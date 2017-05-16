Специально для Крым.Реалии

Несмотря на санкции к публичным лицам, посещавшим оккупированный Крым в нарушение законов Украины (больше всего в проскрипционных списках, пожалуй, европейских политиков и российских деятелей искусства), на полуостров едут все новые и новые делегации и отдельные лица. И едут они туда вовсе не для отдыха (хотя, зная унаследованное с советских времен умение российской власти принимать нужных гостей, можно уверенно утверждать, что без хорошего «оттягивания» здесь не обходится). Списки все длиннее и длиннее, и конца-края этому процессу не видно.

Вот и сейчас: молодого певца Кристиана Костова, который представлял Болгарию на «Евровидении-2017», где занял второе место, уже пригласили выступить в Крыму. Причем пригласили от имени так называемой крымской национально-культурной автономии болгар. Ее председатель Иван Абажер заявил: «Мы приглашаем Кристиана Костова вновь посетить Крым и принять участие в нашем уже седьмом по счету фестивале «Болгарские встречи», который в этом году будет проходить в трех местах: Керчь, Феодосия и Фанагория в Краснодарском крае». К этому Абажер добавил, что болгары, мол, готовы прислать Костову официальное приглашение и будут рады видеть певца в Крыму.

Что же, сделано все ловко: хотя легитимность этой крымской болгарской ассоциации и вызывает сомнения, но все равно – болгары! Попробуй откажись, если ты представлял на конкурсе Болгарию и твой отец болгарин, хотя ты и родился в Москве, а учиться собираешься в Беркли…

Для привлечения все новых и новых знаковых визитеров в Крым, похоже, в каждом случае используются специально подобранные «ключики»

​Иными словами, для привлечения все новых и новых знаковых визитеров в Крым, похоже, в каждом случае используются специально подобранные «ключики». Банальные – это для деятелей искусства – деньги за выступления. Причем за реальные выступления, однако, думаю, хорошо подготовленные, с гарантией финансового успеха. Плюс – любопытство, извечная человеческая черта (хочется же посмотреть, как оно там, на полуострове, куда ты ездил в прошлые годы, выступить, пообщаться с публикой). Плюс вот такие вот «крючки», как в случае с Костовым, – приглашение от тех или иных организаций, просьба выступить от знакомых и родственников, разного рода конкурсы и фестивали и тому подобное. Это все искушения, даже если ты не идейный «крымнашист» или «друг России», а некий политически нейтральный персонаж, который в своем визите на оккупированный полуостров не видит ничего из ряда вон выходящего, – мол, что такого, съездил, выступил, пообщался, набрался впечатлений, лично изучил проблему...

При таких обстоятельствах санкции – запрет на въезд в Украину, обращение МИД в западные посольства в Киеве, публикация данных о визитерах в СМИ – то ли искренне, то ли не совсем искренне могут восприниматься как личное оскорбление. А это уже прямой путь к превращению политически нейтрального лица если не в заклятого врага Украины, то в ее недоброжелателя. Не для того ли, чтобы пополнить когорту таких недоброжелателей, и рассылаются приглашения и организуются мероприятия определенного сорта? Потому что, скажем, на те же «Болгарские встречи» гарантированно будут пытаться привлечь как можно больше общественных деятелей, художников и просто интересных людей из самой Болгарии, чтобы превратить их потом – по причине незаконного посещения Крыма – в нежелательных в Украине лиц. А затем – в тех, кто негативно относится к Украине.

Конечно, читатели могут отметить как минимум две вещи: во-первых, те, кто незаконно посещают оккупированный Крым и «светятся» там, знают, на что идут, во-вторых, их не так много, чтобы делать из этого проблему. Позволю себе несколько уточнить: во-первых, знание и вера – это связанные, но разные вещи, то есть можно знать, что тебя ждут санкции, и одновременно верить, что все как-нибудь обойдется; во-вторых, у каждого из «когорты визитеров» есть родственники, друзья, знакомые, коллеги, которые чаще всего будут разделять в той или иной степени его негативные эмоции. То есть (даже если вынести российских публичных персон «за скобки», так как это особая публика), круг негатива расходится по европейским странам...

Следует учитывать, что Кремль и Лубянка имеют большой опыт использования добродетелей демократии в других государствах себе на пользу

​Так что же, выходит, украинское законодательство и действия «компетентных органов» относительно незаконных визитеров в оккупированный Крым выгодны только Москве? Совсем нет. Просто следует учитывать, что Кремль и Лубянка имеют большой опыт использования добродетелей демократии в других государствах себе на пользу. А как только западные демократии пытались хотя бы ограничить действие советской агентуры (возьмем для примера вторую половину ХХ века), немедленно и Москва, и ее сателлиты, и «полезные идиоты» на самом Западе поднимали неистовый шум – мол, «идет охота на ведьм», «нарушаются права человека», «демократия под угрозой»! Нередко этот шум имел успех – борьба с агентами Кремля и Лубянки сворачивалась до минимума. Однако после распада СССР выяснилось, что, скажем, в США в начале 1950-х или в ФРГ в 1960-80-х советская агентура была даже мощнее, чем представлялось вдоль и поперек раскритикованным в левой прессе «охотникам за ведьмами». Конечно, сейчас другие времена – но не учитывать традиции и умения господствующих сегодня в России «кремлевских чекистов» нельзя. Иначе невозможно найти формы и методы эффективного противодействия их новейшим модификациям.

Поэтому не стоит уподобляться капитулянтам, которых в ХХ веке хватало в западных странах, а делать свое, одновременно привлекая – через официальные структуры, общественные организации и интеллектуальные сообщества – к противодействию проискам Кремля и Лубянки широкие общественно-политические круги Запада (там хватает тех, кто реально оценивает путинский режим и его действия, следует только обеспечить их информацией о спецоперации «посещение Крыма»). Собственно, те сюжеты прошлого, о которых говорилось выше, в этом случае могут пригодиться: вот как делалось, вот как делается, нельзя недооценивать Москву.

Кто-то приедет на «материковую Украину», кто-то предпочтет Крым, но главное – будут возможности самоопределения, во многом обесценивающие ту «морковку», которую предлагают московские чиновники

​Не менее важным, а, возможно, и более важным является предложение тем, кто не принадлежит к пылким «друзьям России», интересной альтернативы. Скажем, почему бы не пригласить болгарских гостей и того же Кристиана Костова на мероприятия, проводимые национально-культурным обществом украинских болгар? Конечно, кто-то приедет на «материковую Украину», кто-то предпочтет Крым, но главное – будет выбор, будут возможности самоопределения, во многом обесценивающие ту «морковку», которую предлагают московские чиновники.

Все возможные варианты противодействия, конечно, следует вырабатывать широкой общественностью, однако так или иначе нужно минимизировать привлечение граждан западных государств к создаваемой Кремлем и Лубянкой когорте «крымнашистов» и украинофобов; переоценивать возможное влияние этой когорты не стоит, но и недооценивать опасно.

И, конечно, пока десятки, а то и сотни тысяч украинских граждан, как будто ничего не произошло, будут ездить отдыхать в Крым, об эффективных санкциях в отношении разного рода публичных лиц, наведывающихся на полуостров, говорить не приходится. Ведь если украинцам можно свободно ездить на оккупированную Россией территорию, то почему нельзя болгарам, французам или итальянцам?

Сергей Грабовский, кандидат философских наук, член Ассоциации украинских писателей

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