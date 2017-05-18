Брюссель – После аннексии в Крыму начались жесткие репрессии, в частности относительно крымских татар и этнических украинцев, которые не мирятся с оккупацией. Тревогу бьют и международные институты, и правозащитные организации. Западная дипломатия видит решение проблемы в последовательной деоккупации украинского полуострова. Но для этого нужны значительно более энергичные усилия, считают европейские аналитики.



К проблеме репрессий, запретов крымскотатарских организаций, а также ограничений свободы слова и собраний регулярно привлекают внимание европейские учреждения. Осуждение судебных преследований представителей этнических меньшинств звучат и в европейских дипломатических учреждениях, и в Европарламенте.

Ребекка Хармс, евродепутат от Германии, говорит, что недопустимы какие-либо сомнения относительно санкций, наложенных на Россию в связи с аннексией Крыма. Достаточно посмотреть, в какой ситуации сейчас находятся крымские татары, которые после нескольких десятилетий свободной жизни на своей земле снова попали в «жернова российского произвола», отмечает Хармс.

Этими санкциями мы защищаем безопасность и порядок на нашем континенте

«Санкции, которые Европейский союз ввел в отношении России за нарушение норм международного права, ни в коем случае нельзя подвергать сомнению, – заявляет европарламентарий. – Этими санкциями мы защищаем безопасность и порядок на нашем континенте. Тот, кто эти санкции отрицает, подвергает опасности не только людей, попавших в жернова российского произвола в Крыму и на востоке Украины, но и ставит под угрозу безопасность и порядок на всем континенте».

Им было бы хорошо, если бы крымскотатарский народ замолчал – Умеров



Время от времени к проблемам крымчан обращаются также европейские СМИ и общественные организации.

Например, в репортажах к третьей годовщине аннексии полуострова новостной канал France 24 рассказывает о гнетущей атмосфере репрессий в отношении татар.

«На фоне недовольства части населения Россия разместила на Крымском полуострове весь свой судебно-полицейский арсенал. На рассвете в пригороде Симферополя идут аресты татарских активистов, выступивших против заключений и помогавших семьям заключенных», – рассказывает корреспондент Елена Волошина, которая была свидетелем так называемых «антитеррористических операций», нацеленных людей, которые противостоят российской власти.

Среди них и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, который сам пережил судебные преследования.

Власть решила держать нас в атмосфере запугивания

«Подавляющее большинство крымских татар не признают оккупационные власти Крыма. Мы не считаем, что Крым – это территория России. За это меня и преследуют – потому что власть решила держать нас в общей атмосфере запугивания. Им было бы хорошо, если бы крымскотатарский народ замолчал, это было бы представлено, как подчинение новому режиму», – пояснил Умеров.

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Amnesty International: «Крым во тьме»



Свои голоса в защиту крымских татар поднимают и международные правозащитные организации. Amnesty International в конце прошлого года опубликовала доклад «Крым во тьме: подавление несогласия» – о ситуации с инакомыслием на полуострове, где по свободе слова и собраний был нанесен «катастрофический удар».





Усилия для прекращения репрессий на Крымском полуострове предпринимают и дипломаты. Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичус призывает усиливать давление на государство-агрессора.

Давление на Россию должно быть последовательным и без исключений

«Нас, безусловно, нельзя обвинять в аннексии Крыма, ведь мы этого не делали, – говорит Линкявичус. – Вместе с тем, отчасти мы тоже за это ответственны, ведь мы могли быть более активными. Откровенно говоря, то давление, которое мы делаем на государство-агрессора, всегда делается с попыткой придерживаться середины. Но тут середины не может быть: никогда не забывайте, кто агрессор, а кто его жертва. Иногда мы слишком нейтральны, хотя стоило бы больше участвовать в отношении тех, кто борется за наши европейские ценности и пытается стать ближе к Евросоюзу. Поэтому наша позиция должна быть более активной, а давление на Россию – последовательным и без исключений».

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Грессель: Европарламент должен давить на Совет ЕС, чтобы там занялись Крымом



По инициативе правозащитных организаций и Европейского парламента сейчас продвигается идея создания международного формата переговоров для деоккупации Крыма. Они говорят, что до сих пор нет ни одной действенной международной инициативы для возвращения Крыма под юрисдикцию Украины. В частности, с таким призывом евродепутаты выступают в своей последней резолюции.



Эту идею следует продвигать энергичнее, иначе, она может так и остаться в Европарламенте, говорит аналитик берлинского офиса Европейского совета международных отношений Густав Грессель.

Европарламент должен давить на Совет ЕС, чтобы там занялись этим вопросом

«Каждый говорит только о Донбассе, но все началось с Крыма. Европейцы должны на этом настаивать, несмотря на то, что Россия и дальше будет говорить, что это уже вопрос закрытый. Европарламент должен требовать, чтобы создание такой группы было связано с определенными условиями. Например, Еврокомиссия предлагает установить связи с российским экономическим союзом, но здесь следует сказать: при условии, если мы создадим что-то вроде «крымского форума». Эта группа по деоккупации Крыма должна включать Европейскую дипломатическую службу, Францию, Германию и Великобританию. Но, прежде всего, Европарламент должен давить на Совет ЕС, чтобы там занялись этим вопросом. Иначе, он может так и остаться в Европарламенте».





В юридической плоскости призыв Украины заставить Россию прекратить дискриминацию в Крыму недавно удовлетворил и Международный суд ООН в Гааге. Это учреждение распорядилось принять немедленные меры для обеспечения прав крымских татар. В частности, возобновить деятельность запрещенного Россией Меджлиса – представительского органа крымскотатарского народа.



Изменения возможны, когда Путин отойдет от власти, – эксперт



Среди европейских специалистов-политологов есть немало и таких, которые придерживаются мнения: в нынешней ситуации Россия никогда не отдаст Крым. Так считает и Мишель Эрманс, профессор политических наук из бельгийского университета города Льеж.

Крым уже никогда не будет украинским – разве что произойдет открытая война

«Аннексия Крыма не признана международным правом, но он уже никогда не будет украинским – разве что произойдет какое-то радикальное изменение, скажем, открытая война, ‒ говорит эксперт. – Очевидно, что большая часть населения там – русские. И хотя международное содружество вынуждено заявлять, что не может быть и речи о признании Крыма российским, он останется в руках России. За исключением ситуации, когда со временем, скажем, Владимир Путин отойдет от власти, и произойдет такой мощный мирный процесс, Крым удастся разоружить и вернуть назад Украине».





А пока в объединенной Европе продолжают искать возможные компромиссы и призывают Москву отдать Крым и вернуться к уважению международных норм, в самом Крыму безжалостно притесняют коренное крымскотатарское население.