», ‒ заявил директор предприятия.

«Крымская правда» в статье «Незаконная рыбалка» рассказывает о том, что российские пограничники задержании рыбопромысловое судно «Багерово» у берегов Крыма. Экипаж незаконно ловил кильку, используя разноглубинный трал. Такой промысел уничтожает морскую фауну. Капитан «Багерово» подпадает под действие ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса России, так как в его действиях усмотрены признаки незаконной добычи водных биологических ресурсов. По информации издания, сейчас из 26 промысловых видов рыбы в Черном море осталось только 6. Водоросли раньше росли на глубине 80 метров, теперь ‒ 15. Такие последствия объясняются тем, что траловый лов выполняется у берега. Стоило кораблям отойти дальше ‒ ущерб морской фауне был бы минимальным. Газета отмечает, что разноглубинные тралы обычно двигаются два часа. За это время промысловое судно проходит 10-12 километров. На дне в это время уничтожаются все донные животные, моллюски, макроводоросли. За год у берегов Крыма таким образом «перепахивается» около 6 тысяч квадратных километров дна.

«Южная столица» в публикации «Весеннее обострение, или фашизм «достоинства» пишет о выходке украинских футбольных фанатов.

В Европу придет открытый фашизм «достоинства»

По информации газеты, болельщики киевского «Динамо» пришли на футбольный матч «во всем белом, что должно было символизировать то, что у них в команде не должно быть ни одного футболиста с черной кожей. А у одного болельщика на этой белой мантии еще был изображен и фашистский знак. А как понимать болельщика «Шахтера», у которого на футболке был изображен Гитлер?» «Я с любопытством наблюдаю, какое решение примет ФИФА. Или промолчит, как Янукович, или… в Европу придет открытый фашизм «достоинства». Как хорошо, что я живу в России! Как хорошо, что Крым вернулся в Россию! Это были первые мысли после того, как я перечитал собой же написанные строки», ‒ добавляет автор материала.