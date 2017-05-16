Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о намерении въехать в Крым. На полуострове он хочет выступить в качестве свидетеля по делу своего заместителя – Ахтема Чийгоза. Чтобы избежать собственного ареста, политик рассчитывает воспользоваться нормой российского законодательства об иммунитете для иностранных свидетелей. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, могут ли Чубарова впустить в Крым, и насколько рискованной для него будет такая поездка.

Глава Меджлиса заявил о планах отправиться на полуостров 16 мая в Киеве, на пресс-конференции о траурных мероприятиях по случаю годовщины депортации крымских татар. Рефат Чубаров напомнил, что в Крыму уже полтора года идет судебный процесс над его заместителем Ахтемом Чийгозом – основным фигурантом «дела 26 февраля». В подконтрольной России прокуратуре его обвиняют в организации проукраинского митинга, который состоялся 26 февраля 2014 года в Симферополе и расценивается российскими силовиками как «массовые беспорядки».

В нормальной ситуации такие свидетели, как я, должны быть заслушаны на судебном заседании, как бы мы его сейчас ни классифицировали

​«Сейчас на этом судебном процессе выступают свидетели стороны защиты. В этих событиях я, как глава Меджлиса крымскотатарского народа, был одним из главных лиц. Так случилось. Я организовывал (митинг 26 февраля 2014 года – КР), принимал участие, принимал те или иные решения. Понятно, что на каждом из заседаний оглашается мое имя, говорится про меня. В нормальной ситуации такие свидетели, как я, должны быть заслушаны на судебном заседании, как бы мы его сейчас ни классифицировали», – обосновал Чубаров свое решение участвовать в судебном процессе.

Иммунитет на 15 дней

Последний раз Рефат Чубаров был в Крыму три года назад. 5 июля 2014-го, когда он возвращался на полуостров с выездного заседания Меджлиса на Херсонщине, российские силовики запретили ему въезд на 5 лет. На админгранице с полуостровом Чубарова встречала тогдашний прокурор Крыма, назначенный Россией, Наталья Поклонская. Она зачитала ему предупреждение «о недопустимости экстремистской деятельности», после чего российские пограничники вручили главе Меджлиса уведомление о запрете на въезд на территорию России на 5 лет.

С тех пор Чубаров не предпринимал попыток въехать в Крым. В мае 2015 года Поклонская сменила свою позицию и заявила, что ждет главу Меджлиса на полуострове. Но не потому, что передумала на счет запрета на въезд, а в связи с тем, что ФСБ открыла против Чубарова уголовное дело за «призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации».

Через полгода – 28 октября 2015-го – Киевский районный суд Симферополя, подконтрольный России, заочно арестовал главу Меджлиса после соответствующего ходатайства ФСБ. В судебном решении говорится, что Чубаров должен быть заключен под стражу на два месяца после «экстрадиции» или «задержания на территории Российской Федерации». То есть, по данному решению, если крымскотатарский лидер появится на полуострове, он будет отправлен в СИЗО.

Сейчас Рефат Чубаров заявил, что отправляясь в Крым, он намерен воспользоваться правом на иммунитет иностранного свидетеля, который гарантирует Уголовно-процессуальный кодекс России. По его словам, поехать на суд к Чийгозу по этой процедуре ему посоветовал адвокат Николай Полозов.

Свидетель обладает иммунитетом от любого преследования на протяжении 15 дней

​«Статья 456 Уголовно-процессуального кодекса (России – КР) предусматривает, что если свидетель находится за границей, то суд может через министерство юстиции обратиться в правоохранительные органы этого государства и обеспечить доставление свидетеля, чтобы он мог выступить в этом процессе. Кроме того, свидетель обладает иммунитетом от любого преследования на протяжении 15 дней», – сказал в комментарии для Крым.Реалии адвокат Николай Полозов.

Полозов уточнил: в соответствии с УПК России, если суд удовлетворит ходатайство о вызове Чубарова в качестве свидетеля, то ему будет обеспечен беспрепятственный въезд в Крым и нахождение там на протяжении двух недель.

Аксенов: пусть приедет

Адвокат Полозов заявил, что допрос главы Меджлиса, по его мнению, отвечает интересам правосудия.

Если опираться на логику правосудия, конечно, такого свидетеля необходимо доставить и заслушать

​«Он является основным участником событий 26 февраля, его упоминают все без исключения потерпевшие и свидетели, что он там находился. Он может дать суду действительно важные показания. Поэтому, если опираться на логику правосудия, конечно, такого свидетеля необходимо доставить и заслушать», – сказал Полозов.

Он воздержался от прогнозов по поводу того, пустят ли главу Меджлиса в Крым. По мнению адвоката, в любом случае решение об этом будет приниматься не судьей, а на более высоком политическом уровне.

На заявление Чубарова уже отреагировал назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов.

«Надо смотреть с правоохранительными органами в данном случае, находится Чубаров в розыске или нет, есть ли к нему вопросы. Если Чубаров может приехать, у него есть такое право как у гражданина, то пусть приедет», – процитировало Аксенова агентство РИА Крым.

Следом он сказал, что Чубаров в Крыму «не сможет спокойно пройти по улице» из-за «каких-то действий» крымчан.

Прокомментировала планы Чубарова и Наталья Поклонская. Она в очередной раз пригрозила главе Меджлису уголовным преследованием.

Долго же господин Чубаров набирался храбрости, чтобы приехать в Крым. Ну что ж, готова встретить!

​«Долго же господин Чубаров набирался храбрости, чтобы приехать в Крым. Ну что ж, готова встретить! Рада буду, если он прибудет со своими соучастниками: Ислямовым, Джемилевым и другими лицами, которым давно пора предстать перед судом», – сказала Поклонская.

В связи с подобной позицией подконтрольных России крымских властей активисты крымскотатарского национального движения опасаются, что если Рефата Чубарова и впустят в Крым, то против него могут быть устроены провокации.

Россия, я думаю, обеспечит непривлечение его к ответственности. Но могут организовать различного рода нападения, провокации

​«Многие крымские татары, которые услышали о намерении Чубарова приехать (в Крым – КР), в первую очередь говорят о том, что это опасно лично для него, что могут быть различного рода провокации. То есть формально Россия, даже если согласится, она, я думаю, соблюдет собственное законодательство и обеспечит непривлечение его к какой-либо ответственности. Но могут организовать различного рода нападения, провокации и так далее», – считает один из лидеров крымских татар Нариман Джелял.

В то же время сам Джелял считает маловероятным, что подконтрольный Москве крымский суд удовлетворит ходатайство Чубарова о вызове его в качестве свидетеля. По его мнению, этого не допустят силы внутри российской власти, которые курируют этот судебный процесс. Как считает Джелял, они не дадут главе Меджлиса участвовать в процессе, поскольку он очень много знает о событиях 26 февраля 2014 года.

Появление в Крыму Рефата Чубарова может всколыхнуть ситуацию. Идти на такие риски ФСБ или ГРУ навряд ли захотят

​«Второй момент: появление в Крыму Рефата Чубарова после запрета, который ему выдали силовые структуры Российской Федерации, может всколыхнуть ситуацию, воодушевить тех, кто разделяет его позицию и его идеи. Естественно, идти на такие риски не столько суд, сколько ФСБ или ГРУ навряд ли захотят», – считает Нариман Джелял.

19 мая Рефат Чубаров собирается передать ходатайство о вызове на допрос защитнику Ахтема Чийгоза Николаю Полозову, когда тот приедет в Киев. Адвокат собирается подать этот документ в ближайший понедельник. Таким образом, пустят ли главу Меджлиса в Крым, станет известно не ранее 22 мая.