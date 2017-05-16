В Симферополе 9 и 14 марта из-под ареста вышли гражданские активисты, сторонники российского оппозиционера Навального Алексей Ефремов и Дмитрий Кисиев. Их задержали 29 апреля – за то, что они якобы организовали в Крыму акцию «Надоел». Ефремов и Кисиев провели соответственно 10 и 15 суток в изоляторе временного содержания. Активисты заявляют, что не причастны к организации акции, и называют дело против них сфабрикованным.

Для Дмитрия Кисиева и Алексея Ефремова это уже второе административное наказание. 25 марта, накануне антикоррупционных протестов в России, активистов задержали за «сопротивление законным действиям сотрудников полиции». Кисиев, который является координатором общественной инициативы «Навальный 2018. Крым», тогда отбыл 10-дневный арест, а Ефремову назначили штраф в размере 500 рублей.

Сейчас цели и задачи крымских оппозиционеров не совсем понятны. К тому же, правоохранительные органы регулярно прерывают деятельность активистов очередной «посадкой».

Бодался теленок с дубом

«Будущее крымских оппозиционеров-сторонников Навального зависит прежде всего от них самих, – говорит Крым.Реалии российских политик и общественный активист Владимир Гарначук. – Тут все зависит от того, насколько долго «теленок намерен бодаться с дубом». Важно, какой они видят свою жизненную перспективу. Если настроены серьезно, то нужно продолжать, если нет – лучше прекратить заниматься этой деятельностью. Впрочем, я контактировал с некоторыми из крымских активистов и предупреждал их о том, что все может пойти по такому сценарию (задержаний и административных арестов – КР), поэтому, думаю, многие из них к этому готовы».

По словам Гарначука зарождение в Крыму оппозиционной политической активности напоминает процесс возникновения диссидентского движения в Советском Союзе во второй половине ХХ века.

Насколько это будет эффективно и в какой временной перспективе – пока рано говорить

«Когда в начале 60-х годов в СССР зарождалось диссидентское и правозащитное движение, их мало кто воспринимал всерьез. Большинство населения видело в них отщепенцев. Да, были понимающие, были сочувствующие, но всерьез их деятельность воспринимал крайне узкий круг лиц. Так же происходит и в Крыму. Появляются какие-то сторонники, но насколько это будет эффективно и в какой временной перспективе – пока рано говорить», – заявил Гарначук.

Активист Алексей Ефремов после отбытия 10 суток административного ареста заявил Крым.Реалии, что уровень политической пассионарности ниже не стал, поэтому речи о том, чтобы прекратить или приостановить свою деятельность на сегодняшний день не идет.

«Конечно все это (задержания и аресты – КР) забирает много сил и энергии, – говорит Ефремов. – Но везде, даже в ИВС, можно найти себе применение. Находясь под арестом я имел возможность, например, юридически защищать тех людей, которые сидели вместе со мной и не обладали достаточным уровнем правовой грамотности».

А ты готов отсидеть 15 суток?

– То есть вы готовы заниматься подобной деятельностью, зная, что это провоцирует цикл от «посадки» до «посадки»?

Один из первых вопросов – готовы ли они отсидеть 10 или 15 суток

– Это давно стало испытанием на оппозиционность. Знаете, когда к нам на встречи или просто в социальных сетях добавляются новые сторонники и мы начинаем вести беседы на какие-то темы, один из первых вопросов, которые я им задаю, – готовы ли они отсидеть 10 или 15 суток. И, знаете, многие отвечают безоговорочное «да». Другие говорят с какими-то условиями – например, «да, но не сейчас» или «да, но не 15, а 10», или что-то в таком духе. Но большинство людей, которые с нами коммуницируют, готовы к такому развитию сюжета. В современных политических реалиях любой активный человек должен быть готов, что рано или поздно его активность закончится подобным образом.

– Сейчас, когда уже все вышли из-под ареста, у Вас появляются какие-то новые планы или идеи?

Одна из основных задач – объединение оппозиционно настроенных людей

– Пока что никакой конкретики нет. Как я уже говорил, постоянные суды и аресты немного выбивают из ритма. Одной из основных задач остается объединение оппозиционно настроенных людей. Думаю, в ближайшее время мы все соберемся и определимся с конкретной деятельностью на ближайшее время.

– Каковыми вы видите перспективы мероприятия, которые должны пройти 12 июня (антикоррупционные акции в День России)?

– Этим мероприятием в Крыму уже активно интересуется «Центр Э» (управление МВД России по противодействию экстремизму – КР). Пока что не могу точно сказать о его перспективах. Среди активистов много студентов, которые в это время как раз будут сдавать сессию. Мы еще это не обсуждали конкретно, может быть, будет публичное мероприятие, а может, мы как-то его переформатируем. В любом случае, я пока не вижу перспективы проводить публичные мероприятия до 12 июня, так что до этого времени вряд ли мы будем инициировать какие-то акции.

Решения по организации работы в Крыму команда Навального еще не приняла

На сегодняшний день в социальных сетях общественная инициатива «Навальный 2018. Крым» собрала около 200 человек – преимущественно студенческого возраста. Однако проблемой, по словам активистов, остается также «обратная связь» с центральным штабом Алексея Навального, который работает в рамках его президентской кампании.

При общении крымские активисты жалуются на то, что из Москвы за все это время не было никакой публичной реакции на их деятельность, а мероприятия, планируемое к проведению 12 июня в Симферополе так и не было включено во всероссийский региональный перечень городов, где должны пройти такие акции. Однако в Москве заявляют, что вопрос организации работы в Крыму является крайне деликатным. И решения на предмет этой проблемы команда Навального по-прежнему не приняла.