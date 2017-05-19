Украина имеет достаточно высокий показатель по политическому противодействию кремлевской пропаганде. Такой вывод сделала общественная организация «Детектор медиа» на основе своего исследования индекса информационного влияния Кремля в четырех странах: Украине, Грузии, Венгрии и Чехии.

Высокий показатель политического противодействия Украина получила благодаря наличию соответствующего законодательства и активности общественных организаций, отмечает программный директор «Детектор медиа» Роман Шутов.

Украина является лидером в плане политического противодействия

​«Действительно, Украина является лидером в плане политического противодействия. Только в Украине существует такой мощный набор политических решений, который ограничивает российское информационно-психологическое воздействие», – отмечает Шутов.

Опасность от РПЦ и пропаганды на оккупированной части Донбасса

Несмотря на столь высокий показатель противодействия, по результатам измерения индекса информационного влияния Кремля, Украина занимает второе место. Лидирует в рейтинге Чехия, а последнее место занимает Венгрия. Такую позицию Украины Роман Шутов связывает с большим влиянием Русской православной церкви (РПЦ) и мощной кремлевской пропагандой в группировках «ДНР» и «ЛНР», признанных в Украине террористическими.

Для того, чтобы эффективно противодействовать кремлевской пропаганде, Украина мобилизовала и гражданское общество, и СМИ, и политикум, но проблема остается, отмечает исполнительный директор «Детектор медиа» Диана Дуцик.

Самые болевые точки в Украине – это медиа, подконтрольные российским финансово политическим группам, а также это православная церковь, также это пророссийские политические силы

​«Самые болевые точки в Украине – это медиа, подконтрольные российским финансово политическим группам, а также это православная церковь, также это пророссийские политические силы», – отмечает она.

Зато гражданское общество оказалось устойчивым к российскому влиянию. Только в украинском обществе пропаганда России оказалась эффективной. Однако для всех стран есть несколько общих проблем, отмечает Диана Дуцик.

«Две проблемы являются общими для всех 4 стран – это то, что правительства этих стран имеют недостаточную способность осуществлять стратегические коммуникации, с одной стороны. А с другой, мы также отмечали низкий уровень медиаграмотности граждан», – говорит Дуцик.

«Россия пытается манипулировать СМИ, которые не являются пророссийскими» – Гарань

Во всех странах медиа-пространство является благоприятным для кремлевского влияния. СМИ медленно приобщаются к антипропагандистским мероприятиям и могут распространять фейковые новости, отмечает научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

Россия пытается манипулировать теми СМИ, которые не являются пророссийскими. Достаточно, чтобы кто-то где-то сказал что-то в Facebook, и солидные издания начинают это обсуждать на серьезном уровне

​«Я думаю, что с подконтрольными России СМИ более или менее ясно. Мы понимаем, что это за издание, и в соответственно к ним относимся. Я гораздо большую проблему вижу в том, как Россия пытается манипулировать теми СМИ, которые не являются пророссийскими. Достаточно, чтобы кто-то где-то сказал что-то в Facebook, и солидные издания начинают это обсуждать на серьезном уровне», – отмечает Гарань.

Исследование индекса информационного влияния Кремля общественная организация «Детектор медиа» проводила в феврале-марте этого года. Сравнивали эксперты влияние российской пропаганды в политическом, медийном и гражданском измерении. Целью исследования является измерение способности правительства России влиять на процессы в информационном пространстве других стран.