В третий четверг мая украинцы во всем мире уже традиционно отмечают Всемирный день вышиванки. Инициаторами такого праздника стали студенты Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича еще в 2006 году. В этот день организаторы призывают надевать вышиванки на учебу, работу или просто на прогулку. В этом году украинцы устроили флешмоб «Вышиванка объединяет украинцев», в рамках которого украинцы из разных стран записывали видеообращения и публиковали их в социальных сетях.

Украинские политики тоже массово решили присоединиться к акции. Министр юстиции Павел Петренко пишет, что быть украинцем «модно и красиво». «Все, от детей, которые вместе с родителями шли в садики, до министров украинского правительства в этот день одели вышиванки», – отмечает политик.

«Не изменяем традициям!» – призывает лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

В Министерстве экономического развития и торговли Украины надели вышиванки «как символ национального единства и неистребимого стремления к свободе». И отмечают: «Но эти вещи не всегда даютcя легко и безболезненно. Многочисленные империи пытались уничтожить украинцев, но им не удалось сломить нашу волю».

«Вышиванка! Символ украинской непокорности, свободы и единства! Что прекраснее наших вышиванок?..» – пишет Валентина Руденко.

Андрей Тетерук отмечает, что вышиванки «украшают сегодня миллионы улыбающихся украинцев». «Разноцветные украинские вышиванки вытесняют из Украины мрачные колорадские ленты» – добавляет депутат.

Между тем звездные украинцы также присоединяются к празднованию. Украинский певец Святослав Вакарчук в своем Твиттере написал: «Нет ничего красивее, чем украинская женщина в вышиванке!».

Тогда как Александр Педан делится фотографией своей французской вышивки: «Год назад я праздновал его в Париже с украинской диаспорой! Рубашка, кстати, работа этой девушки, нашей парижанки Юли!».

Не избегают празднования Дня вышиванки и в разных странах мира. Посол посольства Украины в Канаде Андрей Шевченко приглашает всех присоединиться к празднику в Оттаве. «Для меня вышиванка – это сила. Это броня, это оберег, это вышитое письмо прошлых поколений будущим», – отмечает политик.

Сейм Польши также не игнорирует праздника: «# День_вышиванки в Сейме Республики Польша... на саммите глав парламентов стран Центральной и Восточной Европы».

Как уже отмечалось, в этом году стартовал международный флешмоб «Вышиванка объединяет украинцев». Елена Калич из Абу-Даби в видеообращении рассказывает о своей вышиванке: «Я люблю свою вышиванку, потому что ее мне подарила моя любимая мамочка». «Вышиванка – национальная святыня, символ духовного богатства, семейной памяти и уважения. Это не только наш традиционный наряд, это гораздо больше, чем одежда», – пишет девушка.

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«И сегодня мы стоим с сыновьями в центре Милана, в солнечной Италии, где работают, творят, молятся сотни тысяч родных украинцев. И мы хотим призвать украинцев в родной Украине, далеко по всем континентам одеть родные вышиванки и признаться, что мы украинцы, что мы имеем семейный оберег, который объединяет всех украинцев в мире», – обращается к украинцам семья певцов Дворских.

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