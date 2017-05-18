Специально для Крым.Реалии

Запреты на въезд в Украину российским артистам, посещавшим с гастролями Крым, носят демонстрационный характер и не имеют признаков системной работы в данном направлении. Насколько далеко готова зайти украинская власть?

Практически ежедневно в заголовках новостей появляются сообщения о запрете на въезд в Украину кому-то из известных личностей – за незаконное посещение «отжатого» Крыма. За это уже поплатились певица Лолита Милявская, участница «Евровидения» от России Юлия Самойлова, звезда шоу Comedy Woman и телеведущая Екатерина Варнава, актер Кирилл Сафонов. Это только недавние «жертвы» собственной неразборчивости и неуважения к законам соседней страны.

Ранее под «въездные санкции» попали Иосиф Кобзон, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Макс Корж, Жерар Депардье, Никита Михалков, Алексей Долматов (российский рэпер, известный под псевдонимом Guf – авт.) и многие другие представители эстрады, кино и театра.

Список лиц, которым запрещен въезд в Украину, постоянно расширяется. Между тем, в Севастополе только в мае и июне запланированы или уже состоялись ряд концертов или спектаклей

​Не забывает украинский МИД и политиков. В их числе публично поддерживавший аннексию полуострова экс-президент СССР Михаил Горбачев, разгуливавший по Крыму в обнимку с Путиным экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Также Украина объявила персоной нон грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина, который неоднократно негативно высказывался об Украине и яро поддерживал аннексию Крыма. Помощнику президента России Владиславу Суркову с марта 2014 года нельзя въезжать в Украину. Он является персоной нон грата из-за действий, направленных на подрыв территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Список лиц, которым запрещен въезд в Украину, постоянно расширяется и дополняется, в него уже попали сотни фамилий. И это правильно – государство должно добиваться соблюдения собственных законов, в том числе и от иностранных граждан. Между тем, в Севастополе только в мае и июне запланированы или уже состоялись ряд концертов или спектаклей.

Так, 15 мая в театре им. Луначарского состоялся спектакль «Свободная любовь», участие в котором принимали известные российские актеры Дмитрий Дюжев, Сергей Никоненко, Дарья Фекленко и Татьяна Лютаева. А 6 мая в комедии «Муж моей жены» здесь же играли Валерий Гаркалин, Семен Стругачев и Ольга Прокофьева.

18 мая в Культурно-информационном центре выступает Сосо Павлиашвили, 24 мая в Херсонесе – Александр Панкратов-Черный, 23 мая в спектакле «Мастер и Маргарита» участвуют Ивар Калныньш, Сергей Миляев, Сергей Поздняков, Мария Шаповалова и другие. 24 мая – спектакль «Мизери» с Евгенией Добровольской и Даниилом Спиваковским.

​13 июня посетить город у моря собирается Елена Ваенга, а 3 июля – Юрий Куклачев.

С 22 по 31 мая в Севастополе пройдет XXVI Международный кинофорум «Золотой Витязь», на котором будут присутствовать десятки известных артистов, а прямо в эти дни проходит фестиваль документальных фильмов и программ «Победили вместе» во главе с Владимиром Меньшовым. Среди участников – десятки, если не сотни человек, в том числе из стран СНГ.

Отмечу, что список далеко не полный, но и в нем достаточно много имен, известных и не очень.

Вопросы, которые пока без ответа

В конце прошлого года Минкульт запретил въезд в Украину еще 80 россиянам. Министерство культуры Украины дополнило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Это сделано на основании представления Службы безопасности Украины и во исполнение требований Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины.

А в апреле министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что межведомственная комиссия при участии Службы безопасности Украины, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, экспертов и представителей медиакомпаний пересмотрит списки артистов, которым запрещен въезд в Украину.

С посещением Крыма санкционная политика должна быть совершенно однозначной. Посещал – получай запрет

​«Сейчас у нас создана межведомственная комиссия, в которой при участии представителей Службы безопасности Украины, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, профессионалов, экспертов, представителей медиакомпаний идет пересмотр списков, которые еще с тех времен, когда они «скопом» пошли, где, вы знаете, сначала был тот, кто подписался, а подписались… Ну, вы знаете, как там было. После того, возможно, артист ничего не говорил и их (списки – авт.), очевидно, необходимо пересматривать», – сказал министр.

Но если с высказываниями все более-менее понятно (говорил – не говорил), то с посещением Крыма санкционная политика должна быть совершенно однозначной. Посещал – получай запрет. В то же время совершенно не ясно, почему представителю МИД России Марии Захаровой не запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма. СБУ отмечает, что не может повлиять на посещение Крыма чиновниками России, но фиксирует их незаконные визиты на полуостров.

И вообще, насколько далеко готовы зайти украинские власти? Ведь кроме артистов и политиков Крым посещают многочисленные сотрудники театральных трупп, референты министров и их охрана. А еще на полуострове работают сотни российских фирм и компаний – строят, продают и производят – ведут экономическую деятельность. Про туристов я вообще молчу.

И, в конце концов, услышим ли мы когда-нибудь о запрете на въезд в Украину Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину? Или законы писаны только для простых смертных?

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции