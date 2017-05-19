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Политика

Фейковые новости и РПЦ: как Украина противодействует российской пропаганде?

Иллюстрационное фото

Украина имеет достаточно высокий показатель по политическому противодействию кремлевской пропаганде. Такой вывод сделала общественная организация «Детектор медиа» на основе своего исследования индекса информационного влияния Кремля в четырех странах: Украине, Грузии, Венгрии и Чехии.

Высокий показатель политического противодействия Украина получила благодаря наличию соответствующего законодательства и активности общественных организаций, отмечает программный директор «Детектор медиа» Роман Шутов.

Украина является лидером в плане политического противодействия
Роман Шутов

​«Действительно, Украина является лидером в плане политического противодействия. Только в Украине существует такой мощный набор политических решений, который ограничивает российское информационно-психологическое воздействие», – отмечает Шутов.

Роман Шутов
Роман Шутов

Опасность от РПЦ и пропаганды на оккупированной части Донбасса

Несмотря на столь высокий показатель противодействия, по результатам измерения индекса информационного влияния Кремля, Украина занимает второе место. Лидирует в рейтинге Чехия, а последнее место занимает Венгрия. Такую позицию Украины Роман Шутов связывает с большим влиянием Русской православной церкви (РПЦ) и мощной кремлевской пропагандой в группировках «ДНР» и «ЛНР», признанных в Украине террористическими.

Для того, чтобы эффективно противодействовать кремлевской пропаганде, Украина мобилизовала и гражданское общество, и СМИ, и политикум, но проблема остается, отмечает исполнительный директор «Детектор медиа» Диана Дуцик.

Диана Дуцик
Диана Дуцик

Самые болевые точки в Украине – это медиа, подконтрольные российским финансово политическим группам, а также это православная церковь, также это пророссийские политические силы
Диана Дуцик

​«Самые болевые точки в Украине – это медиа, подконтрольные российским финансово политическим группам, а также это православная церковь, также это пророссийские политические силы», – отмечает она.

Зато гражданское общество оказалось устойчивым к российскому влиянию. Только в украинском обществе пропаганда России оказалась эффективной. Однако для всех стран есть несколько общих проблем, отмечает Диана Дуцик.

«Две проблемы являются общими для всех 4 стран – это то, что правительства этих стран имеют недостаточную способность осуществлять стратегические коммуникации, с одной стороны. А с другой, мы также отмечали низкий уровень медиаграмотности граждан», – говорит Дуцик.

«Россия пытается манипулировать СМИ, которые не являются пророссийскими» – Гарань

Во всех странах медиа-пространство является благоприятным для кремлевского влияния. СМИ медленно приобщаются к антипропагандистским мероприятиям и могут распространять фейковые новости, отмечает научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

Алексей Гарань
Алексей Гарань

Россия пытается манипулировать теми СМИ, которые не являются пророссийскими. Достаточно, чтобы кто-то где-то сказал что-то в Facebook, и солидные издания начинают это обсуждать на серьезном уровне
Алексей Гарань

​«Я думаю, что с подконтрольными России СМИ более или менее ясно. Мы понимаем, что это за издание, и в соответственно к ним относимся. Я гораздо большую проблему вижу в том, как Россия пытается манипулировать теми СМИ, которые не являются пророссийскими. Достаточно, чтобы кто-то где-то сказал что-то в Facebook, и солидные издания начинают это обсуждать на серьезном уровне», – отмечает Гарань.

Исследование индекса информационного влияния Кремля общественная организация «Детектор медиа» проводила в феврале-марте этого года. Сравнивали эксперты влияние российской пропаганды в политическом, медийном и гражданском измерении. Целью исследования является измерение способности правительства России влиять на процессы в информационном пространстве других стран.

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