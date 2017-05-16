Минкульт Украины заявил в ЮНЕСКО о фактах разрушения Россией культурного наследия в Крыму

Министерство культуры Украины выражает обеспокоенность ситуацией, которая происходит с археологическим наследием на территории аннексированного Крыма. Как сообщила 16 мая пресс-служба украинского министерства, действия России «наносят или могут нанести ущерб культурному наследию Украины на территории полуострова».

Как сообщается, украинское министерство обратилось к Генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой, директору Международного совета по охране памятников и исторических мест Мари-Лор Лавенир, президенту Международного комитета совета музеев Сейме Аксой с просьбой «принять меры по напоминанию России о необходимости неукоснительного соблюдения норм международного законодательства и просьбой воздержаться от противоправных действий, которые наносят или могут нанести ущерб культурному наследию Украины на территории Крыма».

В пресс-службе напомнили об угрозе сохранности древнего городища Артезиан из-за песчаного карьера. «Под угрозой находятся 450 квадратных метров некрополя с античными гробницами первых веков нашей эры, а также 20 курганов», – говорится в сообщении.

Также сообщается о «незаконных реставрационных работах» на памятнике архитектуры национального значения «Мечеть и медресе Хана Узбека». Такими действиями нарушаются требования Закона Украины «О охране культурного наследия», а также Конвенции ЮНЕСКО 1972 года, отметили в украинском Минкульте.

«Минкультуры считает упомянутые действия незаконными и противоречащими нормам международного законодательства», – говорится в сообщении. В ведомстве напомнили о том, что археологическое наследие находится под охраной международных конвенций.

В ведомстве также напомнили, что, в соответствии с положениями «Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» государство, осуществляющее оккупацию, обязано обеспечить надлежащую охрану культурных ценностей и уважение к ним.

Министерство культуры Украины подчеркивает, что проведение любых археологических исследований на крымском полуострове «является нарушением норм национального и международного законодательства».

В Восточно-Крымский историко-культурном музее-заповеднике сообщали, что в Ленинском районе Крыма разрушаются античное городище Артезиан из-за незаконной добычи песка.

По словам научных сотрудников заповедника, территория, прилегающая к античному городищу Артезиан, подпадает в перечень мест, предназначенных для разработки карьеров по добыче песка, что «является недопустимым». Также сообщается, что музей-заповедник уже полгода направляет обращения властям с просьбой запретить карьерные разработки по добыче песка.