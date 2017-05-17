Российские, украинские и пророссийские издания сообщили об избиении украинской школьницы в Гданьске 11 мая. К новости подкрепили и видео. Однако в СМИ Польши не говорится о том, что жертвой избиения была украинка. А профессор Гданьского университета Марта Коваль сообщила, что это польская школьница, и призвала обратить внимание на фейковые новости об этом в СМИ.

Во вторник российские, украинские и пророссийские издания распространили новость: будто бы в Польше избили украинскую школьницу. Это вроде бы произошло возле одной из школ польского Гданьска. Так, например сайт украинского канала ZIK вышел с заголовком: «В польской школе толпа подростков жестоко избила украинку». СМИ сослались на Facebook-страницу Марики Питлевской, которая выложила видео избиения в открытый доступ.

«Стало известно, что 11 мая около одной из школ польского города Гданьска была жестоко избита и унижена украинская школьница. Девочку травила толпа сверстниц со словами «бандеровская сука», агрессивные подростки наносили жертве удары по голове и животу», – пишут «Ведомости-Украина».

На своей странице в Facebook на новость ZIK и «Ведомости» отреагировала профессор Гданьского университета, член Объединения украинцев Польши Марта Коваль. Она опровергла информацию о том, что жертвой избиения была украинка.

«В материале ZIK – действительности соответствует только одно: девушки подростки избили коллегу. К сожалению, это один из многих случаев агрессии среди подростков. Жертва якобы обзывала маму одной из нападающих и опубликовала личные фото в порнографической аранжировке на ФБ. Инцидент получил очень широкую огласку. Случай печальный и страшный, но жертва избиения НЕ УКРАИНКА!!!! Это польская школьница, которая, к тому же, уже сама имела проблемы с законом», – отмечает Марта Коваль.

Профессор университета также отметила, что ни в заметке Марики Питлевской в Facebook, на которую массово сослались в СМИ, ни в других материалах нет упоминания о национальности избитой девочки, и речь не шла о «ксенофобии». Она обнародовала и информацию об инциденте.

«Нападающие были задержаны полицией сразу после избиения (кстати, их было трое, а не толпа), а вчера они предстали перед судом по делам несовершеннолетних. Двое из них сейчас, до решения суда, будут находиться в т.н. «поправчате» (это что-то вроде колонии), а одну, которой еще не исполнилось 13 лет, отпустили домой под наблюдение судебного куратора. В школе работают психологи», – сообщила Марта Коваль.

На сайте ZIK позже опубликовали опровержение новости.

Фейковую новость напечатали и распространили другие сайты и издания: «НА-Харьков», «Русская весна», «Вести», News Front, сайт российского канала «РЕН-ТВ».

Новость также распространил украинский канал «112 Украина».

Как пишет издание polsatnews.pl есть 2 основные версии конфликта, произошедшего 11 мая: из-за парня, или из-за оскорбления матери одной из девочек.