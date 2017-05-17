Война и спасение: существует ли чужая молитва?

Фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева «Чужая молитва» рассказывает реальную историю молодой крымской татарки, которая во время Второй мировой войны спасла жизни 88 еврейских детей. На большие экраны картина выйдет 18 мая – в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

В 1941 году, когда Германия оккупировала Крым,​ Саиде Арифова была воспитателем в детском доме. К ней обратился за помощью мальчик по имени Ицхак – вместе с другими детьми-евреями он скрывался от немецких солдат. Перед девушкой возникла серьезная моральная дилемма – помочь детям или спасти собственную жизнь. Несмотря на смертельную угрозу, она решила взять под свою защиту «опасных воспитанников» и превратила маленьких евреев в крымских татар – дала им новые имена, обучила языку, традициям, обычаям и молитве, чтобы обмануть немецких захватчиков.

Крымские пейзажи в Грузии

Продюсер картины Иванна Дядюра рассказывает, что идея фильма «Чужая молитва» пришла неожиданно. Она увидела по телевизору сюжет о том, как пожилая женщина во время нацисткой оккупации спасала детей, а теперь хочет знать, все ли с ними в порядке.

«Это было эмоционально сильно. Мы решили узнать всю историю, собрать документы», – рассказала продюсер.

Это было эмоционально сильно. Мы решили узнать всю историю

Поначалу фильм планировали снимать в Бахчисарае, где разворачивались события реальной истории. Но в 2014 году Россия аннексировала полуостров, и съемочная команда решила искать объекты в Грузии. Основными локациями были селение Коджори – оно в 40 минутах езды от Тбилиси – и пещерный храмовый комплекс Уплисцихе. Эти кадры будут демонстрировать крымский Чуфут-Кале.

По словам режиссера картины Ахтема Сеитаблаева, «Чужая молитва» – прежде всего, художественный фильм. В нем показаны эпизоды из жизни и других крымскотатарских семей, которые спасали еврейские семьи во время Второй мировой войны.

Режиссер вспоминает, что на главную роль искал крымскую татарку, которая бы хорошо знала язык и традиции. Но в итоге Саиде Арифову сыграла украинская актриса Лилия Яценко. Она рассказала, что самым сложным оказалось играть сцену во время депортации.

Я понимала, что это история. Нельзя было сфальшивить

«Я понимала, что это посмотрят крымские татары, которые живут в Украине, я понимала, что это история. Нельзя было сфальшивить, потому что люди это пережили», – рассказала Яценко.

Роль нацистского солдата играл немецкий актер украинского происхождения Себастьян Антон. Он признается, что когда впервые увидел сценарий фильма, то подумал, что это крымскотатарская версия «Списка Шиндлера» – и не смог отказаться от съемок.

Экранный символизм

Режиссер рассказал, что первоначально картина называлась «Ее сердце». Название фильма изменилось в процессе съемок.

Зритель должен ответить себе на вопрос – существует ли чужая молитва

«Когда мы увидели первый драфт монтажа, то поняли, что нужно размышлять о чем-то другом. Не важно, на каком языке сказана молитва, которая идет к богу за детей. Зритель должен ответить себе на вопрос – существует ли чужая молитва. И если он поймет – в этом и будет наша победа», – объяснил Сеитаблаев.

Он рассказал, что фильм не лишен символизма во многих вещах. Когда группа приехала снимать в Грузию, ночью в горах пошел дождь, а утром режиссер заметил, что лужа, возле которой снималась сцена, своими очертаниями похожа на карту Украины, где «почти был Крым». «Мы подумали, что это знак и мы на верном пути», – рассказал Сеитаблаев.

В картине также использовали песню певицы Джамалы «1944», которая рассказывает о депортации крымскотатарского народа.

Сеитаблаев не уточнил, будет ли продолжение фильма о жизни Саиде Арифовой после депортации, но поделился мечтами о том, что хотел бы снять фильм «Мы вернулись» в Крыму – после его деоккупации.