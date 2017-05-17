Свободный дух в несвободном Крыму

Если Вы – независимый журналист, непровластный общественник или просто человек, заявляющий свою гражданскую позицию, не вписывающуюся в установленные российской властью рамки, то ждите, что к Вам придут…

Увы, это стало свойственно для Крыма после исторической весны 2014 года. Это неприятно, это тревожно, это опасно, но такова теперь реальность. Прийти могут из ФСБ, из полиции, из «Центра Э», из прокуратуры и Следственного комитета.

Это стало свойственно для Крыма. Прийти могут из ФСБ, из полиции, из «Центра Э», из прокуратуры и Следственного комитета

​А еще на Вас могут натравить бравых парней из так называемого «народного ополчения Крыма». Для этих вообще закон не писан. В общем, вариантов для устрашения и подавления больше, чем достаточно. Но…

Но почему же тогда гражданских активистов в Крыму не становится меньше? Почему на обыски и аресты приходит все больше людей, чтобы поддержать своих соседей? Почему вопреки всему в Крыму развивается непровластный Украинский культурный центр? Почему в «ватном» Крыму появились сторонники демократических сил?

Да, большинство из них уже побывали на беседах, некоторые уже и отсидели по несколько суток, кто-то подвергся пыткам, кого-то судят годами, кому-то уже дали срок, кто-то пропал без вести… Вот только сломить дух этих людей не удается. Они как в той песне: «нас бьют – мы летаем», только становятся сильнее и закаленнее.

Недавно меня зацепил пост в Фейсбуке правозащитницы Александры Крыленковой, где она пишет, что и ее уже кто-то «зачислил» в агенты ФСБ. Более того, по ее утверждению, в Крыму высокий уровень недоверия в среде самих активистов.

«В Крыму есть много людей, которых я люблю и считаю своими друзьями. Надеюсь, хотя бы часть из них отвечают мне взаимностью. И нет ни одного (честное слово, вообще ни одного), про которого я от кого-нибудь не слышала, что он сотрудничает с ФСБ», – написала она.

Свободный дух в Крыму не сломлен, более того, как сдавленная пружина, он старается распрямиться

​Честно говоря, такая паранойя меня несколько смутила. Александра Крыленкова в контакте со всеми известными крымскими активистами, которые стали ее друзьями по борьбе. И, например, трудно представить, что кто-то ей говорит, что, мол, Заир Смедляев или Абдурешит Джеппаров, или Эмиль Курбединов, или Леонид Кузьмин, или Николай Семена – агенты ФСБ. Абсурд, да и только! Но я ей верю, ей незачем писать для красного словца, она не из таких. Значит, многих сразила паранойя, если находятся такие, кто допускает эти мысли и более того озвучивает их вслух.

Ну да ладно с этим, ведь в борьбе крымских активистов присутствует враг не только внешний, но и внутренний. Это собственная мнительность и сомнения, собственные страхи и предубеждения. Радует, что при всем при этом результат есть – свободный дух в Крыму не сломлен, более того, как сдавленная пружина, он старается распрямиться и очень медленно, очень болезненно, но это ему удается.

Не так страшен волк, как его малюют. Те, кто встал в Крыму на путь борца за свободу и правду, кто-то публично, кто-то в тени, но все они делают это осознанно, а потому готовы к последствиям. Человеку, готовому к последствиям, всегда проще их принять достойно.

И уже видно, что в Крыму не только крымские татары (хотя их – нас – большинство) верны принципам демократии, и среди других национальностей все больше появляется гражданских активистов, готовых бороться и не готовых продолжать мириться с правилами, установленными порочной системой.

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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