За последние три года в Крыму по инициативе нынешних властей снесли ряд объектов, существовавших там десятки лет. Трагически завершился снос кафе «Хоттабыч» на Приморском пляже в Ялте – его владелец Александр Стрекалин, пытаясь отстоять источник дохода своей семьи, совершил акт самосожжения. Не менее резонансными были операции чиновников по сносу ресторана «Еда» на набережной Ялты и рынка на улице Козлова в Симферополе. Ради чего уничтожали эти объекты и как теперь используют эти места, выясняли Крым.Реалии.

Зачистка полуострова от рынков и кафе началась в прошлом году. Чиновники мотивировали это необходимостью исполнения российского законодательства и борьбой с незаконными строениями. В итоге Ялта лишилась нескольких кафе на набережной. Снос одного из них обернулся трагедией.

Вместо кафе тенты и зонты за 150 рублей

Во время зачистки Ялты от якобы незаконных строений погиб 75-летний предприниматель Александр Стрекалин. Экс-вице-мэр Ялты много лет назад основал кафе «Хоттабыч» на Приморском пляже. В сентябре прошлого года туда пришли сотрудники городского коммунального предприятия «Объединенная управляющая компания» и полиции, чтобы снести строение.

Когда коммунальщики приступили к демонтажу, они заметили дым.

«Все побежали туда, где, как оказалось, поджог себя пожилой мужчина. Сотрудники полиции и работники МУПа начали с помощью собственной одежды сбивать огонь, а я вызвал «скорую помощь», которая оперативно забрала пострадавшего – он был жив», – рассказал директор коммунального предприятия Никита Кириллов.

Через два дня Стрекалин скончался в больнице от многочисленных ожогов.

Как рассказывали Крым.Реалии его родные, документы на кафе соответствовали требованиям закона, оснований его сносить не было. Они построили его за свои деньги, а затем передали на баланс города и взяли строение в аренду. В последний раз срок аренды продлили до 2018 года. Но местные власти решили его уничтожить раньше.

Муж сказал, что на эти строения есть техпаспорт. Что мы их построили за свой счет и передали на баланс города, что нет никаких оснований их сносить

«Муж сказал, что на эти строения есть техпаспорт. Что мы их построили за свой счет и передали на баланс города, что нет никаких оснований их сносить. А полицейские ему скрутили руки. А он закричал в ответ: «Что вы делаете? Мне что, сжечь себя, чтобы вы меня услышали?» – вспоминала его супруга Мила Селямиева. Она пыталась обжаловать снос кафе в суде, но подконтрольный России Арбитражный суд Крыма отказал в удовлетворении исковых требований.

По факту гибели Стрекалина возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Но о его результатах до сих пор ничего не известно.

Кроме кафе «Хоттабыч» на набережной Ялты снесли еще десятки объектов. Сейчас здесь обустраивают зону отдыха. Для этого чиновники приобрели современные тентовые конструкции, которые к началу курортного сезона смонтировали на верхней и нижней набережных.

«Благодаря этим тентам, которые имеют очень красивый и презентабельный вид, мы планируем создать как минимум пять теневых зон, которые будут располагаться в непосредственной близости от детских площадок и точек питания и создавать для наших гостей комфортные условия для отдыха», – заявил ялтинским СМИ управляющий Приморским пляжем Павел Пузырев.

По словам Пузырева, из Италии сюда также доставили около тысячи зонтов, разработанных специально для пляжей. По рассказам чиновников, эти зонты даже в ветреную погоду не ломаются и создают тень диаметром около трех метров. Стоимость проката такого зонта вместе с шезлонгом на целый день обойдется в 150 рублей.

На пляже также смонтировали большой экран для вечерних показов фильмов.

Краденые пальмы вместо «Еды»

В ноябре прошлого года на набережной Ялты также снесли кафе «Еда». До аннексии Крыма этот комплекс принадлежал «Первому украинскому международному банку» (ПУМБ), главным акционером которого является украинский бизнесмен, экс-народный депутат Украины Ринат Ахметов.

Глава подконтрольной России администрации города Андрей Ростенко объяснил необходимость этого демонтажа планами сделать на этом месте «площадку для прогулок в историческом стиле и открыть вид на море». На месте «Еды» Ростенко высадил персональную пальму, которую якобы заказал в Италии на собственные средства.

Ростенко также предложил высадить на набережной пальмовую аллею, призвав всех желающих приобщиться к акции. Однако вскоре последоавли жалобы от ялтицев, проживающих в спальных районах города. Осказалось, что с их придомовых территорий и палисадников стали пропадать пальмы. По словам местных жителей, экзотические деревья выкапывают и увозят сотрудники коммунальных служб.

Информацию о пересадке пальм в Ялте подтвердили и в коммунальном предприятии «Зеленстрой».

Нынешний мэр, который сначала убеждал, что пальмы городу дарят щедрые предприниматели, не стал отрицать, что деревья появились из спальных районов города. «Никто никого не заставлял, и администрация города ничего ни у кого не выкапывала. Каждый собственник сам предлагал, чтобы его пальма появилась на аллее на набережной, если она соответствовала необходимым габаритам», – ответил Ростенко на жалобы горожан.

В планах чиновников – замостить место под «Едой» гранитной плиткой.

12 миллионов бизнесмену из Москвы

Одним из самых скандальных в Крыму стал снос рынка по улице Козлова в Симферополе.

За свои рабочие места местные предприниматели боролись больше года. Но бульдозеров избежать не удалось. Первую зачистку чиновники провели здесь ​в начале июля 2015 года.

Симферопольские силовики вместе с рабочими ночью вытряхивали все торговые объекты и вывозили товар и личные вещи работников рынка. Предприниматели узнали о произошедшем только утром, но забрать свой товар им не позволили, перегородив дорогу железным забором и живой цепью.

Переговоры предпринимателей с чиновниками продолжились, но не увенчались успехом. А зачистка рынка на Козлова продолжилась. Работу здесь потеряли 600 человек. Среди пострадавших оказался и депутат Симферопольского горсовета от «Единой России» Константин Попов. Он рассказал, что его исключили из партии, после того как он выступил против сноса рынка. Попов утверждает, что в сносе рынка заинтересован лично глава нынешнего крымского правительства Сергей Аксенов.

Предприниматели, пострадавшие от сноса рынка, говорят, что на его месте вскоре возведут крупный торговый центр с парковкой.

Глава подконтрольной России администрации Симферополя Геннадий Бахарев, в свою очередь, приводил свою версию освоения территории: «Там будет серьезная ландшафтная зона отдыха. Мы хотим сделать расширение полосы дороги для того, чтобы разгрузить эту зону от транспорта, сделать заездной карман. Стоянки там не будет. Там будет благоустройство – плитка, деревья – зона отдыха».

Стоянки там не будет. Там будет благоустройство – плитка, деревья – зона отдыха

Муниципальное предприятие «Городские услуги» представило три варианта проекта благоустройства территории снесенного рынка. По словам директора предприятия Вячеслава Шалфеева, все они предусматривают замену дорожного покрытия, обустройство проходов по территории с возможностью заезда транспорта, установку остановочных павильонов, санитарную вырубку зеленых насаждений и декоративное озеленение и организацию благоустроенных мест отдыха с размещением малых архитектурных форм. Один из проектов предусматривает создание подземной парковки напротив главного входа в Центральный рынок. В ближайшие дни чиновники должны определиться с окончательным вариантом проекта, а работы планируют начать летом.

Подрядчиком работ Геннадий Бахарев назвал симферопольское ООО «Крымдорстрой». По данным российского реестра юрлиц, фирмой владеет Степа Акопян – бизнесмен из Москвы. Его фирма специализируется на строительстве автодорог и жилых зданий, разработке карьеров и сборе отходов.

В Симферополе бизнесмен регулярно получает милионные подряды. В частности, «Крымдорстрой» ремонтировал дорожное покрытие на улицах города. А другая фирма Акопяна в 2015 году ​строила дома для ветеранов. В этот раз ему предстоит освоить около 12 миллионов рублей – столько чиновники выделили на снос рынка и благоустройство его территории.